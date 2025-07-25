夏天提防熱感冒！了解「風熱型」不適　3大方法預防風扇要這樣吹

夏日炎炎來襲！哈啾～夏天待在室內狂吹冷氣的你，小心得了熱感冒！「風熱」和「風寒」的差異又在哪？



你也有過類似的情況嗎？夏天在冷氣房待了一整天，回家後出現喉嚨痛、發熱、痰黏稠等類似感冒的症狀。根據台灣疾管署的COVID-19疫情週報統計資料顯示，相較五月份的確診人數，近幾周的人數有向下遞減的趨勢，但夏季的「熱感冒」仍然是常見的感冒類型，該如何對症下藥。台灣天主教輔仁大學附設醫院耳鼻喉科胡皓淳醫生點出，熱感冒雖然和ㄧ般風寒型感冒都屬於上呼吸道感染性疾病，但兩者症狀差異明顯，治療的方式也有所不同。

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中醫概念中的「風熱」＆「風寒」

「熱感冒」即為「風熱」的民間說法。

根據台灣的中國醫藥大學附設醫院的文章指出，「風熱」在中醫學理解為有發燒、較不怕冷、頭痛、口渴、鼻塞、流黃稠涕、痰黃稠、咽嚨痛或紅腫等症狀，一般常見的感冒症狀稱為「風寒」，症狀為怕冷、頭痛、身體疼痛、鼻塞流清涕、痰液稀白、口不渴或口渴喜熱飲、咳嗽等。

熱感冒怎麼辦？

胡皓淳醫生發文建議，夏天如何預防熱感冒，可以參考以下幾點：

1. 開抽濕機

夏天常常又悶又熱，高濕度環境對身體的影響主要體現在呼吸系統，例如慢性鼻過敏、長期咳嗽和哮喘等症狀。如果你常常覺得頭昏、汗不易流、身體總有黏膩感，就要留意周遭環境是否過於潮濕。

2. 電風扇對牆吹

在睡覺的時候，直接將電風扇對著身體吹，可能就會導致感冒。建議在睡覺時，將電風扇放置在身體較遠的位置，開啟擺頭功能或調大風量，或直接將風向對向牆壁，也可以有通風的效果。

3. 不要頻繁進出冷氣房

頻繁進出冷氣房，會導致皮膚無法快速適應不同溫度差異，引發熱感冒的問題。另外，冷氣房的溫度與室外溫度差不要超過4攝氏度。但有時候外面的溫度非常高，高到30幾度，建議將室內冷氣調至27至28度。

另外，也建議大家在夏天多補充水份，以及透過有效的方式讓身體調節、排出熱氣，才能更有效的避免中暑或是熱感冒的發生。

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