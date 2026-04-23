妊娠紋消除｜幾時出現妊娠紋？附妊娠紋成因、妊娠紋預防攻略

預防妊娠紋｜妊娠紋是眾多準媽媽關心的事，到底妊娠紋何時會出現？妊娠紋成因？妊娠紋如何預防？



妊娠紋成因

妊娠紋，又稱肥胖紋或生長紋（亦稱成長紋）。人體皮膚由外而內分為三層，包括表皮層、真皮層和皮下組織等，當懷孕或體型變大時，表皮層延展之下，真皮層中主要支撐組織的膠原蛋白纖維與彈性蛋白纖維因拉扯而斷裂，當體型收復後，便會形成妊娠紋。

何時出現妊娠紋？

一般而言，妊娠紋可能在懷孕第20至24週出現，較常於第一胎出現。

妊娠紋先兆

1. 皮膚感覺很繃緊，表面出現不同的顏色

2. 皮膚繃緊得痕癢，特別在腹部位置，會很想抓癢

3. 脂肪位置如腹部、大腿或臀部，出現淡淡的紫紅色紋路

妊娠紋位置

較常出現於腹部、胸部，亦有機會在大腿、臀部及小腿等位置出現。

初期形成的妊娠紋呈紅色至紫色，呈帶狀紋理，觸感有輕微突起。隨著皮膚癒合或血管消退，會逐漸變成白色的紋理，並維持相同大小和顏色。

預防妊娠紋

1. 適當運動

懷孕期間保持適量運動，如簡單散步或進行孕婦瑜伽（需向婦科醫師查詢自身情況），幫助皮膚保持彈性，預防妊娠紋。而懷孕前可以集中強化腹肌，保持皮膚彈性，令腹部於產後不易下墜和出現妊娠紋。

2.保持良好飲食習慣

避免攝取過份精緻或油炸食物，避免因飲食而令腹部快速漲大。

3. 選擇適合產品定時按摩皮膚

要保持皮膚彈性，要多滋潤及按摩身體，增加皮膚柔軟度與彈性，同時減輕腹部表皮變薄而造成的痕癢感。而在堆積脂肪處，如下腹部、臀部下側、腰臀、大腿內外側、乳房及腋下，要注意皮膚及肌肉的彈性，促進血液順暢。

**孕婦按摩位置要先向醫師查詢

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