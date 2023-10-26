扁平足不只影響腳足 連帶影響膝蓋下腰 兩大腳部訓練助改善扁平足

當發現小朋友出現扁平足的問題，家長可以先觀察內足弓下陷的程度，以及留意小朋友的膝關節有沒有出現過伸的問題。因為這種姿勢會間接影響小朋友的髖關節，更會加重膝關節內韌帶的壓力，下陷的足弓更會令腳部的韌帶承受過量的壓力，有可能會導致小朋友出現腳部疼痛的情況。

本文作者：註冊物理治療師吳倩儀Jadee



扁平足不只影響腳足 更會延伸問到膝蓋和下腰

由於扁平足除了影響腳部，還會延伸至膝蓋和下腰，所以要解決扁平足的問題，首先要評估小朋友下肢關節的平衡，配合適當的手法同時調整髖關節和脊椎。物理治療師在評估完小朋友的身體情況，通常會根據腳型，提供合適的鞋墊協助支撐內足弓。

慎選鞋墊保護兒童腳部

在沒有鞋墊的幫助下，小朋友的腳腕明顯向內傾側。在加上特製的鞋墊後，可以明顯看到後腳跟變得垂直。

這種鞋墊材質偏硬，物理治療師會先用加熱槍令鞋墊軟化，再讓小朋友踩上鞋墊上，並配合足部的形狀，按壓軟化的鞋墊以令其完全貼合足弓，待鞋墊冷卻變硬，便可以形成一對適合的鞋墊。

適當腳部肌肉訓練助支撐足弓

除了利用鞋墊，小朋友也需要進行腳部肌肉訓練，令自身肌肉具有足夠的力量支撐足弓，希望將來不需要長期依賴鞋墊。

我們可以利用毛巾，讓小朋友使用腳趾去抓毛巾，這樣可以訓練腳掌內的小肌肉，從而令腳腕更有力量去支撐腳弓。

另外可以讓小朋友多練習單腳站立，除了可以訓練腳腕的穩定性，也可以增加腦部對腳腕關節的本體感覺，令小朋友在足弓下塌時能夠自我調整。

家長還可以鼓勵小朋友進行踮腳運動去訓練小腿肌肉，從而整體地增強下肢的肌力。如果想加強難度，可以讓小朋友踮腳走路或挑戰單腳踮腳。

《本文資料由註冊物理治療師吳倩儀Jadee提供》