輔助學習｜如何讓孩子保持學習專注力？6大要點建立完美學習空間

編按：孩子每在做功課或溫習時，會有專注力不足的狀況嗎？以下是節錄自《其實考試可以好easy》一書的內容，跟着作者推薦的方法，每天抽5分鐘跟孩子練習，或許就會讓他們變得較易專心學習及做事呢！



如何在家中建構一個能有效提升專注力的學習空間？

根據Tang & Posner（2009）的研究發現，結合以下策略能夠建構出最有效的學習環境：

如何在家中建構一個能有效提升專注力的學習空間？（AI生成圖片）

清晰的空間劃分

獨立且專注的學習空間

• 為孩子選擇一個安靜的房間或家中角落，遠離家庭活動

中心和噪音源，如電視和廚房

• Cowan（2010）的研究表明，減少背景噪音能夠有效提升工作記憶容量，進而增強專注力

個性化空間

• 讓孩子參與設計過程，選擇他們喜歡的顏色或裝飾，這有助於增加他們對新學習環境的興趣和歸屬感

• 孩子對學習空間的擁有感能顯著提高他們使用該空間的意願和頻率

相關文章：靠個「鬧」字做父母 孩子越教越壞！試用這5招不傷和氣教導子女

+ 7

適宜的家具

適當的桌椅

• 選擇適合孩子身高的桌椅，使他們在學習時保持良好的

坐姿

• 桌面應有足夠的空間進行溫習或做習作，以及放置書籍和筆記等

• 舒適但不過於鬆軟的座椅能保持學習者的警覺性，同時減少因身體不適造成的分心

整潔的儲物空間

• 提供足夠的儲物空間，如書架和抽屜，以便孩子能整齊

地存放學習資料和文具

• Barkley（2013）指出，視覺雜亂會分散注意力，特別是對年齡較小的兒童影響更大

優質的照明

自然光線

• 盡可能讓學習空間靠近窗戶，利用自然光

• 自然光有助於提高學習效率並減少眼睛疲勞

• Ruff & Lawson（1990）的研究表明，充足的自然光能調節生理節律，提高警覺性和認知表現

適當的人造照明

• 在必要時使用桌燈或間接照明（白燈），確保照明柔和且均勻，避免強烈的直射光或過強的反光

• Luna 等（2015） 發現， 色溫在4000K-5000K之間的照明最適合學習活動，可減少視覺疲勞

減少干擾

限制電子設備的使用

• 非學習時間應限制使用手機、平板和電視等電子產品，除非這些設備是用於學習目的

• 僅僅是手機在視線範圍內存在，就能降低專注力，即使手機處於關機狀態

聲音控制

• 如果家庭其他活動容易造成干擾，可以考慮使用隔音窗簾或門，或讓孩子使用耳機來隔絕噪音

• 適當的白噪音（如風扇聲或輕柔的大自然聲音）對某些孩子的專注力有積極影響

規律的學習時間表

建立例行公事

• 設定固定的學習時間，幫助孩子建立日常學習的習慣

• 規律的學習時間能夠激活大腦中的習慣迴路，降低開始學習的心理阻力

固定的休息時間

• 定期安排短暫的休息時間（並不是可以打機／看手機／玩刺激性的遊戲），可以是喝水、站起來周圍走動一下或看窗外的景物等，這些休息有助於孩子放鬆，避免過度疲勞

• 採用番茄學習法（25 分鐘學習加5 分鐘休息）的學生，能提高學習效率和專注力

鼓勵組織性

使用時間管理工具

• 鼓勵孩子使用計劃表、時間管理應用程式或傳統的計時器來管理學習時間和休息時間

• 視覺化的時間管理工具尤其適合幫助小學生建立時間觀念

有效的學習計劃／方法

• 因應不同孩子的學習慣性，訂立一套適合的學習工具或方法，提升學習的成效

• 對低年級學童來說，可視化的學習進度表（如打剔／交叉的系統）特別有效；而高年級學童則更受益於具體的學習目標設定

相關文章：孩子做功課半小時寫18字 父怒拍桌骨折 網民教拆細任務還有這招

+ 5

《其實考試可以好easy！》（紅出版集團授權使用）

書名：《其實考試可以好easy！》

作者：張潤衡，資深應用心理學培訓導師，心理治療師，生命教育及家長教育工作者，家長教育書籍作家。

譚寶雲老師，資深幼兒教育工作者，幼兒教育研究學人，日本故事繪本導師，應用Mind Map 溫習筆記術導師。



【本文獲「紅出版集團」授權轉載。】