研究揭遊戲開箱抽卡機制或增賭博傾向　勿讓孩子過早接觸隨機獎勵

很多小朋友在玩遊戲時，最喜歡的環節就是「開箱」，抽取戰利品，期待抽到稀有造型、強大武器或者特別道具，也有人會用零用錢來「課金」開箱，甚至有家長會將開箱作為對孩子的獎勵。不過，最近有研究指出，原來這種開箱機制會大大增加孩子日後出現賭博傾向的風險。



經常開箱會更易出現賭博傾向

最近芬蘭一項研究，分析了接近2,700名年齡介乎16至75歲的玩家，發現在遊戲中進行小額消費，例如購買戰利品箱子（loot boxes）的玩家，竟然有較高風險會出現賭博傾向。

研究團隊指出，這些戰利品箱子屬於隨機獎勵，許多遊戲中，玩家都需要付費儲值遊戲幣來開箱，或者會得到這些箱子作為獎勵，但得到甚麼戰利品完全靠運氣。這些獎勵都是涉及「隨機獎勵」與「金錢投入」，其實與彩票、輪盤等賭博工具的結構非常相似。

戰利品箱子屬於隨機獎勵，得到甚麼戰利品完全靠運氣。這些獎勵都是涉及「隨機獎勵」與「金錢投入」，其實與彩票、輪盤等賭博工具的結構非常相似。（Freepik）

隨機獎勵機制易形成重複行為

開啟戰利品箱子，其實是在接觸與賭博類似的隨機獎勵機制，容易令人慢慢形成「付費—開箱—付費—開箱」的重複行為模式，與賭博行為相似，增加風險。

習慣用金錢換隨機回報 模糊遊戲與賭博界線

同時，研究都發現有進行小額交易來開箱或者購買虛擬物品的人，賭博風險就越高。研究人員提醒，開箱的行為可能會令人習慣「用金錢來換隨機回報」，令他們慢慢模糊「遊戲」和「賭博」之間的界線。

不少年輕人自小接觸的電子遊戲，已經設有開箱元素。這類設計在成長初期已經影響他們的思考模式，令他們從小就對賭博有了心理準備。（Freepik）

專家：開箱機制或潛移默化影響孩子思維

此外，早前《紐約郵報》指出，Northwell Zucker Hillside Hospital成癮服務部高級總監Heather Hugelmeyer表示，不少年輕人自小接觸的電子遊戲，已經設有開箱元素。這類設計在成長初期已經影響他們的思考模式，令他們從小就對賭博有了心理準備。

報道又提到，美國娛樂軟件分級委員會（ESRB）早於2020年就規定，所有含有開箱機制的遊戲，都要加上警告標籤來提醒玩家。

由此可見開箱機制對玩家，特別是青少年都有一定的影響。家長平時亦應該留意孩子玩的遊戲，有沒有開箱機制，而孩子本身又有沒有付費開箱的習慣。

家長也要小心，避免讓孩子從日常生活中開始接觸任何形式的賭博行為，例如不要送刮刮卡給孩子作禮物，也不應讓孩子參與家長遊戲中的開箱、抽卡環節，以免令孩子潛移默化地對賭博產生興趣。