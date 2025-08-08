孩子專注力弱應變能力差？行為問題學習困難可能因執行功能未成熟

家長可能經常都會遇到，孩子一緊張就做錯一些簡單的題目，或者明知不應插嘴，就是忍不住說話；在遇到改變時，可能要很長的時間才能適應。家長可能以為是孩子不乖，但其實是他們的「執行功能」未完全發展成熟。以下會詳細講解執行功能的3個核心能力，亦會說明這些功能會如果影響孩子的日常表現。



執行功能分為3個核心能力，包括：工作記憶（Working Memory）、自制能力（Inhibitory Control）和靈活思考（Cognitive Flexibility），執行功能負責幫助孩子記住指令、控制衝動，並靈活應對新的情況。我們日常生活中的不少行動，其實都與執行功能息息相關。

工作記憶（Working Memory）

工作記憶是指孩子在短時間內暫存並處理資訊的能力。孩子不是單單記住，而是要即時運用這些記憶。例如老師囑咐孩子收好書本，再去排隊，孩子要一邊記住指令並執行。如果孩子的工作記憶弱，可能收好書本後就忘記了排隊。

工作記憶對學習很重要，特別是語言理解、數理和解難方面，例如學數數字時，既要記住數字順序，又要配合眼前的物件來數數；閱讀時，要先記住上一句內容，之後再理解下一句。

此外，工作記憶亦與專注力掛勾，因為要在腦中記住訊息，就要抑制其他干擾避免分心。如果孩子的工作記憶較弱，就容易在學習時分心，也更難理解複雜內容，所以工作記憶可以說是處理多步驟任務、持續專注的基礎。

自制能力（Inhibitory Control）

自制能力是指孩子能抑制一時的衝動和慾望，專注於眼前的任務，例如等吃點心時要忍耐，不可以立即伸手拿；或者上課答題時，能遵循老師的指令先舉手，並忍住不搶答。這能力可以幫助孩子堅持長遠的目標。

自制能力對學習和人際關係也有很大影響。如果孩子自制能力較弱，可能會在上課時頻繁打斷他人，而且容易分心，甚至可能影響同儕關係。

自制能力更關係到情緒調節，有自制力的孩子輸了遊戲時，即使挫敗也不會發脾氣。當他們有自制能力就能冷靜應對不同情況，也會守規矩，能與人好好相處。

靈活思考（Cognitive Flexibility）

靈活思考是指孩子懂得因應情境變化而轉換諗法，面對挑戰時可以換策略，靈活應對，這是執行功能中最高層次的能力。以現實情況舉例，玩遊戲時，規則是根據顏色分類，但如果規則改了，變成要跟形狀分類，孩子便要立即調整思維並適應新的規則。

這就是靈活思考，這能力更包括多角度思維，即是孩子在遇到問題時，能夠嘗試不同方法而非死守一條路徑。因此，靈活思考也與創意、批判性思維、社交適應能力有關。

如果孩子缺乏靈活思考的能力，在遇到變化時會容易沮喪或者發脾氣。而能力強的孩子，遇到突發狀況可以冷靜應對，能嘗試不同策略，也更容易理解他人觀點。