兒童接觸二手煙恐在DNA留下標記　研究指或增成年後哮喘癌症風險

兒童接觸二手煙｜不少人都知道，長期接觸二手煙會影響健康，但原來二手煙亦可能改變 DNA 的運作方式。一項研究指出，兒童在家中接觸二手煙後，或會在 DNA 中留下「痕跡」，長遠可能影響他們成年後患病的風險。



研究超過2600兒童 分析二手煙對基因影響

巴塞隆納全球健康研究所（ISGlobal）近日在《Science Daily》發表研究，分析來自8個歐洲國家、共2,695名、年齡介乎7至10歲兒童的數據。研究發現，在家中接觸二手煙的兒童，較容易出現某些「表觀基因組」（epigenome）上的改變，從而影響基因的表達方式。

研究團隊形容，DNA就像身體的說明書。煙草煙霧雖然不會改變「基因序列」，但卻能在部分「頁面」上留下標記，影響身體如何解讀這些指令。其中一種常見標記是「DNA甲基化」，這可影響部分基因的啟動或關閉，而這些變化可能與兒童日後的患病風險相關。

接觸二手煙會在DNA留下痕跡 或增成年後哮喘癌症風險

研究團隊利用兒童的血液樣本，檢視二手煙有沒有在他們的體內留下分子層面的痕跡，並將結果與家中吸煙者的人數比較，以確認這些「化學標記改變」與接觸二手煙有關。

研究團隊在兒童的DNA中，找到11個出現「化學標記改變」的特定位置，而這些變化過往亦曾在吸煙者，以及孕期曾接觸煙草的胎兒身上被發現，當中有6個位置，都與哮喘、癌症等吸煙相關的疾病有關。

研究指出，雖然不少地方已加強了公共場所的禁煙措施，但家庭環境仍然是兒童接觸二手煙的主要源頭。早在2004年，全球估計約有40%的兒童曾暴露於煙草、煙霧中。在童年時期接觸這類污染物，除了增加呼吸系統及心血管疾病風險外，亦可能影響兒童的神經系統發展及免疫功能。

ISGlobal研究員Mariona Bustamante建議，必須盡快推動更全面的措施，減低兒童在家中及室內環境接觸到煙草、煙霧的機會。她指出，這不單是家庭個人選擇，更是一項公共衞生議題，社會經濟及環境因素，再加上商業利益影響，令部分家庭難以避免讓兒童暴露在二手煙下。