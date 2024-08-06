立秋｜食療宜潤燥養肺防上火 附立秋養生貼士及17款立秋食療

立秋又稱交秋，是秋天的第一個節氣，也是二十四節氣中的第十三個節氣。「立」即開始；「秋」即禾熟。立秋首先意味著莊稼開始結果孕籽，亦是秋天的開始，同時象徵炎熱的夏天過去，涼爽的秋天即將來臨。此時天氣轉涼，迎接秋收。陽氣始降，萬物內斂，陰氣初升，也是下一年人體陰陽氣均衡的起點。秋季適宜進補，但立秋後一段時間內暑氣仍盛，濕度也高，人們會有悶熱潮濕的感覺，再加上夏季過食冷飲，多有脾胃功能減弱的現象，因此初秋宜清補而不宜過於油膩，宜多食清熱利濕、健脾益氣、滋陰潤肺的食物，如銀耳、百合、香蕉、梨等。

本文作者：博愛醫院梁曉琳中醫師



天氣乾燥加上暑熱未盡 易致上火熱氣

立秋的到來意味著天氣會變得乾燥，同時夜晚逐漸涼爽起來，但白天的氣溫依舊較高。若不及時潤燥，身體就容易上火熱氣，甚至過燥傷肺。飲食要注意，少食辛辣，多食性平味甘，或甘味與微酸同用，有助酸甘化陰。於中醫五行理論中，秋季對應金氣，而肺臟也屬金。因此秋燥易傷肺，養肺當潤肺。故此秋季更應注重保養肺，建議少吃辛味食物，如辣椒、生薑等。多吃酸性食物，如葡萄、西紅柿、菠蘿、烏梅等，酸甘化陰，有助養陰生津。另外，補肺防燥可以多吃銀耳、百合等，這些食物有助於養肺潤燥。 以下是一個潤燥的湯水：

立秋食療：潤肺清燥湯（2人份）

材料：南北杏15克、雪梨2個、百合乾20克、無花果4粒、雪耳20克、豬瘦肉200克

做法：

1. 把百合乾、雪耳泡軟，用清水把其他材料清洗乾淨

2. 倒入2升清水，待水滾後把所有材料放入

3. 先用中火煲滾，然後轉小火煲大約1.5小時

4. 最後加入適量鹽調味

注意清熱健脾

立秋時節白天的氣溫依舊較高，華南地區濕度未降。早晚雖涼爽，但午間炎熱，令人易出現食慾不振，倦怠乏力感，脾胃也容易受到損傷。飲食上應該從清熱、健脾、利濕等方面調理，將濕熱之邪排出身體，可令脾胃功能更快地恢復。調養脾胃，飲食上別吃口味過重的食物，也不要暴飲暴食，少吃過涼的食物，多食健脾胃的食物例如薏米、蓮子、扁豆、冬瓜、茯苓、陳皮、大棗等。 尤應注意健脾化濕，以免阻礙脾胃運化。

秋天祛濕健脾料理：淮山薏米粥（4人份）

材料：鮮淮山300克（乾品50克）、薏米40克、白米200克

做法：

1. 把薏米、白米洗淨，泡水3小時

2. 新鮮淮山洗淨切小塊備用，若用乾品則同上泡水後用

3. 大火把1升水煮滾後，加入薏米、白米後轉中火

4. 待煮開後加入淮山，煮20分鐘即可

秋分養生小貼士

1. 宜早睡早起，多呼吸新鮮空氣。

2. 秋屬金，與肺相應，立秋過，寒氣易侵，預防著涼，不可露足。

3. 調暢情志，秋天易出現焦慮、失落等心理問題，應保持內心平和，如遇不順可通過傾訴、戶外活動、運動排解。

中醫養生運動－簡易氣功

1. 兩腳平行與肩同寬，頭正項直，百會朝天，內視小腹。

2. 輕合嘴唇，舌抵上齶，沉肩墮肘，兩肩自然下垂。

3. 兩腋虛空，肘微屈，含胸拔背，鬆腰塌胯，兩膝微屈。

4. 全身放鬆，頭腦清空，站立至呼吸自然平穩。

博愛醫院梁曉琳中醫師

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