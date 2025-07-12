外星奇遇記｜當孤單成了宇宙語言！爆笑背後在鼓勵孩子跟寂寞溝通

彼思最新動畫《外星奇遇記》（Elio，台譯《地球特派員》）講述內向男孩Elio誤成地球代表，與宇宙文明溝通，實則是一場探索孤獨與自我認同的成長之旅。導演團隊以後疫情時代孩子的孤寂為靈感，結合奇幻冒險與情感描寫，打造出繼《玩轉極樂園，Coco》後最感人的原創動畫。片中對歸屬感的追尋引發廣泛共鳴，在國際影評與觀眾間皆獲高度好評。



彼思最新原創電影《外星奇遇記》（Elio），剛於日前於香港上映。如果你曾感覺與世界格格不入，或正為自己的孤單尋找出口，請務必走進戲院，用心感受這段溫柔而深邃的旅程。不僅延續了情感主軸，更塑造出影史中最孤單、最真摯的主角Elio。

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當孤單成為宇宙語言：最寂寞的「地球特派員」

《外星奇遇記》講述一名天馬行空、個性內向的男孩Elio，陰錯陽差被外星生命選中，成為全人類的代表，肩負與宇宙文明溝通的重任。然而，他真正需要學會溝通的對象，並非遙遠星系，而是他那渴望被理解的孤單內心。

電影由《玩轉極樂園》編劇阿德里安・莫里納發想，並與《熊抱青春記》導演石之予、以及《靈魂奇遇記》動畫師瑪德蓮・夏拉菲安共同執導，強強聯手之下，不意外地再次把家庭、自我認同與成長議題推上情感巔峰。

從地球出發的內心冒險

故事中的Elio歐與姑姐相依為命，熱愛外星文化的他，在地球上總是格格不入。他最大的夢想，不是交朋友或被理解，而是被外星人綁走，逃離這個他覺得不屬於自己的世界。命運開了個玩笑，他真的被帶上太空，捲入了一場關於友情、親情與自我尋找的旅程。

女星素兒莎丹娜（Zoe Saldaña）在片中為Elio的姑姐歐嘉配音。她感性地表示：「艾立歐失去父母的悲傷，和他渴望認同的歷程深深觸動我。」童年喪父的莎達娜也從角色中看見自己過去的影子，這份真摯讓角色更加立體，也讓觀眾心有戚戚。

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當代青少年的孤獨感與歸屬感

導演瑪德蓮・夏拉菲安直言：「孤獨，是我們整個團隊都能感同身受的主題。」為了呈現孩子們在疫情後所面對的情緒狀態，劇組甚至與兒童心理學家合作，深入探討當代青少年的孤獨感與歸屬感。

導演石之予補充：「這部作品根源於我們自身的經歷，也反映出我們孩子們在疫後世界中的交友困難和孤立感。」這也讓《外星奇遇記》在歡笑背後，更具社會觀察的深度與療癒能量。

給每個覺得自己是「冒牌者」的大人與小孩

知名影評人 Nell Minow 提出：「這部作品讓人理解，就算是看起來最自信、最受歡迎的人，也可能經歷孤獨與冒牌者症候群的低谷。」而《Variety》則以經典名言呼應：「30年前，彼思以巴斯光年的『飛向宇宙，浩瀚無垠！』成為經典，如今《外星奇遇記》則為我們開啟更多情感與想像的可能。」

網絡上觀眾們也紛紛留言：「皮克斯再一次用幽默和奇幻讓我淚崩！Elio就像我小時候的縮影。」、「這不只是孩子的成長故事，也是每個孤獨靈魂的自我救贖。」

《外星奇遇記》以其天馬行空的外星設定、創意十足的宇宙議會場景、以及多樣化的外星角色設計，讓影評人與觀眾驚嘆不已。許多家長表示，這部片不僅孩子喜歡，大人也能從中獲得療癒與思索。

《好萊塢報導》更讚譽這部作品是「一場視覺盛宴，也是對宇宙想像力的極致展現」，特別是在「如何與彼此理解、跨越隔閡」這一主題上的刻畫，讓它超越了動畫本身，成為對當代人際疏離的一帖解方。

這部作品在歐美上映後引發廣泛關注，觀眾評價口碑爆棚，在爛番茄網站上獲得高達91%的觀眾分數、84%的影評人評價。《外星奇遇記》不僅能讓你笑，也能讓你哭；不只是冒險故事，更是一面照見自我的情感之鏡。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：皮克斯最新電影《地球特派員》，獻給感覺與人格格不入的孩子，深入探討當代孩子的孤獨感與歸屬感】