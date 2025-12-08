親子好去處｜深圳金湖公園漫步天空之鏡　大草坪放電更是地鐵直達

毗鄰深圳最早的富人生活區，藏着一處鮮為人知的天空之鏡……山水相伴·漫步其間獨領一份寧靜與鬆弛



深圳這片祥和的綠地，去一趟半天轉瞬即逝

早在20世紀90年代，銀湖作為羅湖繁華景象的縮影，匯聚無數名流之士，風光顯赫。

這裏開闢了深圳最早一批高級住宅區，依山而建的別墅群格外恢弘氣派，早期的花園洋房、歐式城堡別墅都出現於這片區域，附近山環水繞，建築群隱約錯落在半山腰，頗有一股世外桃源的境況，在這生活，節奏格外愜意鬆散。

金湖上庫水庫庫岸公園 開啟湖光漫步

在銀湖周邊漫遊時，無意間發現一處鮮少人知的環湖綠地——金湖上庫水庫庫岸公園，山環水繞、鳥語花香，走進公園才發現這是一處被大部分人忽視的寶藏「城市花園」。

一起走進金湖公園，來場深度漫遊~

金湖公園，一座22年才被開放的水庫型公園，園內以全長1.85公里的環湖碧道盤活了原本閒置的水庫空間，真正做到還「綠」於大眾，打造出一個以生態為底、以活動為芯的綜合性城市公園。

進入公園，四周被鬱鬱葱葱的山林包圍，綠樹環繞着水庫，時間彷彿都慢了下來，因為人少，你甚至可以找一處草坪躺下來發發呆，徹底放空自己，享受陽光與靜謐，把喧囂暫時拋在腦後。

湖面平靜的宛如一塊巨大的藍色玻璃

一進入公園，出現在眼前的便是一片遼闊的湖面，園內人工調蓄湖水域面積達7千平方米。天氣晴好時，湖面波瀾不驚，清澈的湖面就像一張完整的玻璃鏡面，將天空中的雲朵投映在水面上，雲朵飄在空中，也同樣飄在水裏，水天一色，界限都模糊起來。

眼前這幅純淨開闊的景象，現實與倒影交織，乾淨又治癒，親近這裏，浮躁的內心立馬能得到平靜，待夜幕降臨，這也同樣是納涼散步的絕佳去處。

一條條白色絲帶纏繞在湖水周圍

公園在湖水四周設立了階梯式條裝觀景台，以草坪為底，走累了便可席地而坐，靜靜欣賞眼前的湖光山色，感受微風拂面的愜意。

同時，這裏也是完美的出片打卡地，無論從哪個角度構圖，都能將周圍的湖光山景納入鏡頭，隨便一按，都是九宮格警告。

深圳另一座「梅林水庫小山坡」被我找到了

從金湖公園一路走上階梯眼前豁然開朗，金湖上庫水庫的全貌在眼前鋪展開來，四周群山環繞，遠處有幾隻濕地候鳥來回盤旋。

幽靜安逸的生態環境為候鳥們的棲息提供了一處寶貴的城市綠地，人與自然和諧共處的自然畫卷在這得到完美演繹。

人與自然和諧共處的自然畫卷在這得到完美演繹（深圳親子部落提供）

緊緊依偎在水庫周圍的還有這一大片翠綠的斜坡大草坪，一看到這眼前立馬浮現出「梅林水庫」的景象，眼前遼闊的草坪，釋放着滿滿盎然的生機，滿屏的綠意似乎這個夏天永遠沒有盡頭。

沿棧道悠然漫步，在水岸愜意放鬆

最令人期待的還是水庫旁屹立着的「之」字形木質棧道，棧道上下兩層交錯延生，互為映襯。

走進曲徑通幽的棧橋往深處行進，氛圍更加靜謐幽深，沿途設置了一些長椅與涼亭，很適合等太陽落山後，來這消食散步，坐在湖邊，眼前擁有這麼美麗的景色，心情也更加開闊明亮。

銀湖路 城市中心的自然能量場

銀湖路，是我在深圳為數不多喜歡的一條林蔭道。

沿途道路兩旁的大樹林立，遮擋住了耀眼的陽光，樹影婆娑，光板透過葉片灑落在腳下，一眼望不見頭的銀湖路在這一刻彷彿成為了一條時光隧道。路上行人兩兩相伴，與隔壁繁忙的寫字樓相比，這兒安逸的格格不入。

金湖上庫水庫庫岸公園

地址：羅湖區銀湖路與珠嶺路交匯處

交通：地鐵9號線銀湖站B口，站外步行10分鐘

遊玩指南：

1. 禁止攜帶寵物進入

2. 禁止電動車、自行車駛入

3. 提前做好驅蚊措施，遊玩更安心

4. 園內禁止釣魚、游泳、打鳥、搭帳篷



【本文獲「深圳親子部落」授權轉載，微信公眾號：szkidsfun】