三棗茶並非適合所有人飲用?中醫拆解功效及飲用量 附改善氣血穴位

保健湯水｜三棗茶的做法簡單，對於補氣養血、改善疲勞和增強免疫力有著顯著的效果。它作為一種傳統的養生飲品，因其獨特的營養成分和保健功效，逐漸受到廣泛關注。不過，並不是所有人士都適合飲用，許懿清中醫師為大家拆解功效及適用人士。



三棗茶是否適合任何人士飲用?

三棗茶以紅棗、南棗和蜜棗為主要成分，適合臉色暗黃、手腳冰冷以及濕寒脾虛的人士飲用。不過，並非所有人士都適合飲用，許懿清中醫師提醒以下人士不宜或要慎服用棗類：

1. 糖尿病患者

雖然紅棗、南棗和蜜棗都具有一定的藥用價值，但它們也含有一定的糖分，糖尿病患者應適量飲用，並密切關注血糖變化。

2. 體質偏熱者

紅棗性溫，體質偏熱的人士，如容易上火、口乾舌燥、喉嚨痛等，應謹慎飲用，以免加重症狀。

3. 腎臟病患者

蜜棗含有較多的鉀，腎臟病患者應注意攝取量，避免過量。

4. 腹瀉體質者

蜜棗含有山梨糖醇，過量食用可能導致腹瀉，腹瀉體質的人士應謹慎食用。

5. 濕熱人士

濕氣重和血熱的人士（容易熱氣、喉嚨痛、生暗瘡的人），都不宜食棗。此外，脾胃虛寒者、牙病患者、糖尿病患者、便秘患者要慎服蜜棗。

三棗茶雖然是一款溫和滋補的茶飲，適合大部分人士日常飲用，但仍需根據個人體質和情況，適量飲用。

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未成年人士應注意飲用量

傳統上三棗茶以紅棗、蜜棗以及南棗為主要成分。當中以紅棗為最容易上火，特別是小朋友及青少年需要注意，此類人士多為比較容易上火，中醫提醒無需天天飲用，建議可以隔日飲用或1周2次為佳。

若小朋友的體質天生容易上火，中醫同時建議可將紅棗的份量減少，由1次5顆改為1次2顆。

改善氣血不足方法

早睡、睡足、睡得好，吃飽、吃適合體質的食物，食物要營養均衡及豐富，吃蛋白質，不要全戒碳水化合物，可多吃黑糯米、糙米、杞子、山楂、紅腰豆、豬瞤水等。常做運動、泡溫泉。均有助改善氣血不足或預防血氣衰弱。心情也很重要，開朗、樂觀、情緒穩定也有助保持陰陽平衡、維護身體的氣血。

按揉穴位 助固護氣血

每天按揉以下穴位1-2次，有助固護氣血，疏通經絡。

1. 關元穴：

位於肚臍正下方4指寬處，有助於強化女性生殖系統，改善腎氣。將雙手交疊在關元穴上，像波浪一樣向內滾動、按壓；如果腹部稍微肉一點的人，可以改用雙手握拳，向內滾動、按壓。

2. 足三里：

先找到膝蓋下方的凹陷處，再往下4指寬處即是足三里。它有助於提升陽氣、改善腸胃；運用大拇指或指節輕按即可。

3. 湧泉穴：

位於腳掌上半部1/3、人字形交界處。用雙手握住腳掌，手指按壓在湧泉穴，將腳掌微微往後扳，有助於刺激末梢循環。

4. 三陰交穴：

三陰交穴是一個重要的穴位，位於小腿內側，足內踝尖上3寸，脛骨後緣。 它是足太陰脾經、足厥陰肝經和足少陰腎經三條陰經的交會穴。 三陰交穴具有調和氣血、健脾益氣、疏肝理氣、滋補腎陰等功效。 定位：三陰交穴位於小腿內側，足內踝尖上3寸，脛骨後緣。 可以將四指併攏，從內踝尖向上量，按壓時有痠脹感的位置就是三陰交穴。

以上資料由許懿清中醫師提供。