開學系列｜五招選購返學鞋幫助預防扁平足 首要選擇這材質？

開學2024｜尚有一個月便到新學年，家長們也開始東奔西跑為孩子添購上學用品，返學鞋也是必備品之一。到底在選購返學鞋時，有哪些事項需要注意？是否只看舒適度、耐用度或使用物料？本文將會介紹選鞋秘訣，同時附有強化腰部訓練，讓小朋友健健康康上學去。



選購返學鞋秘訣【1】選擇鞋墊增加承托力

學童長時間穿著返學鞋，鞋履的承托力及軟硬度是十分重要。不論是皮鞋或運動鞋，良好的設計可減少關節勞損，防止影響腰部及頸部成長，避免將來出現寒背的機會。

人在步行時會產生反作用力，均會對身體不同部位的關節造成衝擊。若鞋的承托力不足，有機會使下肢和腰部會承受2至3倍的壓力，出現關節勞損的問題。所以，家長們要注意鞋內的鞋墊要有支撐足部內足弓的構造，以承托足部力量。同時，注意鞋跟不宜太平或太高，一吋高度為佳，以免影響走路時的重心。

選購返學鞋秘訣【2】 真皮及透氣物料為佳

長時間穿上鞋子，舒適度及透氣度也是考量之一。家長選鞋時可揀選較軟身的真皮，透氣之餘亦有一定承托力。

家長亦可測試鞋款軟硬度，雙手分別拿著鞋跟和鞋頭，將其對摺屈曲再「S形」扭動鞋隻。若輕易扭曲則代表鞋款過軟，承托力未必保證；若然無法扭動則代表鞋款過硬，容易出現「刮腳」情況。所以，手測軟硬度及選擇中度軟硬度為佳。

選購返學鞋秘訣【3】尺寸預留約一隻手指位

選購過大或過細鞋款，有機會增加跌倒及扭傷的機會，為子女選購鞋款時，尺碼上預留一個手指位便是最恰當。若鞋子太鬆，雙腳在鞋內的活動範圍太大，走路時或需刻意用力抓緊鞋子，或增加跌倒的機會。而且，鞋子尺碼過大亦會減低皮鞋的承托力，更有可能令小朋友患上扁平足的機會。

不過，不少7歲或以下幼童的腳板較多脂肪，難以察覺足弓發展，或會出現「假扁平足」的情況。待7歲正常發育後，若發現仍無足弓，必須立即就子女檢查及配戴矯形鞋墊。

選購返學鞋秘訣【4】圓頭鞋

鞋頭形狀同樣重要，若鞋頭會較尖則減低腳趾平放空間及活動範圍，或有可能出現姆指外翻的情況。

選購返學鞋秘訣【5】帶子女親身試鞋

家長應帶小朋友到店試穿鞋款，觀察步姿及尺寸。若步姿跟平常不同，或出現左搖右擺的情況，便要選擇其他鞋款。

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1. 伸展運動

預備姿勢：坐，雙手放在身旁。

動作：肩膊慢慢向後打圈，幅度以大為主，做10次。

預備姿勢：左手扶著穩固的家具，左腳站著，右腳向後屈曲，右手捉住右踝。

動作：上身保持挺直，右手向上拉，直至右腳大腿前的肌肉有被拉扯的感覺，維持10秒。然後回到預備姿勢，重複再做10次。

2. 強化運動

預備姿勢：仰臥，屈膝，雙手放在身側邊。

動作：提起臀部，直至上身與大腿成一直線，維持10秒，然後回到預備姿勢，重複做10次。

預備姿勢：仰臥，屈膝，雙手放在身側邊。

動作：提起上身，離地面大約2吋，維持10秒，然後回到預備姿勢，重複做10次。