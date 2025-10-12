怎鋪路讓孩子「學習理財」？3大方法入手　可先開設「證券戶口」

身為媽媽的妳，有幫孩子規劃理財甚至投資計劃嗎？還是只是穩穩的領薪水，或是每個月扣除開支後，再將剩下的錢存進銀行裏而已？如果你還是這樣進行存錢的話，那你就必須學會以下三招理財魔法。



錢佔據了人生中多重要的角色，尤其家庭中最重要的規劃就是「理財」，就像台灣理財專家陳重銘提醒說的，人生總世事難料，提前準備準沒錯！

為孩子，開始「理財」

想要理財，就要先清楚了解「理財」是甚麼。存錢是理財嗎？投資是理財嗎？可以說正確，但又不完全正確的答案，正確的理財觀念是，為未來的支出，找到足夠的資金來支應。

以小孩來說，小孩的未來支出就是理財規劃重要的一環，包括未來的學雜費、補習費、生活費、娛樂費等。而且這些金錢支出，亦與孩子的興趣喜好及未來發展息息相關。

「兒童帳戶」，是親子理財第一步

首先，就幫孩子規劃兒童帳戶吧！大部分的家長總是為孩子張羅東張羅西，陳重銘就提醒爸媽說到，有沒有想過，不妨幫孩子準備「兒童帳戶」？

兒童帳戶開戶選擇不只有郵局，除了一般帳戶外，有些銀行還有專為兒童設計的「兒童帳戶」，開辦一個兒童帳戶，教孩子從小一起學習理財觀念，輕鬆開立一個屬於兒童的帳戶，還有專屬存摺及卡片。而且這樣還有以下3個優點：

1. 從小培養理財觀念

讓孩子認識甚麼是銀行、甚麼是存款以及利息，從小學習管理自己財務，可以讓孩子管理自己的存摺，感受存款與金錢累積增加的感覺。

2. 教育資金及資產累積

開立兒童帳戶，除了可以幫孩子存放教育資金之外，這些帳戶通常提供高利率可以隨着時間複利滾存，幫孩子從小累積教育基金。

3. 享有節稅優惠

除此之外，兒童帳戶還享有政府的稅制優惠呢，目前台灣的稅制中，每年提撥244萬以內新台幣到孩子名下的帳戶中，是不用額外課徵贈與稅的。

「兒童股票」，是兒童理財的進階版

根據臺灣集保結算所統計，截至2024年2月底，12歲以下的開戶人數已達27萬人，而兒童開立帳戶中，有庫存餘額的約20萬人，人均庫存金額超過37萬元。

你的孩子是「兒童股民」嗎？理財觀念普及化，不少家長早就為孩子開立專屬的證券戶，幫孩子以股票等方式積累教育基金。「贏在起跑點」不僅適用於課業，也能套用在理財方面，投資就像一場馬拉松，越早開始，就能越早享受複利的果實。

ETF、個股都熱門

爸媽為孩子存股時也會注意分散投資風險，依據「雞蛋不要放在同一個籃子裏」是投資準則來說，兒童股民平均持有標的多達10檔。其中前三名由ETF霸榜，分別是國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）。

要選市值型，還是高股息？

市值型ETF追蹤的是整個市場的表現，總報酬長期增長空間大；而高股息ETF有定期配息，適合需要穩定現金流的投資人。

從這個方向來看，如果孩子年齡較小，或者教育基金的需求是長期，而非中短期的家長，可以為孩子佈局市值型ETF，將投資持有的時間拉長，享受複利紅利，即使遇上市場波動也沒有立即的資金需求，不必忍痛賣出；若是已到了接近需要用錢的時間點（ 如快上大學、需要較大筆的學費 ），投資高股息ETF可能更適合。

「兒童保險」，建構完善的保障

父母除了全心想幫孩子規劃理財計劃，兒童保單也是不少父母的選擇，尤其父母在規劃兒童保單時，可透過以下孩子成長階段來規劃，逐步建構更完善的保障。

新生兒

抵抗力較弱，容易受到外在環境感染的新生兒，當情況較為嚴重時可能需要住院診療。因此，醫療險可用來轉嫁就醫、住院的相關花費。

但除了住院及手術費用外，居家療養，或是父母因照護須請假造成的薪資損失等費用，是實支實付型醫療險無法提供的保障。因此，建議選擇可提供填補自費費用支出的實支實付型醫療險外，也能同時加入日額型醫療險，填補照護費用或父母請假時的收入損失。

小學生

面對活動力大增的幼稚園及小學時期的孩子，由於對於周遭環境安全的警覺性不足，遇到意外的機率也相對較高；若孩子已經投保了住院日額型醫療險，及實支實付型醫療險，此階段建議加強傷害險與傷害醫療險的保障。

以傷害醫療險為例，主要是可以填補因意外導致受傷就醫，而產生的門診或住院時的診療費用，例如跌倒受傷或骨折等孩童常見的意外事故。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：富小孩養成計畫！媽媽的理財魔法：從保險、帳戶、股票三方面下手就對了】