理財｜月光族夫妻憑記帳培養致富思維　獨創136法則提高孩子財商

從單身到組建家庭，必須跳脫一人飽全家飽的用錢模式，「家庭理財」既要應對柴米油鹽現實，又要處理夫妻間可能的價值觀差異。



理財作家江季芸表示，無論是否要開共同帳戶，最重要是事前討論項目支出的責任歸屬，適度給彼此「私房錢」空間。她認為許多家庭記帳時用「每月盈餘」方式易成為流水帳、抓不到重點，建議將「總收入」、「總支出」分開計算，能更直觀感受開銷多寡，有助小夫妻開源、增加多元收入。

條列支出項目 分帳管理保留財務空間

江季芸坦言，自己與先生早年也是月光族，育兒、房貸壓力一來，才深刻體會「被錢追著跑」。她認為要降低焦慮感，「記帳」是不二法門，每個家庭都該明確列出固定用錢項目，像是房貸、車貸、水電、瓦斯與保險，即使定期儲蓄教育基金或投資資金都要紀錄，「如果有些是月繳、季繳，逐月攤提到每月具體金額。」

接著夫妻再盤點雙方收入，透過比例或定額方式分攤開銷，若彼此有管控個人帳戶習慣，可額外建立家庭共用帳戶，每月夫妻固定投入一定比例金額，家庭開銷由此帳戶統一扣款。她表示，保留彼此私房錢空間不互相干涉，避免生活摩擦，也維繫彼此尊重與財務自由。

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收入支出分開記帳 消費前思考3因素

江季芸指出，很多人記帳易半途而廢，易淪為「流水帳」，只看見每月盈餘，卻不清楚導致自己成為月光族的原因。她建議記帳可將「總收入」與「總支出」分開記錄，就可一目了然每月開銷是否在增加或有效控管。

「一直想節省、節流，人生會活得很厭世！」她認為激勵自己增加「總收入」，除了多一個理財方式選擇，也讓自己生活不要為了節儉而失去尊嚴。同時可思考：

錢，是留給未來的你自己。

江季芸也建議，從每次消費開始思考其必要性，她將消費原因分為3種：

「正常消費」

「浪費」

「投資」



例如：買一杯飲料，若是日常飯後補充可歸為「正常消費」；重複購買喝不完則是「浪費」；若用於請客、經營人脈則為「投資」。透過消費前思考，不僅讓記帳概念更立體，也培養每次消費的判斷力。

育兒財商教育 136劃分零用錢

家庭理財，江季芸特別重視孩子的理財教育。她分享自己如何透過零用錢制度，引導孩子建立財務觀念。她會引導孩子將每月零用錢劃分為三個用途：

10%優先儲蓄：學習「先存後花」，為未來預做準備。

30%願望清單：購買想要但較昂貴物品，若超過額度，會鼓勵孩子「累積儲蓄」幾個月再做購買，讓孩子學會存錢圓夢。

60%日常支出：支付日常零食、文具等小開銷。



如何避免親子為花錢起衝突？「父母要將心比心，若孩子已先儲蓄、做了規劃，其他就應給孩子一些彈性。」她會與孩子討論每筆花費的必要性與價值，像高價文具是否只是華而不實？對學習成效有沒有幫助？鼓勵孩子和大人一樣從實踐中學會判斷：「這是消費、浪費還是投資？」讓孩子提早擁有金錢的使用權與失敗經驗，反而比一味控管更具教育意義。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】