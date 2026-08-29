浴室玻璃水垢刷到崩潰？專家教「一片檸檬」10分鐘溶解陳年水漬

浴室乾濕分離設計，雖然能避免洗澡時整間浴室濕答答，但淋浴間玻璃門上的水垢，卻經常讓人頭痛，時間一久，甚至刷都刷不掉。對此，清潔專家分享簡單妙招，只要一片檸檬片，短短10分鐘就能輕鬆去除水垢，還能留下淡淡檸檬香。



根據英國《每日快報》報導，淋浴間的玻璃門之所以容易卡水垢，主要是硬水中的礦物質沉積，長時間累積會在玻璃門上形成一層白白霧霧的污漬，越久越難清理。

專家建議，民眾可直接用檸檬片擦拭玻璃門，一邊擦一邊擠出檸檬汁，讓酸性汁液停留在水垢上約5至10分鐘，再用溫水沖洗、乾布擦拭，玻璃門馬上煥然一新，連異味都一併去除。如果遇到頑固水垢，專家也建議，可以在檸檬片上灑點小蘇打粉，利用酸鹼中和時產生的泡泡，進一步加強清潔效果。

除了檸檬之外，白醋也是去除水垢的好幫手，不過氣味較刺鼻，專家提醒，多數人還是會偏好檸檬，不僅效果好，清潔完還會留下自然檸檬香，讓浴室乾淨又清新。

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