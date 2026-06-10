滅蚊｜睡覺時總被蚊子吵醒！網民揭2技巧：風筒或燈光輕鬆驅蚊

夏季到來，氣溫逐漸升高，蚊蟲開始活躍，睡覺時如果有蚊子在耳邊出現嗡嗡聲，不僅被叮咬會紅腫難受，聲音也讓人難以入眠。近日，一名網友發文分享了一個簡單又有效的驅蚊方法，「再也沒徒手打過」。



睡覺一直被蚊子吵醒怎麼辦？2招技巧秒解決

近日，有網友在Threads上發文分享驅蚊的「生活小妙招」，事主指分享，看到蚊子時，立刻打開風筒，利用風筒背面的吸力，就成功捕捉到蚊子，「睡覺發現房間闖入蚊子， 某天突然想到用風筒抓後，就沒徒手打過蚊子」。

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貼文一出，不少網友紛紛回應：

「我剛好最近在看電蚊拍的說 不早說！！！牆壁現在一堆蚊子屍體，都用打的……」

「太神了！！必學！戴森的就沒辦法了，直接變成傳送門」

「剛好有蚊子可以拿來試 還成功了哈哈」

「根本生活智慧王」



也有網友分享：

「曾經我也做過一樣的事，電蚊拍、吹風機、吸塵器、噴酒精這些都有讓我成功滅蚊，我現在的擊殺率大概90%。」

「停在天花板的推薦用吸塵器，超easy 」

「用酒精噴，絕對準確」



此外，日前也有網友在Dcard以「如何短時間解決睡覺時蚊子在耳邊叫」為題分享，因為半夜不方便使用殺蟲劑，「先打開客廳的所有燈光，並關掉房間內的燈，之後打開房門，站在門口等待5至10分鐘，等到時間到後，最後關掉客廳燈，迅速返回房間，並關上房門」，事主指出，這個方法屢試不爽，通常蚊子會被燈光吸引到客廳。

蚊子怕甚麼味道？

根據清潔品牌《古寶無患子》網站分享，蚊子討厭的氣味可以分成草本的薄荷、迷迭香、檸檬草，和花卉系列的薰衣草、天竺葵。此外，蚊子對於化學氣味和人體氣味也特別感興趣，如人體皮脂氣味和呼出的二氧化碳。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：睡覺一直被蚊子嗡嗡聲吵醒怎麼辦？內行曝「驅蚊1神器」秒解決，不需要電蚊拍、徒手抓】