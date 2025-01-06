數學題｜「500-302-75」是多少？孩子答案對了　卻仍被老師扣3分

現在的考題越來越多樣，讓不少家長也常常被考倒。



日前一名媽媽發文表示，幫孩子溫習功課，發現數學考卷明明答案都算對了，老師還硬扣3分，讓她摸不着頭緒，忍不住崩潰直呼，「到底哪裏不對？」

原來答案對了，也不代表不會被老師扣分！（按圖了解）



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事主在Facebook《爆廢公社二館》貼出照片並發問，「這是小學三年級的數學，老娘我看了3次，還是看不出來哪裏不對，求解？」只見題目上寫着：

電梯限重500公斤，現在電梯裏已經載重302公斤的貨物，和一位體重75公斤的送貨員，還可以再載重幾公斤？

孩子先是列出橫式解法，正確依序題目解題「500-302-75=123」，下方再列出直式解法「500-302-75=123」，答案皆為123，沒想到老師卻用紅筆將直式解法大大地圈起來，並在一旁扣了3分。

照片曝光後，許多網友立刻看出端倪：

・「答案是對的，錯在直式寫法不能連續減」

・「應該是500-（302+75）=123」

・「答案對，但算式不對，學校不只在乎結果，過程也很重要」

・「減法的直式要分成兩段寫，先用500－302，算出來的結果再減75」

・「算式結構不正確，所以答案正確沒被圈起來，但算式被圈起來扣分這樣，建構式數學啊」



不過也有看完解析後還是霧煞煞的網友自嘲：

・「你不說，我還看不出來」

・「不說了，先去報名重讀小學」

・「不同思維，造就不同人生」

・「長大後我都用計算機按了」

・「我完全不記得直式不能連減，先對不起小學老師一下」

・「我也是來回看了三次」



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