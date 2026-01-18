孩子做功課半小時寫18字　父怒拍桌骨折　網民教拆細任務還有這招

山東一位父親近日輔導作業時，因孩子半小時僅寫18字情緒失控，拍桌致手部骨折；其自述「捨不得打孩子」。此前杭州、徐州、寧波等地亦發生家長捶牆骨折、吸氧急救、摔斷尾椎等同類事件。網友熱議「輔導高危」，建議怒火上癮先離房深呼吸5分鐘並握解壓球，作業拆小任務計時獎勵。



據媒體報道，近日，山東一位父親輔導孩子作業時，因孩子半小時僅寫18字，情緒失控拍擊桌面導致手部骨折。該父親表示，捨不得打孩子，當時情緒上癮了，轉而發泄到桌子上。

+ 5

事實上這種事並非個例，以往還出現過：杭州爸爸捶牆捶到骨折、徐州家長氣得吸氧續命、寧波老爸更是摔斷尾椎骨，住院都不願回家輔導等事件。

網友對此紛紛熱議，有網友稱：

輔導作業真的是「高危職業」，這些人簡直是當代家長輔導作業的「渡劫實錄」。



還有網友調侃：

「一個孩子讓家長骨折，50個孩子這樣那老師豈不是要癱瘓」。



此外，還有人分享兩個好用的辦法：

怒火上癮時先離開書房深呼吸5分鐘，手裏攥個握力球解壓，別拍桌子捶牆；

把作業拆成小任務，比如10分鐘寫多少個字，完成就給點小獎勵。



相關文章：搞笑兒子｜中文功課要造句 孩子竟寫「男人的…」 答案笑爆全場

+ 5

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】