24節氣｜立秋容易導致濕氣重 中醫推介養陰潤肺湯水

當清晨出門，迎面而來的風挾著一絲不易察覺的涼意，當聒噪的蟬鳴聲裡悄然摻雜了秋蟲的低吟，我們便知立秋到了！古籍《月令七十二候集解》記載：「秋，揪也，物於此而揪斂也。」立秋，標誌著秋天的序幕徐徐拉開，是萬物收斂聚集、豐收的季節。然而此時養生我們千萬別被「秋」字所迷惑！

本文作者：博愛醫院楊倩倩中醫師



立秋之時暑熱未消，空氣中瀰漫的仍是盛夏的濕與熱。立秋這個節氣更像是一個溫柔的提示：季節轉換已在路上，是時候需要調整身心節奏，為真正的金秋做準備了。

人體在這個節氣，脾胃功能相對疲弱，濕邪較易乘虛而入。因此，立秋養生的重點並非急於「潤燥」，而在於 「祛濕健脾，調和陰陽」。冰飲、西瓜，這些雖能解一時之渴，卻最易損傷脾陽，助長濕氣，立秋後應逐步減少攝入。立秋煲煮滋潤湯水（如無花果雪梨湯）時，可適當添加一些薏米、芡實以健脾祛濕。以下亦推薦「蘋果雪梨茯苓陳皮瘦肉湯」這一款理氣和中，養陰潤肺的湯水，舒緩夏末秋初食慾不振、乾燥的症狀表現；素食者可自行將瘦肉改成姬松茸，便成為一款美味可口的「蘋果雪梨茯苓陳皮姬松茸湯」。

養陰潤肺湯水

蘋果雪梨茯苓陳皮瘦肉湯

材料（1-2人份）：

蘋果一個、雪梨一個、玉竹10克、陳皮1小瓣、茯苓15克、瘦肉200克、生薑4片、蜜棗一顆

步驟：

1. 洗淨蘋果、雪梨，去皮去核，切成大小適中的塊狀。

2. 用溫水稍泡軟陳皮，刮去內瓤（減少苦味）；洗淨茯苓、玉竹、蜜棗。

3. 瘦肉切塊，加2片生薑冷水下鍋焯水去沫，洗淨備用。

4. 將瘦肉塊、茯苓、陳皮、玉竹、蜜棗、2片薑片放入湯鍋中，加入足量清水（約1升），大火燒開，撇去浮沫，轉小火，蓋上鍋蓋，慢燉約40分鐘。40分鐘後將處理好的蘋果塊和雪梨塊加入湯鍋中，繼續小火慢燉20分鐘。

5. 關火，根據個人口味加入少許鹽調味。

運動有助排解鬱結 心神收斂

《黃帝內經·四氣調神大論》雲：「秋三月，此謂容平⋯⋯早臥早起，與雞俱興，使志安寧，以緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣清。」立秋可開始慢慢實踐秋季養生之道，盡可能在23:00前休息以助養陰，在07:00左右起床，順應自然之道，舒展肺氣。俗語說「春生夏長秋收冬藏」，立秋之後大自然蕭瑟之氣漸生，易引起悲秋之情，此時可選擇在清晨或傍晚天氣溫和的時候，進行散步、慢跑、八段錦等運動令身體微微出汗，排解鬱結之氣，也可避免大汗淋灕耗傷氣陰。抑或嘗試靜坐、冥想、書法等方式幫助心神收斂。

立秋，是夏與秋的溫柔交接點，是自然界「收」的開始。把握好這承前啟後的時節，養護被暑濕困擾的脾胃，祛除殘留的濕氣，並適時養陰潤肺，調和體內陰陽。以規律的起居順應，保持平和的心境，我們便能輕鬆卸下夏日的疲憊，以強健的體魄與舒暢的心情，迎接真正天高氣爽的金秋時節。