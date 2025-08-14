潮濕｜提防家中「發霉小黑點」！常見於「5個位置」即學清除方法

你家牆上有沒有這種小黑點？這其實是由霉菌造成的霉點。



盛夏來臨，雨水增多，適合霉菌生長。尤其是「梅雨天」，霉菌的滋生速度是其他季節的4倍。家中哪些地方容易滋生霉菌？又該如何清除呢？

這種小黑點，你家裏的牆壁有嗎？（按圖了解）

霉菌愛藏在這幾個地方

霉菌大量繁殖主要有4個條件：温度超過20℃、濕度70%以上、垃圾和灰塵等為其提供「營養源」、氧氣充足。

基於霉菌的生存條件，家裏這些地方更容易藏匿霉菌。

1. 衛生間及浴室

衛生間的牆角、瓷磚縫、水龍頭、浴室簾子、浴室密封膠等處，都可能出現霉菌。

建議：加裝並使用排風扇；洗澡後，用水將浴缸和牆壁刷洗乾淨；及時拖乾地面水漬，保持衛生間乾燥衛生。

2. 雪櫃

雪櫃的密封條容易滋生一種叫鏈格孢的霉菌，它能引發吸入性過敏。帶土的蔬菜放在雪櫃裏，泥土中所含的霉菌也可隨空氣循環轉移到其他食材上。

建議：定期清洗雪櫃，尤其注意擦洗密封條，平時生熟食物分開放。

3. 洗衣機

洗好的衣服不及時取出、用完洗衣機就把蓋子扣上等習慣，給了霉菌繁殖的好機會。

建議：定期清潔洗衣機內筒，尤其梅雨季，可以用專門的清洗劑給內筒消毒。

4. 砧板

很多家庭會選用木製或竹製的砧板，若清洗不到位，易發霉。

建議：砧板、鍋具、碗碟等清洗後，及時擦乾。做完飯後，儘快清理廚餘垃圾。

5. 卧室及露台

很多家庭會在露台養花、晾衣服，所以露台的邊邊角角易滋生霉菌；另外，人體出汗，若不注意通風和晾曬，牀墊等寢具也易發霉。

建議：開啟空調除濕模式，多曬被子，通風換氣。

家中出現霉點，傷害一連串

家裏出現霉點不僅影響美觀，還對人體呼吸系統、皮膚、腸道等有潛在威脅。有的霉菌甚至有潛在致癌風險，比如黃麴霉菌能分泌黃麴霉毒素，是一類致癌物。

侵襲呼吸系統

黑麴霉多附着在潮濕的淋浴間及洗漱台周圍，容易侵襲孩子、老人或免疫力較弱的人群，誘發呼吸系統疾病和肺病；瓜枝孢多附着在牆面，或浮在空氣中，易引發哮喘和呼吸系統疾病。

煙麴霉等特定霉菌，對免疫力較弱的人，還可能帶來致命的肺部感染。煙麴霉被世界衛生組織列入首份真菌「重點病原體」清單，侵襲性麴霉菌病一旦發生就是危重症。腐爛的落葉上很可能就附着了煙麴霉。

誘發過敏

霉菌還是重要的過敏原，它能形成網狀的菌絲體，產生大量孢子。霉菌孢子體積小，在空氣中容易飛散，有些人會出現眼睛皮膚髮紅髮癢、鼻塞、咳嗽等情況。

北京同仁醫院曾對門診過敏性鼻炎患者統計發現，霉菌是過敏性鼻炎的重要原因之一，且夏季更活躍。

引起胃腸炎

霉菌容易造成感染，比如念珠菌引發的食道炎及胃腸炎等。

家裏出現霉菌如何清除？

霉菌通常可通過高温（水温80℃以上、陽光暴曬等）、按說明書配置84消毒液等方式殺滅。需要注意的是，84消毒液不要和潔廁靈等清潔劑混用。

對於牆體發霉，如果霉點不嚴重，可用抹布直接擦掉，也可用漂白水噴霧（有顏色的牆面慎用）；如為牆紙，不能用水擦，要用布浸點酒精抹拭。

需要提醒的是，在進行除霉操作時，最好佩戴手套、口罩，並開窗通風。

