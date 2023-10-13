小朋友扁平足｜物理治療師教觀察兩大位置 附扁平足改善方法

現時很多家長都會擔心小朋友有扁平足的問題，其實扁平足可以分為功能性和結構性兩種。功能性扁平足是較為常見的一種，家長會發現小朋友在站立或負重的狀態下，腳掌內側的腳弓消失，但於坐立或非負重的狀態下，腳弓則會呈現。而結構性扁平足卻是固定的，無論小朋友於負重或非負重的狀態下，腳弓都呈扁平的狀態。

本文作者：註冊物理治療師吳倩儀Jadee



大部分兒童的扁平足都是功能性的，主要因為腳弓內的韌帶較為鬆弛而導致，但隨著兒童長大，腳掌的內在肌肉及韌帶逐漸強化，扁平足的問題便會慢慢改善。但如果家長持續發現小朋友走路的時候腳弓扁平，便可以利用運動治療和選用合適的鞋墊，幫助小朋友訓練腳掌的內在肌，以及活動髖關節，以改善小朋友下肢肌肉的運用，從而解決扁平足的問題。

評估小朋友足弓問題 可以從身體後方和腳掌內側觀察

如小朋友有扁平足，足跟後方的韌帶（Achilles Tendon）會呈現向外傾斜的狀態（綠色線），內腳眼下方的掌骨貼近地面，同時大腿骨會呈內旋，即兩邊膝蓋轉向內，以及膝關節過度伸直（knee hyperextension)。

而從腳掌內側觀察時，會發現內足弓消失，甚至完全緊貼在地面上。

這種姿勢會令小朋友髖關節的內外旋肌出現不平衡，而過度伸直的膝關節會加重關節內韌帶的壓力。加上足弓本來是腳部天然的避震器，長期於負重情況下失去足弓，會令腳部的韌帶承受過量的壓力，有可能會造成腳部疼痛的情況。

解決扁平足 先選合適鞋墊 再調整髖關節內旋問題

要解決扁平足的問題除了可以利用鞋墊支撐下陷的足弓，也需要同時調整髖關節以及下腰椎，以改善髖關節內旋的問題，這樣才能進一步令孩子有適當的肌肉力量去支撐整個下肢。物理治療師會先評估脊椎和盆骨的型態，檢查小朋友是否有脊柱側彎和盆骨傾側的情況，並可以使用手法治療活動相應的關節以作出調整。

另外，透過評估可以找出肌肉不平衡的地方，並配合運動治療幫助小朋友進一步訓練弱化的肌肉群。最後物理治療師可以根據小朋友的腳型提供合適的鞋墊，在下肢肌肉還沒有完全強化前支撐足弓。

《本文資料由註冊物理治療師吳倩儀Jadee提供》