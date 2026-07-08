兒童理財｜5歲女童理財規劃文章爆紅　網民：財務規劃勝過成年人

PTT理財板一篇以5歲女童視角撰寫的「理財規劃」文章再度爆紅，原PO以幽默方式描述女兒即將失去「月領5000元（台幣，下同）公家飯」，並分享其資產配置與投資成果。除了玩具車、遊戲屋等搞笑設定外，實際也長期定期定額投資全球ETF VT，帳面獲利率超過五成，引發網友熱烈討論。



台灣網路論壇PTT CFP理財規劃板近日一篇題為「0歲女理財規劃」的貼文再度引發熱議。原PO已連續第6年，以女兒第一人稱視角與幽默口吻，分享家中5歲8個月女兒的「資產配置」與「人生規劃」，內容結合理財、時事與親子日常，吸引大批網友朝聖。

由於女童暑假後即將升上小學，代表幼兒園階段結束，原PO便以戲謔方式形容，女兒即將「失去月領5000元的公家飯」，正式面臨「失業危機」。

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「初級小孩」準備升級，盼政策快點通過

貼文中提到，爸媽安慰女兒，未來可能有「6至18歲國家月領5000」的新政策，希望她不用太擔心生活問題。

原PO更模仿女兒語氣寫道，希望政策能早日通過，讓自己從「初級小孩」升級成「高級小孩」，幽默內容也讓不少網友聯想到近期社會討論度極高的育兒津貼與「0到18歲國家養」話題。不少網友留言笑稱：

「還沒立法前爸爸要先代墊5000元嗎？」

「這財務規劃比很多成年人還完整」



除了政策梗之外，女童的「資產清單」也成為討論焦點。原PO表示，女兒原本持有的「電動哈雷機車」出售時價格不如預期，因此忍不住吐槽：「不是說哈雷很保值嗎？」而家中的BMW i8電動玩具車，則因被爸爸拿去當物流用途，遭女兒抱怨已失去當年「速度與激情」。

貼文還提到，女兒最近開始沉迷「改車文化」，把原本四輪腳踏車改裝成兩輪版本，但目前仍不太會騎，讓爸爸無奈表示：「可以趕快學會嗎？我不想再改了。」

網友則笑稱：

「改車魂從小培養」

「這孩子未來可能直接進車圈」



遊戲屋貸款繳清，開始研究股市與槓桿

不只交通工具，貼文也將兒童遊戲屋包裝成「不動產投資」。原PO表示，去年購入的全新室內遊戲屋，今年已正式繳完12期零利率貸款，讓女兒成功達成「無債一身輕」的人生成就。

此外，原PO還進一步開玩笑表示，近期因股市熱絡，甚至開始思考「房貸轉增貸」的可能性，希望能投入股市「大展身手」。相關內容也讓不少網友直呼：

「這根本人生勝利組模板」

「5歲就懂資產配置太猛」



定期定額買VT，帳面獲利超過五成

幽默之外，原PO最後也認真分享目前替孩子進行的實際理財配置。根據貼文內容，目前女兒名下台幣存款約2.5萬元、外幣存款約150美元，並長期定期定額投入美股ETF VT。目前持有約118.6股，平均成本約101.62美元，帳面獲利率達53.09%，損益試算約6399美元。

原PO也感嘆，雖然不像台股近期大起大落般刺激，但今年全球市場表現仍相當亮眼，「歷史十大漲點有八成發生在今年」。

網友熱議兒童理財，ETF配置成主流建議

貼文曝光後，不少網友除了被幽默敘事逗笑，也開始認真討論兒童理財與資產配置方式。有人建議「有錢就買0050」，也有不少人認為，最簡單的方式仍是長期持有全球型ETF，等孩子長大後再自行決定資產運用方向。

近年隨著ETF投資風氣盛行，不少家長也開始以孩子名義建立長期投資帳戶，希望透過時間與複利效果，替下一代提前累積教育基金與未來資產。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：5歲女童「理財規劃」爆紅PTT，網友熱議兒童理財，ETF配置成主流建議】