兒童儲蓄戶口2026｜想孩子學識理財？10+銀行開戶迎新及費用一覽

兒童儲蓄戶口2026｜即看各大銀行兒童戶口的資料，包括開戶要求、優惠、限制等等，同時附上選擇兒童銀行戶口貼士，幫助家長們揀選合心意的戶口。



兒童儲蓄戶口2026【1】中銀香港 ：「孩子天」儲蓄賬戶、自在理財

開戶要求：HK$500存款

年齡限制：11歲以下

最低結餘：沒有

月費/年費：沒有

存摺簿/銀行卡：存摺簿

兒童儲蓄戶口2026【2】恒生銀行：少年綜合理財戶口

開戶要求：沒有

年齡限制：18歲以下

最低結餘：沒有

月費/年費：沒有

存摺簿/銀行卡：提款卡

恒生銀行的優越及優進理財客戶亦可以選擇為18歲以下之子女或孫子女開立Family+ 戶口，不過戶口持有人會以該客戶的名義開立。

兒童儲蓄戶口2026【3】滙豐銀行：兒童儲蓄戶口

開戶要求：沒有

年齡限制：11嵗以下（以父母的名義開立）／11-17歲（由自己持名）

最低結餘：沒有

月費/年費：沒有

存摺簿/銀行卡：提款卡

兒童儲蓄戶口2026【4】渣打銀行 ：My Dream Account

開戶要求：HK$1000存款

年齡限制：11至18歲（16歲或以下子女須與家長聯名開戶）

最低結餘：沒有

月費/年費：沒有

存摺簿/銀行卡：存摺簿 、存款卡（11歲以下）、青少年ATM卡（11至18歲）

兒童儲蓄戶口2026【5】大新銀行：THOMAS & FRIENDS™兒童儲蓄戶口／Doraemon 兒童儲蓄戶口

THOMAS & FRIENDS™／Doraemon 兒童儲蓄戶口

開戶要求：沒有

年齡限制：18歲以下

最低結餘：沒有

月費/年費：沒有

存摺簿/銀行卡：卡通人物存摺簿及存款卡（只限存款）

開戶優惠：

1. Thomas & Friends™ 二合一沙灘墊連雨衣乙份／Doraemon 小童雨傘乙份（以5,000港元或以上成功開立戶口、維持開戶金額於戶口內達4個月、提供有效電郵地址）

2. Thomas & Friends™ 兒童數碼相機乙份／Doraemon 豆沙包形狀咕𠱸連毛毯乙個（以50,000港元或以上之全新資金成功開戶，並維持該金額於戶口內達4個月、成為指定綜合理財戶口客戶、提供有效電郵地址）

兒童儲蓄戶口2026【6】中國建設銀行（亞洲）：智Smart兒童儲蓄戶口

開戶要求：HK$1000存款（家長須持有建行（亞洲）戶口）

年齡限制：18歲以下

最低結餘：沒有

月費/年費：沒有

存摺簿/銀行卡：戶口卡（只供查閱戶口結存，並不提供任何提款、轉帳及繳費功能）

兒童儲蓄戶口2026【7】中信銀行：My Dear Account「親親戶口」

開戶要求：HK$1000存款

年齡限制：18歲或以下

最低結餘：沒有

月費/年費：沒有

存摺簿/銀行卡：提款卡（只能查詢結餘或更改密碼）

開戶優惠：

1.「親親戶口」為結單活期儲蓄戶口，可享港元儲蓄額外年利率0.1%

2. 親親網上理財遊戲

兒童儲蓄戶口2026【8】東亞銀行：理財小博士儲蓄賬戶

開戶要求：HK$10存款

年齡限制：18歲以下

最低結餘：沒有

月費/年費：沒有

存摺簿/銀行卡：存摺簿

開戶優惠：

1. 即日起至2026年6月30日，全新理財小博士儲蓄賬戶客戶存入及維持指定金額，可享迎新獎賞高達HK$400。

兒童儲蓄戶口2026【9】華僑銀行 - My kid儲蓄計劃

開戶要求：HK$500存款

年齡限制：18歲或以下

最低結餘：沒有

月費/年費：沒有

存摺簿/銀行卡：存摺簿（詳列每月供款日、供款額、到期日、年利率、預計到期可得金額）

兒童儲蓄戶口2026【10】創興銀行 - I-KID 儲蓄戶口

開戶要求：HK$100存款

年齡限制：11歲以下（以父母的名義開立）／11-17歲（由自己持名）

最低結餘：沒有

月費/年費：沒有

存摺簿／銀行卡：提款卡

開戶優惠：

1.參加由香港人壽所提供兒童壽險計劃

10大銀行比拼

*比較圖以電腦閱讀為佳。

兒童戶口注意事項

1. 留意開戶的年齡要求

每所銀行要求兒童年齡各有不同，部份銀行年齡分界線為0－11歲以及11－18歲，不同年齡開戶持有人分為家長或兒童本人。另外，不同年齡人士開戶或需家長共同開戶作聯名戶口。

2. 建議選擇存摺簿

部份銀行提供存摺簿均設兒童化設計，同時列明存入金額及總結餘，方便家長教導孩子理財之道及存款概念。不過並非所有銀行的兒童戶口均設存摺簿，部份只提供網上服務或提款卡，家長開設兒童儲蓄戶口前應先了解清楚。