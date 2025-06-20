男孩子就是難教？耐性是要的　但怎讓他「聽懂你的話」更是關鍵

編按：不少父母覺得「男孩總比女孩難教」，其實換用另一角度思考：是你不懂得怎跟男孩相處嗎？以下內容節錄自《男孩需要明確的指令》一書，或許可給予你一點參考意見。



跟兒子說話時，加重音並且停頓

語言傳遞出的不只是拼湊起來的話語，更是一種關係。

除了詞語和句子，父母也可以透過肢體語言傳達：「嗨，我親愛的孩子，我在這裡帶領你。」為了讓男孩充分理解，請務必用好理解的句子、清晰的言詞與真誠的態度來傳達。

如果兒子確定收到訊息，那就沒問題；但若溝通卡關，我會建議家長觀察自己的肢體語言是否需要做出調整。站在孩子的角度，重新思考自己說的話：他懂我想表達的嗎？領導型父母，會有重音與停頓，這樣男孩的大腦就可以跟著父母思考。

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直接說出你想說的話，這就是「明確引導」

孩子越「歡」，你要慢處理

好的領導者，往往善於安排自己的時間。一個努力、穩定、具有領導風範的家長，能認真面對自己的角色，在兒子需要時，有意識且慷慨的把時間交給他。反之，如果家長經常焦頭爛額，在與兒子發生衝突時，像是不守規則、不肯好好寫作業，這會讓家長有壓力，反倒一時反應不過來。

遇到這種棘手的情況，最好能慢下來，或者是用慢動作做出回應，這樣可以幫助你與孩子更順利進入狀態。於此同時，有耐心、有毅力，也是領導力重要的面向，具有強大特質的領導者都明白，孩子總有一天會學會，何不給孩子多一點耐心？

在某次研討會上，有位父親告訴我：「過了這麼多年，我還是必須對兒子說：『把洗碗機裡面的餐具拿出來。』一開始，他總會大發牢騷，直到某一天，他突然說：『好的，我去做。』然後也真的去做了！我不敢相信，現在他會自動自發，直接清空洗碗機的碗盤。我耐心的等待終於有了回報。」

在家庭中，所有成員都是平等的，而尊重正是平等的真正體現。當一個男孩感到被尊重，他和父母就能相處得更好。

什麼叫尊重你的兒子？這意味著要認真對待他、了解他、同理他的需要，關注並接納他的獨特性。尊重你家裡的男孩，將幫助他們看見、欣賞自己的美好、知道自己其實是什麼樣的人，又有哪些進步。

隨時提醒自己尊重孩子，不只是在建立信任，孩子也一定會感受到。

我喜歡父母與兒子可以對等交換意見的關係。舉例來說，有些父母在和兒子說話時會蹲低身子，讓兩個人維持在同個高度。這顯現出父母對孩子的尊重，也是領導力的一種展現。

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重複規則或幽默，怒氣消一半

人與人一起生活，需要規範和協定。成年人知道哪些規定是約定俗成，哪些是不論到哪都適用的規範，因此，父母有責任幫助男孩學習這些規範。

首先，要反覆強化這些規則，直到它在男孩的記憶裡生根萌芽，這需要一些時間。父母的領導力，同樣也展現在他們如何看待規矩，包括怎麼討論與制定，以及面對孩子遵守或違反規定時的回應；這個時候，正是發揮領導力的關鍵時刻。無須大驚小怪，也不用想得太嚴重，多數情況下，規則被破壞並不難解決。

男孩會注意到自己哪裡做錯，所以大可不必一開始就大動干戈或懲罰。規則是達成管理目標的手段，而不是目的本身。

要談帶領，就要有規矩，為了達成良性結果，有時需要動點腦筋。男孩會在重複學習中習得規範，舉例來說：「晚餐後請幫忙收拾桌子，收拾完就可以去操場玩。」

一般來說，重複幾項固定的規則或用幽默的方式傳達訊息，再適度表態自己的不悅都是有效做法。此外，當父母干預男孩迷戀某些事物時，也能幫助他們建立規範，比如：「你今天怎麼沒有在規定時間內關掉電視？既然這樣，你明天就不能看電視。」

作為家庭的帶領者，父母經常受到挑戰很常見。

以下兩種衝突可以很快的點燃雙方的怒火：學校以及社群媒體，我會在接下來的章節逐一介紹。

總而言之，男孩需要正向的帶領與明確的引導，同時也需要建立其他健康的生活習慣，例如均衡營養、多元活動以及適度運動；在課餘時間，男孩可以學習樂器或參加各式社團活動。

不過，日常生活中有太多令父母苦惱的事，像是如何保持廁所清潔、打掃環境、飯桌上的規矩、性行為、酗酒等。在家庭生活中，你會發現許多年輕父母常常掛心卻又不斷受到孩子挑戰，這些話題或許會讓你面露難色，但正是最需要你展現領導力的時刻。

注意的是：領導力不是萬靈丹，也有其局限性，因為它無法替代其他需求。例如：父母的愛與平靜、人格和自信。領導力亦無法取代肢體接觸、對身體的關注和溫柔。一個生活在貧窮中的男孩，能幫到他的不是更多的引導，而是實際改變其經濟狀況。

如果男孩的父母整天爭吵不休，或是雙方離異，這對男孩來說無疑是一場危機，再好的領導力也無濟於事，男孩需要的是支持。對於未來沒有願景、沒有信心的男孩而言，談帶領是空談；此外，男孩被同儕排擠時，僅靠領導力也難以解決，還需要給孩子安全感與歸屬感。所以，領導力不是萬能，但沒有領導力是萬萬不能。

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母愛不能缺乏界線

多數情況下，母親傾向於過度照顧兒子，使他們無法承擔起自己的責任。過度的母愛和照顧，正是將男孩養育成任性小王子的原因之一。這種現象當然也存在於所有孩子身上，也有母親會把女兒寵上天。這些個別現象的背後，隱藏著一種更大的趨勢，即大多數母親和孩子之間都缺乏明確的邊界。

這不是無意識的選擇，而是出於天性。以下可能有兩方面的原因。

尤其是面對更暴力、更衝動的男孩，母親很少要求他們參與某事或是自力更生，因為她們想避免可能帶來的衝突。

如果每項要求都需要經過激烈的討價還價，母親就懶得再說了，為了避開這種衝突的關係，於是她逐漸降低期待：「我還不如自己做！」 —— 這可以理解，但這也成了一種藉口，因為從長遠來看，這種輕而易舉的放棄只會害了他們的兒子：讓他們安於享樂，無法培養出完成任務的動力。

相反的，有些母親把女性化的處理方式帶入與兒子的關係中，因此過度照顧兒子。也許這是我們文化中老掉牙的尊老愛幼觀念，也許是因為母親認為兒子很脆弱，需要更多的幫助。

事實上，與女性相比，男性的發展普遍較慢，因此，也容易延長母親照顧兒子的時間。然而，這兩種原因對男孩來說都有害。當母親過度參與男孩的生活起居時，男孩自己承擔的責任會越來越少 —— 現在是一些日常任務，以後可能就是整個人生。

就男孩而言，他們也會積極配合這種關係，這與他們童年時矛盾的想法有關：既想要「娶」母親，又會迎合母親的行為。這種源自童年的情結在母女關係中較難察覺。

當然，這也與父母的分工有關 —— 母親可能是全職，或部分時間在家照顧孩子，而父親則通常是全職工作，因此這多少會影響到男孩。母親總是在場，她們的無所不在和有求必應，無形中降低了自身的地位。

就像市場經濟中的供需法則，無條件供應就和供過於求一樣，這也讓母親的身分貶值（可能是因為傳統的母性觀念，要求她們對家庭無條件的奉獻）。

如果男孩認為母親理所當然該圍著自己打轉，那麼母親就成了他專屬的服務人員。在這種情況下長大的男孩，往往容易依賴、缺乏獨立性。

此外，母親若對自己照顧不周，總是犧牲自己來照顧孩子，會讓孩子內疚，進而形成模糊的關係和畸形的依賴。

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男生不在意分數很正常

如果家裡的男孩一點也不在意成績，這其實很正常，特別是在青春期開始的時候。有好成績未必能給男孩帶來實際上的好處，被稱作「書呆子」反而更容易被排擠。

然而，父母對學習和成績的態度卻很明確：男孩在學校的任務，就是好好學習，盡全力取得好成績。這種態度往往讓孩子感到厭煩，即便許多父母一再強調，只要有成績好，他們就不會再碎碎唸。

一般來說，只要沒有什麼太大的意外，孩子大都能平靜度過學校生活。但，一旦男孩在校表現達不到父母的期望，許多父母會變得歇斯底里，甚至不知所措。他們對孩子期望過高，總是既擔憂又焦慮，深怕孩子無法成為自主獨立的男人。於是，父母便不自覺的將壓力轉嫁到孩子身上 –– 因為他們自己做不到。

如果這些男孩無法達到成年人的期待，往往就會出現健康問題或啟動防衛機制，以父母不樂見的方式回應。

對男孩來說，學業成績固然重要，但這畢竟不是全部。在學校裡，認知性（按：指直接透過閱讀或聽講來接收訊息）的學習常被過度強調。男孩真正需要的是，在學校或其他地方學習到未來需要的技能與能力。

討論男孩學業成績，通常圍繞著兩個問題：為什麼他們的學業表現普遍不佳，以及為什麼男孩的成績總是比女孩差。單從認知條件來看，情況本不該如此，因為男女之間的學習能力差異不大。從遺傳學的角度來說，這樣的觀點也毫無根據。

然而，實際情況卻是，即使在能力相當的情況下，男孩的考試成績仍略遜於女孩。

長期以來，男孩的平均閱讀能力也比女孩差；有些男孩在課堂上經常搗亂，放學甚至還得回家補進度。像輟學這樣的極端情況，男孩的比例也相當高。男女在語文和數學成績上的差異更明顯，但這與天賦無關。這些科目更像是「性別領域」，性別刻板印象，許多男孩擔心，過度熱衷語文且表現良好，會被認為是書呆子或娘娘腔。

如果仔細觀察會發現，並非所有男孩都有學習上的困難，只是有些狀況特別棘手，例如，有移民背景、在小學期間很常被留級，成績長期不理想；或是來自父母教育程度較低的家庭。此外，經常使用電子產品的男孩，成績也普遍較差。當然，個體差異也不容忽視，這些現象提醒我們：男孩需要學校和家長針對性別提供更多支持。

男孩在學校的表現，和他們與成人之間的關係密切相關。這不僅是男孩與老師之間的問題，家長也扮演關鍵角色。因此，我們應該深入探討，為什麼有些男孩能在學業上表現穩定，這些男孩的父母到底做對了什麼。

《男孩需要明確的指令》（大是文化授權使用）

書名：《男孩需要明確的指令》

作者：萊因哈德．溫特（Reinhard Winter），德國杜賓根大學社會科學研究所所長，德國最著名的男孩養育專家

譯者：任潔、王皓潔



【本文獲「大是文化」授權轉載。】