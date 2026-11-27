冬天快來了，而在遠方的英國，此時民間正盛傳一個新妙招：把鹽碗放在窗戶旁便能防止潮濕和霉菌。但這真的有用嗎？



當室內水氣遇到冷表面時，會凝結成液態水，這個過程稱為冷凝，導致窗戶上出現水滴。當水滴長時間停留在窗戶或窗框上時，就會造成潮濕，進而滋生霉菌，這不僅會損壞家中的木材和牆面，還可能對健康造成影響。特別是霉菌孢子，對於過敏體質或呼吸道較敏感的人群來說，可能會引發健康問題。

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冷凝的形成原理與空氣中的水氣含量和溫度變化有關。當空氣中的水氣遇到冷的表面，超過露點溫度（即空氣中的水氣開始凝結成水的溫度）時，就會產生冷凝水。國家海洋和大氣管理局（National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA）解釋說：「露點是空氣達到飽和、無法再承載更多水氣的溫度，進一步的冷卻會使水氣凝結成液態。」

一般來說，最有效的處理冷凝的方法是加強通風，減少室內濕氣。像車輛空調一樣，透過換氣降低空氣濕度也能有效抑制冷凝。汽車製造商豐田公司表示：「使用車輛空調系統是移除空氣中濕氣最有效的方法。系統中的蒸發器能使空氣中的水分凝結並排出車外。」

在家庭環境中，冷凝的處理相對較為困難，但基本原理相同。有人建議在窗旁放鹽，因為鹽具有吸濕的能力。家居專家 Andy Ellis 表示：「鹽能自然吸收空氣中的濕氣，減少玻璃上的冷凝水滴。只需用鹽填滿一個碗，擺放在窗戶旁即可，鹽可以是普通食鹽或岩鹽。」他補充說，使用的鹽量取決於窗戶的大小，一般來說，一小碗就足夠了。

濕度達到74%以上才會吸收空氣中水氣

科學家說，鹽確實具有吸水能力，這種特性稱為「吸濕性」。然而，鹽僅在相對濕度達到 74% 以上時才會開始顯著吸收空氣中的水氣。根據德國運輸信息服務中心的解釋：「在相對濕度達到 74% 並且溫度在 20℃ 時，鹽才會開始吸收較多水氣。而當濕度達到 75% 時，鹽會開始溶解。」這意味著，只有當房屋的濕度非常高時，鹽才會起到較明顯的效果。而英國一般家庭的室內濕度多在 30-60% 之間，除非特別潮濕的地方（例如廚房或浴室），否則鹽的效果非常有限。

真正有效的解決方案還是加強通風。在家庭中，可以使用安裝在窗戶上的通風口，或者簡單地打開窗戶一條小縫，讓室內外的空氣流動來減少濕度。不僅能排出潮濕的空氣，空氣流通還能防止水氣在冷表面上累積。這樣，你就不必每天在窗旁擺上小碗鹽，像是在向高血壓之神奉上祭品一樣。

也就是說，擺放鹽碗防潮的方式可以一試，但它的效果很有限，更好的方式還是保持空氣流通，並減少室內濕氣來源。例如，避免在室內晾曬衣物、使用排氣扇抽走廚房和浴室中的濕氣等，這些方法都比單靠鹽碗要更有效。

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