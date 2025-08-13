開冷氣瞓「做足5點」比開風扇更舒服！溫度調至「這度數」最理想

炎炎夏日夜，很多年輕人喜歡整晚開着空調睡覺，然而很多老人卻覺得，開窗比吹空調睡覺更健康。

夏天晚上到底是開窗睡覺好，還是開空調睡覺好？空調是否要開整宿？



開窗睡覺還是開空調睡覺好？

開空調的房間，温度和濕度都是可以調節控制的。因此，天氣炎熱時更建議開空調睡覺，最適宜的温度是22℃～26℃。

有些人會說：開空調後，寒氣和濕氣就會順着打開的毛孔鑽進身體裏。但其實，大家常說的「空調病」是由於不當使用空調而造成的。當氣温過高，特別是超過人體正常適應環境的時候，要及時果斷開空調，尤其是老年人、有基礎疾病的人群等更要及時開空調。

相關文章：冷氣機｜怎樣慳電得來又涼快？配合風扇 調較至「這溫度」慳6%電

+ 5

吹風扇比空調更健康嗎？

還有一些人傾向於吹風扇，認為風扇比空調更健康，真的是這樣嗎？

天氣十分炎熱時，風扇吹出來的是熱風，可能會影響睡眠深度，降低睡眠質量。此外，風扇是通過空氣流動加快，藉助水分蒸發帶走熱量從而降低温度，可能導致體液的丟失。如果不能及時補水，血液黏稠度會升高，對於心腦血管疾病患者，會增加疾病加重的風險。

相關文章：「調低溫度VS調大風量」哪方法涼得較快？日本冷氣廠分享正確答案

+ 6

晚上睡覺這樣開空調，舒服又省電！

夏天空調到底應該開多少度？怎麼用空調才最節能舒適？

專家建議，夏天白天將空調温度設置在26℃，晚上可以設置在28℃，既省電環保，體感也舒適。

因為，晚上的氣温有三個不同降温的體感：

晚上10點～12點，人體在活動階段體温比較高的，空調設置26℃是十分舒適

凌晨2點～3點，身體已進入睡眠狀態，體温也會下降一點，這時再開26℃就會感覺到冷了

凌晨4點～6點，我們就會感覺到冷得不行，所以晚上空調開26℃是不適合睡覺的



因此，晚上睡覺的時候空調開到28℃，最舒適也最省電！

相關文章：冷氣機｜別回家即開機！「5大使用禁忌」令你涼更慢、交更多電費

+ 13

晚上開空調睡覺，記得做好這5點

1. 夜晚調成睡眠模式

睡覺時可以將空調設定為睡眠模式。睡眠模式會在睡眠期間逐步調高温度，既能避免睡眠時人體着涼感冒，又可節省電能。

再搭配定時關機，如早上6點起牀，則5點左右即可關機，既利用了室內餘温保持涼爽，還能節省不少的電費支出。

2. 空調的風口儘量朝上吹

開空調製冷時，最好把空調風向調為朝上。冷空氣一般會向下走，熱空氣向上走，這樣利用冷熱空氣自身的物理特性，會達到均勻舒適的室温。

3. 悶熱天氣多用抽濕模式

有時碰到天氣悶熱難受，要善用空調的「抽濕」功能。這個功能模式不僅可以讓室內濕度降下來，還省電。

4. 空調的出風口附近放盆水

長時間開空調，空氣會變乾燥。尤其是相對乾燥的北方，人長時間待在空調屋裏，口鼻、眼睛很容易變得乾澀、痠脹。不妨在空調的出風口附近放盆水，能有效緩解乾眼症狀。

5. 每天也要適當開窗通風

每天早晚開窗通風半小時以上，有助於保持室內空氣新鮮，補充氧氣，排出二氧化碳和其他有害物質。

延伸閱讀：冷氣機｜家中空調該找人來清洗嗎？從風量、氣味、電費5方面判斷