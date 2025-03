【鄧明儀:幸福育兒】及早培養理財觀念 讓孩子理解如何創造財富

常言道:愛孩子的方式,不是把財富留給孩子,而是要讓孩子自己創造財富。

偏偏,華人社會一向講求節儉,財富是省下來的,在幾代都辛苦了一輩子下,更演變成「再苦也不能苦孩子」、「老竇賺錢仔享福」的想法。

本文作者:資深傳媒及親子教育工作者 鄧明儀



這與西方社會堅持「再富也不能富孩子」風氣恰恰相反,像蓋茨、巴菲特、朱克伯格等40位世界級富豪,更由2010年開始聯合發起了「裸捐誓言」,因為他們都相信,若為孩子留下大量財富,會損害孩子的心志,變得好逸惡勞,甚至連早睡早起的理由都失去。

但相信大家都聽過「坐吃山空,立吃地陷」這句中國諺語,指光是消費而不從事生產,即使財產堆積如山一樣高、地一樣厚,也早晚會花光,這正如晚清名臣林則徐名言:「子孫若如我,留錢做甚麼,賢而多財,則損其志;子孫不如我,留錢做甚麼,愚而多財,益增其過。」也即是我常說的,孩子沒能力,父母給他留再多的財富也會花光;孩子有能力,就根本毋須父母給他留任何財產。

在育兒的角度看來,從來都是「授之以魚,不如授之以漁」。為人父母者,與其給孩子留財,不如及早培養孩子良好的價值觀與理財觀,從小就告訴孩子錢是怎麼賺來的、金錢能換到些甚麼、金錢的真正義意,並在日常生活中,教育孩子如何創富及守富,才是留給孩子未來最大、最多的財富。

資深傳媒及親子教育工作者

作者簡介

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外,曾採訪了數以千計名人,並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域,她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師,並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作,認為每個孩子都值得快樂成長,相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」,原題為「給孩子未來最大的財富」