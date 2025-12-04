研究揭逾半兒童盼收電子遊戲作禮物　58%更希望與父母一起玩遊戲

兒童研究｜美國娛樂軟體協會（ESA）進行了一項研究，發現超過一半受訪兒童希望收到與電子遊戲相關的禮物。令人意外的是，竟然有過半人希望可以與父母一起玩電子遊戲。ESA公布了詳情的調查結果，以及有3大遊戲安全建議。



電子遊戲佔據願望清單前三名

娛樂軟體協會（ESA）的11月17日公布了最新的研究，研究調查了美國兒童希望收到的禮物。結果顯示，有58%的受訪兒童希望收到一份與電子遊戲相關的禮物。受訪兒童的願望清單前三名都是電子遊戲，之後就是現金和禮品卡，佔69%，以及服裝和配件，佔63%。

逾半數兒童望與父母一起玩遊戲

除了希望收到的禮物，研究亦發現，原來有58%的受訪兒童都表示希望與父母一起玩電子遊戲。當中5至7歲兒童佔的比例最高，有73%；8至9歲兒童為66%，10至12歲兒童為62%。

ESA的總裁兼首席執行官Stan Pierre-Louis表示，電子遊戲是現今世界上最受歡迎的娛樂方式之一，每周有超過2.05億美國人玩遊戲。今年的研究表明，孩子除了喜歡玩遊戲之外，也渴望可以與家人共度美好的時光。

3大遊戲安全建議

ESA也為家長提供了3大遊戲安全建議，如果家長打算購買電子遊戲給孩子，一定要注意以下事項，讓孩子可以安全遊玩。

1.留意遊戲年齡分級：不少電子遊戲和應用程式都有年齡和內容分級，家長可以了解遊戲是否包含粗俗語言、暗示性主題、暴力等內容，從而判斷遊戲和應用程式是否適合子女。

2.善用家長監護功能：家長可以透過家長監護功能，依年齡分級篩選遊戲、限制遊戲時數、限制遊戲內的消費、阻隔孩子與其他玩家通訊、設定密碼，以及查看遊戲時間報告。

3.與孩子討論線上互動：越來越多的遊戲都允許玩家在線上互動。如果家長不希望孩子與人在網路上互動，應購買單人遊戲，或使用家長監護功能來限制孩子與其他玩家互動。

如果允許孩子在網路上與人互動，更應事前溝通，提醒孩子要友善、尊重他人，並教他們在如何遇到不當行為該如何應對，例如封鎖或舉報玩家。如果孩子有疑問應向信任的成年人尋求建議。家長亦須提醒子女切勿把遊戲內的對話轉移至其他聊天平台。