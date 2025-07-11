小孩在街上哭鬧「是他們的錯」？厭童風氣日盛這爸爸反問大眾一句

台灣演員張雁名育有一子，近日對網絡上「仇視幼童」言論表達憂慮，直言社會病了。他指出，孩子在公共場所哭鬧難以避免，要求一兩歲幼兒控制情緒並不現實。對於「不會教就不要生」的批評，他反問誰能從小情緒完美控管。張也強調，若父母已努力安撫，社會應給予理解，而非網路公審。他呼籲多點同理心，別忘了每個大人都曾是不懂事的孩子。



台灣演員張雁名2022年與年紀小他12歲的圈外女友結婚，婚後育有一子，暱稱「地瓜球」。近日他在社交平台發文，對網絡上日漸增多的「仇童言論」表達憂慮，直言「社會病了」。

公共場合孩子哭鬧，難以完全避免

張雁名指出，孩子在公共場所哭鬧，一直是難以解決的社會現象，也常引發兩派爭論。他以父親的角度坦言，要求一兩歲的孩子控制情緒，實在不切實際。「孩子哭鬧的確會影響他人，大家都應享有安靜的空間，但若小孩真能完全控制情緒，那就不需要保母與幼兒園的存在了。」

對於網路上常見的批評，如「不會教就不要生」，他表達強烈反對。他反問：

難道你爸媽在你還在肚子裡時，就能預測你將來會哭鬧，就不生你了嗎？

他進一步指出，沒有人能從小到大毫無情緒失控，既然自己都做不到，又怎能苛責一個尚未成熟的孩子？

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給努力的父母一點空間與尊重

不過，張雁名也不否認，如果父母在孩子長時間哭鬧時完全漠視，確實應該檢討。但若家長已盡力安撫、積極處理，社會是否能給他們一點時間與空間，而不是立刻拍影片上網公審？他反問：「有一天換成你和你的孩子成為影片中的主角，被群起攻擊時，你會作何感想？」

他坦白自己過去也曾因孩子哭鬧而煩躁，但學會調整心態後，現在會選擇戴上耳機或暫時離開。他強調，討論孩童在公共空間的行為時，應先觀察父母的反應與作法，而不是無限上綱地攻擊，更別為了點擊率而失去基本的同理。他最後感慨，雖然沒有育兒經驗的人可能難以完全理解，但每個大人都曾是從不懂事的孩子長大的，「多點理解與包容，社會會更好。」

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：張雁名關注仇童言論，問「你小時候沒哭過嗎」，呼籲這世界多一點愛與包容】