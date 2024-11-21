靠個「鬧」字做父母　孩子越教越壞！試用這5招不傷和氣教導子女

真的很難不罵小孩！但是常常挨罵的小孩，可能越罵越糟，不妨透過以下5招好好溝通才是！



小孩是會越鬧越差的，想他們好好成長，用以下5種不和氣的方法反而更有成效：（按圖了解）



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5個秘訣，讓你教孩子更省心

罵小孩可能是所有爸媽的日常，經常聽到不少媽媽抱怨：

好好說都沒用，一定都要用罵的才要做！

請他收東西，他就說等一下，等了幾百下後，還是原地不動，媽媽的耐性真的都被磨光了。

罵了才做，反覆的惡性循環

沒有一個爸媽喜歡罵小孩，很多時候就是很難不罵，但是，有時候罵久了，就變成一種習慣，大人和小孩彷彿建立了這樣的溝通模式，大人心裏認定，「用罵的你才會做」，而小孩大腦認定，「等到你罵，才代表我一定得做」，這樣一來一往就形成一種反覆的惡性循環。

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注意力轉移到，孩子的優點

其實，我們可以思考一下，是不是我們太常習慣把注意力，放在孩子「做錯」或「需要改進」的地方，以為只要改正這些缺點，孩子就會變成我們心中想要的模樣。

執意要孩子改進看到的缺點，久而久之只會讓孩子與父母感到挫折。每個人都有優缺點，有弱點並不等於沒價值，試着把注意力轉移到孩子的優勢上，並加強優勢，或許就不會麼常責罵小孩。

責罵環境長大，恐有4大後

畢竟當我們罵小孩的當下，其實並不會想到後果，但是並不表示不會發生！以下4種狀況是你常罵小孩可能的結果，不得不防啊！

1. 容易有問題行為

研究指出，比較極權的教養方式，或從小挨罵的孩子，在校園或青少年時期，有比較高的比例會欺凌、叛逆，甚至做出違反規定的事情！

2. 容易學業表現較低

常被罵的孩子比較容易感到自我放棄，也容易產生負面情緒，特別是在小學階段會間接影響大腦的執行功能，學習狀況就會低落。

3. 容易心理受傷

孩子常常被罵，會覺得自己無能沒用，沒自信，也朋友少，而且常被罵的後果是，長大後容易有焦慮問題。

4. 容易有社交衝突

挨罵環境中長大的孩子，可能會有欺凌，或者被欺凌的行為，因為他們認為衝突不是用溝通的、用協商的，而是用誰的聲音大，或是誰的能力強來解決問題。

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5個秘訣，讓你教孩子更省心

心理行為研究發現，當教養充滿着責罵，而沒有試着用方法讓他了解他做錯甚麼，也沒有用穩定的情緒教導他時，孩子真的會被罵到，越變越壞或越來越沒有自信！

所以，利用「罵」去威嚇孩子，並不是長久之計，更有可能造成孩子與家庭關係疏遠，以下5秘訣讓你教孩子過程更省心。

1. 跟小孩講道理

不要以為孩子聽不懂道理！孩子在模仿階段，都能學會如何與他人溝通、理解道理，這樣他才能更有同理心地與別人互動。

2. 放下身段，與孩子協商

父母有時候會以命令的方式，強迫孩子做一些他們不願意的事情！有時候放下身段，站在與孩子的立場上，用協商的方式，同時傾聽孩子的心聲，或許比大吵大鬧來得好。

3. 傾聽孩子想說的

除了放下身段來溝通，也可以傾聽孩子的話，去理解小孩的想法，因為可能你覺得沒甚麼大不了的事情，對孩子來說卻是全世界！

4. 讓孩子體會後果

保護孩子的同時，也必須讓他成長。讓孩子理解到要為自己做出的決定、行動負責的時候，才會隨時警惕自己的行為！

5. 給孩子別的選擇

孩子犯錯時，也可以試着給他另外一條道路選擇，畢竟舊的路走久了有可能是錯的，牽着他走新的一條路，或許就會越來越寬敞。

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【本文獲「媽媽寶寶授權轉載，原文：小心孩子越罵越差！挨罵環境長大的孩子有4大狀況， 想生氣時就用這5招教小孩】