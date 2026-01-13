研究發現瑪利歐兄弟及耀西系列遊戲能重拾童真　改善情緒降倦怠感

瑪利歐兄弟及耀西遊戲能改善情緒｜原來打機可以令年輕人重拾童真、對情緒有正面影響？一項研究指出，玩任天堂的《超級瑪利歐兄弟》和《耀西》系列的遊戲，竟有助重燃童真、緩解倦怠感，並提升幸福感。



研究發現《超級瑪利歐兄弟》、《耀西》能激發童心

近日，一項發表在《JMIR Serious Games》的研究，探討了熱門電子遊戲，如《超級瑪利歐兄弟》（Super Mario Bros.）和《耀西》（Yoshi）等遊戲，能多大程度上激發人們的童心。

研究人員對41名玩過這兩款遊戲、平均年齡22歲的大學生進行深度訪問，並對336名玩家進行問卷調查。深度訪問的結果發現，玩家們欣賞這兩個系列的遊戲能喚起他們像孩童一樣的好奇心，同時也提升他們的生活幸福感，並降低倦怠感覺。

鮮豔色彩、歡快音樂 喚起童年快樂感

研究指出瑪利歐、路易吉、碧姬公主、耀西都是文化偶像，即使不玩遊戲的人也能一眼認出這些角色。玩家可以透過遊戲重拾童真，從簡單的動作中發現奇妙之處，例如跳躍、奔跑、打破磚塊、收集金幣，每個動作都充滿玩味。跳躍時的清脆聲音、金幣落下時的「叮」聲，以及磚塊破碎的聲效，都能喚起玩家的快樂。

此外，遊戲以鮮豔色彩、歡快音樂，以及明亮的氛圍作為背景，整體風格充滿童趣，喚起了玩家對兒時純粹探索的回憶，讓人感受到簡單挑戰帶來的刺激，以及豐富的想像空間。

有助轉移負面想法 加強付出有回報的正面心理

在超級瑪利歐兄弟中，玩家需要靠走位、掌握時機以及解謎技巧過關。過程中要集中注意力，並利用工作記憶。這有助轉移他們對現實煩惱或負面想法的注意力，打破悲觀思考、反覆焦慮的惡性循環。

瑪利歐與耀西的核心故事，都是圍繞著角色克服重重障礙、達成目標。玩家在遊玩時會以實際操作的方式代入這些主角，在不知不覺間會強化即使遇到困難，只要繼續嘗試、付出最後都會有好結果的正面心理。

這兩款遊戲的獎勵機制，以及輕鬆愉快的畫面風格，都能有效改善玩家情緒，消除倦怠感。此外，《耀西》系列的遊戲以易上手聞名，讓玩家在低壓力的環境專注當下、盡情享受遊戲世界，不用怕失敗，建立掌控感和成就感。