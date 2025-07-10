奶嘴僅用5天幾乎斷成兩截！台媽媽震怒　斥1歲孩子不慎吞下會窒息

撰文：TVBS新聞網
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「網購全齡奶嘴僅用5天就斷裂！」一名台灣媽媽憤怒指出，13個月大兒子使用的奶嘴竟在短時間內幾乎斷成兩截，讓她擔心寶寶恐因此發生吞入異物而窒息的危險。廠商表示從未發生類似問題，多次聯繫消費者但未果，為何奶嘴會損壞，還需要釐清。

一名13個月大的男嬰差點因為奶嘴快斷裂而發生意外，引起母親強烈不滿。這位媽媽指出，網購的全齡奶嘴僅使用5天就幾乎斷成兩截，若孩子不慎吞下可能導致窒息危險。這款售價台幣149元的奶嘴聲稱已通過SGS檢驗、拉力測試，並宣稱耐啃咬、耐拉扯且不易變形。然而廠商表示無法聯繫上消費者，因此無法判斷損壞原因，並強調過去從未發生類似問題。

家長指控，奶嘴用不到一周就快「斷裂」，怒控品質有問題。（TVBS授權使用）
13個月大的男嬰，每晚都要吸食奶嘴，家長擔心會發生意外。（TVBS授權使用）

這位媽媽表示，她的兒子浩浩已長出9顆小乳牙，6月28日網購奶嘴，7月2日開始使用，但到7月7日就發現奶嘴幾乎斷裂。浩浩媽媽擔憂地表示，如果寶寶將斷裂的奶嘴吞下去，一定會窒息，這個想法讓她全身寒毛豎起，因此憤怒地將奶嘴丟進垃圾桶。她也向蝦皮賣家反映此事，對方回應已將情況回報給廠商處理。

浩浩媽媽進一步表示，她過去使用的0歲奶嘴和6個月以上的奶嘴都沒有出現損壞情況，因此無法接受這次的品質問題。她希望廠商能認真檢討，最好將產品下架。對此，廠商回應已多次嘗試聯繫消費者但未果，因此難以確認使用情況和經過，也無法判斷損壞原因。廠商強調過去從未發生類似狀況，並表示會持續嘗試聯繫消費者。

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奶嘴廠商所在地的衛生局表示，尚未接獲相關檢舉，並指出品質問題不屬於食安法規範範圍，消費者應循消保法途徑處理。台灣小兒科主診醫生羅佳怡提醒，異物若被吞入可能會嗆到呼吸道，導致呼吸困難，若缺氧時間太長還會造成腦部損傷。羅佳怡也指出，嬰兒在5至8個月會開始長第一顆牙，可能會因牙齒發癢而啃咬奶嘴，家長需特別注意，同時也建議孩子最好在2歲前就戒掉奶嘴，以避免影響齒列發展和咬合問題。

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