別盲目做練習題！教你營造真實考試環境　助孩子擊退壓力奪高分

編按：以下是節錄自《其實考試可以好easy》一書的內容。



考試貼題準確率高達85% 的溫習策略

要讓模擬考試發揮最大效用，不能隨便翻開練習冊做做題目就算。以下是我們的教學團隊根據教育心理學原理設計的「全方位模擬考試法」，幫助學生體驗接近真實的考試情境。

「全方位模擬考試法」，幫助學生體驗接近真實的考試情境。（AI生成圖片）

準備階段：營造真實考試環境

1. 選擇合適的試卷

• 難度適中：太簡單達不到訓練效果，太難則可能打擊信心

• 題型全面：覆蓋可能出現的各種題型

• 時間長度：與實際考試相同或略長



有些學校會提供過往試卷（past paper），這是最理想的練習材料。坊間模擬試卷也是不錯的選擇，但要選擇有口碑、符合最新課程要求的版本，選擇與學校教科書相同出版社所出版的練習材料會更佳。

2. 模擬考場環境

Barnett 和Ceci（2002）的研究指出，環境相似度是影響知識和技能遷移的重要因素。換言之，模擬環境越接近實際考場，孩子在真實考試中的表現就越可能接近模擬時的水平。

可以考慮以下設置：

• 選擇安靜、光線充足的空間

• 使用與學校相似的桌椅

• 準備考試專用文具

• 擺放時鐘或計時器

• 移除可致分心的物品（玩具、電子產品等）

• 適當室溫（過冷或過熱都會影響專注力）



3. 心理準備

教導孩子在模擬考試前進行簡單的心理調適：

• 深呼吸3-5 次

• 進行積極的自我對話（如：「我已經準備好了」、「我能做到」）

• 想像順利完成考試的畫面



執行階段：嚴格遵守考試規則

1. 時間管理

• 嚴格計時：使用計時器或碼錶，精確控制時間

• 宣布開始：正式宣布「考試開始」，營造儀式感

• 時間提示：在關鍵時間點（如剩餘30 分鐘、10 分鐘）給予提醒

• 除特殊情況，禁止中途休息



2. 考試規則

模擬真實考場的規則：

• 禁止詢問問題（試卷印刷錯誤除外）

• 禁止查閱參考資料

• 保持安靜，不干擾他人

• 考試結束後立即停筆



3. 專注力技巧實踐

鼓勵孩子在模擬考試中實踐前幾章學到的專注力技巧：

• 「定錨」技巧：分心時將注意力拉回試卷

• 「快速掃描」：先快速瀏覽整份試卷，了解題型分佈

• 「深呼吸重置」：壓力增加時深呼吸3-5 次



案例：「家庭模擬考試日」

中四學生志明的媽媽每月會安排一個週末作為「家庭模擬考試日」。這天早上，全家人會像平日上學一樣準時起床， 志明穿着校服在家裏的「考場」（ 餐桌改造的考試區）參加模擬考試。

媽媽會扮演「監考老師」，嚴格按照學校的考試規則進行監考。有趣的是，爸爸也會在旁邊進行自己的「考試」（閱讀或工作），營造共同專注的氣氛。考試後，全家人會一起檢討試卷，然後享用特別準備的「慶功宴」。

這個「儀式化」的做法不僅幫助志明建立了考試自信，也讓枯燥的備考過程變得有趣起來。最重要的是，這種方法傳達了「全家支持」的訊息，減輕了志明的心理壓力。

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《其實考試可以好easy！》（紅出版集團授權使用）

書名：《其實考試可以好easy！》

作者：生命動力培訓及輔導有限公司創辦人、資深應用心理學及正向心理學培訓導師、香港註冊社工、資深生命教育工作者、心靈勵志及親子教育書籍作家 a.k.a. 香港親子共學平台召集人及聯合發起人、香港基督教輔導學院客席講師



【本文獲「紅出版集團」授權轉載。】