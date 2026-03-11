9大復活節運動營 籃球/劍擊/溜冰 附早鳥價優惠 包證書、裝備提供

復活節運動營2026｜不少運動協會趁著復活節的假期，提供運動營訓練，現在報名更可享有早鳥優惠！



復活節運動營【1】adidas授權證書課程 Ｘ ASG香港亞洲體育學院

復活節運動營【1.1】adidas x ASG 復活節籃球營2026｜早鳥8折

全方位技巧（適合11-15歲）

深化籃球技巧的提升，包括運球 / 傳球 / 投籃 / 步法移動 / 1對1攻防，幫助成為技巧全面的MVP。

攻防戰術（適合11-15歲）

提升進攻和防守技巧，透過深入訓練，深入學習各種籃球的團體進攻和防守等戰術，並加強鞏固籃球技巧，以在球場上展現卓越水準。

射手進激（適合6-10歲）

提高進攻、投籃以及上籃的成功率，籃球的滿足感也源自學員能在球場上成功得分，通過訓練營的各種獨特訓練方法，讓學員掌握所有進攻技巧以及投籃的正確動作。

基礎技巧（適合6-10歲）

讓學員感受到籃球的樂趣，激發學員對於籃球的熱愛，適用於初次接觸籃球或掌握基本籃球基礎的學員，以及想感受輕鬆籃球氣氛的學員。

早鳥8折優惠至3月15日 $1,200 | 原價$1,500

復活節運動營【1.2】adidas x ASG 復活節排球營 2026｜早鳥8折

初階（適合7-16歲）

學員將學習基本的排球技巧，如傳球、接球和發球。教練將使用簡單易懂的教學方法，通過遊戲和小組活動，培養學員的協調性、反應速度和團隊合作能力。

進階（適合7-16歲）

學員將進一步學習擊球技術，包括扣球、攔網和擋球等。教練將引導學員進行更複雜的排球戰術訓練，培養他們的戰術意識和團隊配合能力。

早鳥8折優惠至3月15日 $800 | 原價$1,000

復活節運動營【1.3】adidas x ASG復活節羽毛球營 2026｜早鳥8折

初階（適合5-15歲）

學員將初次認識羽毛球握拍方法，並以小遊戲方式加強對羽毛球運動握拍的控球感。

進階（適合5-15歲）

課堂中將重點改善羽毛球基礎技術高吊殺的技術質量， 並加強步法配合動作，在移動當中的擊球質量。

早鳥8折優惠至3月15日 $800 | 原價$1,000

復活節運動營【1.4】adidas x ASG復活節劍擊營 2026｜早鳥85折

此訓練營旨在讓學員感受到劍擊的樂趣，激發學員對於劍擊的熱愛，適用於初次接觸劍擊或掌握基本劍擊基礎的學員，以及想感受輕鬆劍擊氣氛的學員。

基礎技巧（適合4-6歲）

早鳥85折 至3月15日｜$1,080

正價95折 至3月28日｜$1,216

基礎技巧（適合7-9歲）

早鳥86折 至3月15日｜$1,170

正價95折 至3月28日｜$1,301.5

基礎技巧（適合10-14歲）

早鳥86折 至3月15日｜$1,170 | 原價$1,370

正價95折 至3月28日｜$1,301.5 | 原價$1,370

復活節運動營【2】香港馬灣公園挪亞方舟「復活節體驗營2026」｜獨家85折

地球生命探索營（4-7歲）

孩子們將化身星空戰士 — 從宇宙視角出發，認識地球在太陽系中的位置與獨特生態、了解化石標本的形狀與紋理，探索地球上的化石是如何形成。

人生旅程成長營（8-12歲）

為期4天的體驗營中，孩子們將透過角色扮演互動遊戲，模擬面對各種人生重要抉擇，讓他們學習規劃未來並反思每個決定帶來的影響。

【獨家85折】HK$2,210

獨家送挪亞方舟主題公園 親子1大1小入場門票

復活節運動營【3】FunKids復活尋蛋 • 跑2026｜獨家7折起

「FunKids 復活尋蛋 • 跑2026」，提供兩項活動比賽，包括FunKids主打田徑比賽同復活節主題活動！除了小朋友鬥快跑徑項賽之外，更有擲豆袋及立定跳遠，讓各位小跑手一展身手。場內亦設有主題畫面同拍攝攤位、藝文工作坊等等，可以好好享受一個家庭假期！

比賽日期：2026年4月3日 （五）

比賽地點：南華體育會 – 銅鑼灣加路連山道88號賽馬會運動場(田徑練習場地); 田項比賽於室外場地進行；徑項賽事於室外泰坦地進行。

報名費用: $190/一項 (參加1項或以上賽事更可享有額外折扣優惠，報得愈多優惠愈高！)

復活節運動營【4】香港滾軸溜冰學校｜獨家69折

復活節滾軸溜冰速成課程 連續 3日內於室內場地學會原地站立、安全跌到、基礎移動技巧、剎停技巧等等，4.5小時令你的子女不單學懂滾軸溜冰在學習中有效改善身體協調性及提升身體反應，令人容易避開意外及在危險中將受傷情況減到最低。

獨家$199起 兒童滾軸溜冰體驗班

單人票價: HK$199

雙人票價: HK$299

復活節運動營【5】阿仙奴(香港)足球學校 2026復活節訓練營｜獨家85折

難得有學校假期，當然要幫小朋友報名踢下波啦！訓練日營可以增強小朋友盤扭技巧、提升傳球準成度以及改善射門把握力，助小朋友成為全能小槍手。

日期：4月5至7日 (週日至週二)

地點：九龍灣德藝會天台球場 (仿草場)



照價85折

組別：3-4歲 (K組)

時間：09:00-10:00 (3節共3小時)

收費：三日課程：$714｜兩日課程：$476｜$238

組別：5-6歲 (A組)，7-8歲 (B組)，9-12歲 (CD組)

時間：09:00-11:00及14:00-16:00 (6節共12小時)

收費：三日課程：$2040｜兩日課程：$1445｜單日課程：$765

組別：守門員 (6-14歲)

時間：10:00-11:00及14:00-16:00 (6節共9小時)

收費：三日課程：$1,870｜兩日課程：$1275｜單日課程：$595