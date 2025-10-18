浴室長滿蛾蚋怎辦？成蟲不善飛行 不用殺蟲劑漂白水也可輕鬆清除
家中廁所有時候會出現小小黑黑、有翅膀的小蟲，常停在牆壁或天花板上動也不動，這種小蟲是蛾蚋（又稱蝶蠅、蛾蠅或毛蠓），讓許多人相當困擾該怎麼清除、會不會咬人？台灣環保署指出，蛾蚋活動性低，傳播疾病的機會不高，且一般情況不用殺蟲劑、漂白水，用蒼蠅拍、電蚊拍、吸塵器就能有效消滅蛾蚋。
浴室黑色小飛蟲怎麼消滅？環保署教1招徹底滅絕蛾蚋
有網友在Facebook群組《爆系知識家》發文詢問，廁所天花板出現的蛾蚋，要怎麼清掉？引起許多網友回應建議：
．「排水孔先換成防蟲的，然後廁所清乾淨後就不會一堆了」
．「在排水口噴殺蟲劑，也有效」
．「馬桶周圍有不起眼的小洞，封起來，就沒了」
．「排水孔換有蓋的，洗澡完對着排水孔或是常積水的容器噴漂白水稀釋」
．「吸塵器吸可快速吸光，洗手間清乾淨，並保持乾燥」
台灣環保署也說明，蛾蚋的幼蟲常滋生於室內外積水及潮濕處，成蟲則常見於廚房水槽處或廁所牆壁。雖然蛾蚋幼蟲生活在污水中，可能攜帶病源，但由於其活動性低，傳播疾病的機會不高，目前也沒有叮咬人類的報告紀錄。但蛾蚋飛進飛出住宅，影響環境衛生品質及居家觀瞻。
台灣環保署建議，消除蛾蚋並不難，因為蛾蚋成蟲不善飛行，一般防治不需要用到殺蟲劑或漂白水，使用蒼蠅拍、電蚊拍、吸塵器等就可以有效清除。平時只要保持室內沒有積水及浸水，就不太會有蛾蚋滋生，若想進一步防治，可以在浴缸、水槽的排水口蓋上防蟲罩（蓋、網），避免蛾蚋從管道進入。室外污水積水處若有大量嚴重滋生情形時，可以使用昆蟲生長調節劑、水性噴霧殺蟲劑或請專業病媒防治業防治。
