幼童健康｜不良飲食習慣為蛀牙原兇！附0-2歲幼童飲食建議

幼童健康｜相信家長們都非常關注寶寶的營養是否充足，因此會不定時地給寶寶進食。不過，不良的飲食習慣正是蛀牙的主要成因之一。為了降低孩子患蛀牙的風險，家長應適當控制孩子進食和飲用的頻率。

資料來源：衛生署



0至6個月

6個月以下的寶寶，奶是他們的主要營養來源，加上仍未建立固定的飲食模式，故此，在這階段不宜限制寶寶的吃喝次數以預防蛀牙。你該從餵哺的原則著手，家長宜：

1. 在寶寶睡著時停止餵哺。

2. 不要讓寶寶養成含著奶或有味道的飲品睡覺的習慣。

3. 隨著寶寶成長，在他6個月大時訓練他每天有規律地吃6至8餐。

6個月至兩歲

1. 定時餵哺寶寶，在寶寶大概6個月大時，把他每天所需食物，包括奶品分成6至8餐來餵哺，兩餐之間只讓他喝白開水。

2. 寶寶漸漸長大，就該讓他每天定時吃喝，每天最多6餐。

3. 不要讓寶寶含著盛有奶的奶瓶睡覺。

4. 寶寶約9個月大就該開始改用戒奶杯，最好在寶寶18個月大前完全轉用戒奶杯進食。

兩歲以上

1. 避免讓孩子頻頻吃喝，兩歲以上的孩子，每天吃喝次數該為最多6次。

2. 培養孩子定時吃喝的習慣，每天定時給孩子分量足夠的早、午、晚三次正餐，正餐與正餐之間有需要時只讓他吃一次茶點。

3. 把孩子喜歡的小食及飲品安排在正餐或茶點時間讓他一併進食。

4. 其餘時間只讓孩子喝白開水。

5. 兩歲以上的孩子應該已經戒掉使用奶瓶的習慣，家長應讓孩子用杯喝奶，且不要讓他含著奶瓶睡覺。