復活節好去處2026｜100+香港假期活動：商場打卡/遊樂場/展覽

復活節好去處2026｜必睇展覽、商場打卡佈置、親子餐廳。以下為大家整合超過100個復活節好去處，即睇有甚麼心水活動！



復活節好去處2026【1】限定展覽／其他活動

復活節好去處2026【1.1】「西九家 FUN 藝術節」《夢遊喵境》亞洲首展

由英國知名創意工作室Air Giants創作的巨型貓咪藝術裝置 《夢遊喵境》 將作亞洲首展，於藝術公園海濱東草坪免費向公眾開放。藝術節更首度與商場夥伴ELEMENTS圓方攜手合作，將「迷你版」貓咪裝置進駐商場，將藝術足跡從西九延伸至社區。

展覽日期：即日起至4月7日

開放時間：11:00 – 22:00（最後入場 21:00）

地點：藝術公園海濱東草坪、ELEMENTS圓方



復活節好去處2026【1.2】西沙GO PARK 隆重呈獻【板網球狂熱祭】

Hong Kong Padel Club讓全民參與的【板網球狂熱祭 Padel Fever Festival 】，免費開放予公眾入場。

板網球全民免費體驗日

日期：4月3日（星期五）

時間：下午2時至3時

地點：西沙GO PARK



復活節好去處2026【1.3】LEGO香港 「樂高®小車神」特訓班

LEGO香港 x 香港賽車學校 x PowerPlay Arena合辦首個「樂高®小車神」特訓班，六大訓練讓小車手了解汽車原理及體驗汽車世界：包括樂高®小小汽車工程師劇場、拉力車大挑戰、樂高®遙控車駕駛體驗、親手拼砌專屬樂高®車牌、真實賽車裝備試穿體驗及全新樂高®汽車主題室内飄移車。

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「樂高®小車神」特訓班

日期：2026年3月28日至4月26日

對象：6至12歲小朋友

地點：D2 PLACE 二期 3樓 306-308號舖 （荔枝角長順街15號）

費用：$320 （包一名成人以及一名6-12歲小朋友*入場）（贈送LEGO購物現金劵＄50乙張）



復活節好去處2026【1.4】幪面超人古迦 25 週年紀念：超 Kuuga 展

INCUBASE Studio將隆重舉行《幪面超人古迦 25 週年紀念：超 Kuuga 展》。展覽將帶領觀眾重新感受「從零開始的時代」，首次公開平成首位英雄誕生的真相及如何開創特攝新紀元。

《幪面超人古迦 25 週年紀念：超 Kuuga 展 》活動資訊

展覽日期：2026 年 3 月 28 日（六）至 5 月 10 日（日）

開放時間：11:00 – 22:00（最後入場 21:00）

地點：旺角創興廣場地庫 B2 INCUBASE Arena



復活節好去處2026【1.5】M+「李昢：一九九八年至今的創作」

全面回顧李昢（南韓籍，生於 1964年）開創性的藝術實踐，M+將展出逾200件作品，涵蓋李昢早期作品至近年作品。展覽分為三個部分，展現李昢創作的宏大視野與跨媒介特質，聚焦她對人類存在基本現實的思考、對科技進步理想的回應，以及對希望與注定失敗的無盡循環如何構成人類進步的一部分之探問。

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復活節好去處2026【1.6】英皇娛樂「25+ HAPPY BIRTHDAY慶典」

由3月28日至4月19日，全港最大型灘畔購物商場淺水灣 The Pulse 將化身期間限定慶典據點，隆重呈獻「英皇娛樂25+嘉年華」。活動結合音樂表演、體能挑戰與互動遊戲，為Fans打造多個與藝人近距離互動的機會。嘉年華重頭活動包括：海邊限定音樂表演 「BUSKING BY THE SEA」以及復活節期間舉行的尋星城市任務「EEG 25+ RunHNT」，最快最高分完成任務的隊伍即可贏取《恒生保險呈獻：25+英皇群星演唱會》門票2張。

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日期：3月28日至4月19日

地點：淺水灣 The Pulse



復活節好去處2026【1.7】香港樂高探索中心《飆速『拼』戰》

香港樂高®探索中心為家庭活動策劃一場充滿創意的冒險！快來計劃行程，參加熱鬧的《飆速『拼』戰》活動，讓小朋友瞬間化身樂高®小車手，盡情釋放創意潛能，感受速度與創意的碰撞，寓創作於玩樂！

香港樂高®探索中心 — 《飆速『拼』戰》

日期：2026年3月23日至5月18日

時間：11:00 – 19:00（星期六、星期日及公共假期 10:00 – 19:00）

地點：九龍尖沙咀梳士巴利道18號 K11 MUSEA 地庫1樓



復活節好去處2026【1.8】LOG-ON TOGATHER 「香港真實人生鐵路」

又一城LOG-ON TOGATHER打造全新「香港真實人生鐵路」主題店，以「香港真實人生鐵路」為主題，結合打卡、創作與收藏三大元素，帶大家走進一趟極具本地風味又充滿創作感的城市旅程。每個週末及紅日限定的《人生鐵路馬賽克》手作工作坊，過百款貼紙與繽紛馬賽克，親手拼砌出屬於自己嘅「港式鐵路牌」。

《人生鐵路馬賽克》工作坊

活動日期： 2026年4月1日至5月13日（只限週末及公眾假期）

時間： 下午1時至7時

參加費用： HK$30



LOG-ON TOGATHER 「香港真實人生鐵路」

日期：2026年4月1日至5月13日

時間：10:30am – 10:00pm

地點：又一城LOG-ON



復活節好去處2026【1.9】愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華2026

「愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華」邁向第19屆，繼續為小朋友帶來經典的沙灘獵蛋樂趣。活動誠邀3至10歲的小朋友，於大白灣沙灘上搜尋色彩繽紛的復活蛋，換取豐富獎品。大會更特別準備了超過50,000份精美獎品及特別大獎，總值超過港幣100萬元，務求令每一位參與的小朋友都盡興而歸！

愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華

日期：2026年4月3日至4日 (星期五至六)

活動時間：上午10時30分至下午6時30分

獵蛋時間：中午12時至下午5時05分 (各年齡組別劃分不同時段進行)

地點：大白灣沙灘

報名方法：由2026年3月4日起可透過 Klook 網站或應用程式報名 (名額有限，先到先得，額滿即止)。



復活節好去處2026【1.10】昂坪360聯乘嘉頓「春日滋味派對」

復活節長假將至，昂坪360特別聯乘本地經典品牌嘉頓，由2026年3月25日至5月10日，於昂坪纜車及昂坪市集打造「春日滋味派對」，邀請賓客參與從視覺到舌尖都充滿驚喜的「脆」味之旅！無論是帶著小朋友「放電」，還是相約好友「打卡」放空，這場派對必定能夠滿足不同期待。

生命麵包造型纜車

日期：2026年3月25日至5月10日



巨型嘉頓生命麵包復活蛋主題裝置／經典嘉頓產品打卡位

日期：2026年3月25日至5月10日

地點：昂坪市集圓形廣場



復活節好去處2026【1.10】AIRSIDE GATE 33藝文館《茶記百科 - 看不到的設計學》

展覽凝聚跨界別創作人，包括建築師、產品設計師、平面設計師、木工職人、學術研究者員、電影人、廚師等，以「設計」作為核心切入點，全方位解構「茶記」，透過視、聽、觸、嗅等多重感官體驗，以「重現」與「再創作」的方式，將研究結果轉化為七個展區當中豐富多元的展覽內容，梳理「茶餐廳」於香港流行文化中的獨特位置。

AIRSIDE GATE 33藝文館(SHOP 312)

日期：2026年3月12日至7月31日

免費入場



復活節好去處2026【1.11】「漢風泱泱：雄渾與交融的盛世」展覽

這五天將舉辦多項精彩活動及遊戲，包括漢朝流行的投壺遊戲、展品添彩衣、漢風大挑戰等，而大受歡迎的泱泱影樓會載譽歸來，為大家拍攝留影；而且，只要完成指定活動，便可獲獨一無二的限量禮物！4月4日更有丁新豹教授主講的星級講座，帶大家了解漢朝張騫通西域的啓示。

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日期：2026年4月3至7日（星期五至二）

時間：10:00 - 19:00

地點：香港文物探知館（九龍尖沙咀海防道九龍公園）



復活節好去處2026【1.13】「新西蘭航空 60 年之旅」希慎廣場

現場將亮相全新機艙及機組人員制服，並設有360度VR體驗讓你沉浸探索新西蘭航空獨家機艙設計，活動亦特設剛榮獲Airlineratings.com「全球最佳經濟艙」的空中梳化Skycouch的夢幻體驗區讓你「躺平」打卡，以及人人有獎夾公仔遊戲送超過6000份限量周邊商品及禮品，更有機會獲取香港往返新西蘭雙人來回機票及限定折扣碼，全面開啟你的南半球假期體驗！

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日期：2026年4月3至7日（星期五至二）

時間：每日下午1時至晚上9時

地點：銅鑼灣軒尼詩道500 號 希慎廣場 4 樓 Urban Park 及 HOW To Live Well 生活概念店



復活節好去處2026【1.14】香港迪士尼樂園灰熊山谷呈獻全新體驗「搗蛋淘金大熱鬥」尋寶狂歡

適逢 4 月 2 日為鋼牙奇奇與大鼻帝帝的周年紀念日，即日起，他們將換上全新冒險家造型，帶領賓客在音樂及歡笑中投入一場尋寶狂歡。小鎮各處將遍佈閃閃發光的金塊，有的更是「橡果」造形，等待賓客細心發現。同時，賓客亦可參與全新淘金遊戲，碰碰運氣，贏取限定紀念品，並探索多款主題美食及全新特色商品，享受滿載驚喜的一天。

復活節好去處2026【1.15】西沙GO PARK【童創玩樂節】

配合復活節假期，西沙GO PARK將設置充氣復活蛋遊戲區及打卡位，並舉辦【童創玩樂節】，包括舉辦童創玩樂嘉年華、聯同多個體藝教育商戶推出報班優惠及送出商場贈券等。同場亦會舉辦兒童節親子半日營及人寵親子市集等，為家庭帶來互動多元體驗。

童創玩樂嘉年華

日期：4月3日至4月7日

時間： 上午11時至下午5時

地點：GO PARK地面近Tesla



樹屋小天地

開放日期：4月11日起

開放時間：星期一至四 上午9時至下午8時；星期五至日及公眾假期 上午9時至下午9時

地點：GO PARK 2 LG層



復活節好去處2026【2】商場打卡／市集

復活節好去處2026【2.1】PopWalk天晉滙「Grab 'n' Go 隨玩 ‧ 隨食市集」

PopWalk天晉滙將一連六個週末舉辦美食及寵物主題市集。其中「Grab 'n' Go 隨玩‧隨食市集」3個週末將雲集逾50個特色美食單位，帶來超過200款驚喜輕食。市集特別邀請本地人氣雪糕品牌Madness Family、元朗雞蛋仔名店Eggcellent 852，以及多個特色美食品牌輪番登場。

PopWalk「Grab 'n' Go 隨玩 ‧ 隨食市集」活動詳情：

日期：2026年2月28日、3月1日；3月7及8日；至4月3至7日 （星期六、日及公眾假期）

地點：Ocean PopWalk海天晉滙彩虹跑道

時間：2pm 至 10pm



復活節好去處2026【2.2】MCP 新都城中心 x Jumptopia「巨大化『蟲』林世界」充氣樂園

將軍澳MCP新都城中心聯乘Jumptopia及香港昆蟲教育及科普中心，打造「MCP x Jumptopia 巨大化『蟲』林世界」充氣樂園，讓小朋友可以勇闖搭配沉浸式音效與環境的７米高巨型「蛇」滑梯、挑戰炫彩燈光動態變色的6米高變色龍滑梯及4大主題玩樂專區，盡情放電！

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「MCP x Jumptopia 巨大化『蟲』林世界」

日期：3月21日至4月26日

時間：中午12時至晚上8時 (星期一至五、公眾假期除外)

地點：MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1天幕廣場



復活尋「蟲」記 互動體驗教育區

日期：3月21日至4月26日

時間：上午11時至晚上8時 (星期六、日及公眾假期)

地點：MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1天幕廣場



復活節好去處2026【2.3】iSQUARE x Jack' n Jill 珍珍 脆爆開心天地

iSQUARE國際廣場聯乘Jack’n Jill珍珍薯片隆重呈獻【iSQUARE x Jack’n Jill 珍珍 脆爆開心天地】，準備3大樂「脆」玩樂區域包括：「友脆」彈床樂園、快「脆」碰碰車，及「脆」味夾夾賞。

【iSQUARE x Jack’n Jill 珍珍 脆爆開心天地】活動詳情：

開放及換領日期：2026年3月28日至29日、4月3日至7日、11日至12日、18日至19日、25日至26日、5月1日至3日、9日至10日（星期六、日及公眾假期）

遊戲時段：下午1時至晚上7時

遊戲地點： 3樓iFUNCTION



復活節好去處2026【2.4】領展黃大仙《福牆》

「領展黃大仙《福牆》」，以當代設計連繫傳統書法藝術與區內的祝福文化，匯聚108位來自社會各界人士親筆書寫的「福」字墨寶，築成長18米、高3.8米的文化長卷。推廣期內，參加者於限時 30 秒內，在商場指定遊戲區域通過手機捕捉不同款式的「福」字，集齊指定數量即可換取禮品一份。

「捉福・傳城」AR互動遊戲詳情

活動推廣日期：2026年2月26日至3月31日 （「推廣期」）

活動推廣地點：黃大仙中心、T Town、啟田商場（「推廣地點」）

遊戲區域： 推廣地點內共設5個特定區域，詳細位置請參閱場內指示。



復活節好去處2026【2.5】「100%多啦A夢櫻花節」

為感謝本地支持者，同時配合櫻花季的浪漫氣氛，ARR特別帶來「100%多啦A夢櫻花節」，於4月3日起盛放銅鑼灣，將這股席捲東京的熱潮帶回活動的起點 —— 香港，透過一系列精心設計的體驗，在銅鑼灣帶來一場專屬本地粉絲的春日盛典。

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「100%多啦A夢櫻花節」

日期：2026年4月3日至4月19日（需持有整理券）

開放時間：限定商店：10:00am - 09:00pm （最後入場時間為 08:45pm ）

互動遊戲區：10:30am - 09:30pm

地點：銅鑼灣軒尼詩道 500 號希慎廣場



復活節好去處2026【2.6】好運中心【扮工不搗蛋EGG PARTY】

好運中心號召全港社畜齊齊放低工作煩惱，舉辦【扮工不搗蛋EGG PARTY】，集玩味打卡、特色市集於一身，想要「敲敲功德蛋」儲功德又得，抑或玩儲「蛋」藥大行動及勞碌戰馬「滾」蛋令小壞蛋們「滾」蛋亦得，讓社畜們自製Comfort Zone！

【扮工不搗蛋EGG PARTY】

日期：2026年3月20日至4月19日

地點：好運中心L3中庭



復活節好去處2026【2.7】始創中心「萌寵奇兵嘉年華」

始創中心特別呈獻「萌寵奇兵嘉年華」，將商場變身成充滿生機的奇趣森林王國，讓市民在鬧市中能近距離接觸多種珍稀及爬蟲動物，展開一場兼具娛樂與教育意義的生態探索之旅，為今個復活節假期增添別具意義的綠色體驗。

萌寵奇兵嘉年華

日期：2026年3月13日至4月12日

地點：始創中心



復活節好去處2026【2.8】東港城「Pickle Jam!」

東港城首度聯乘PCL Asia（亞洲匹克球冠軍聯賽）、雲彩行動及Ramsports，於東港城一樓中庭打造成標準室內匹克球場，攜手打造70場專業級匹克球亞洲大型公開賽事。活動期間，商場將會舉辦五大匹克球主題的工作坊，適合親子及寵主參與，親手製作專屬的匹克球配件及掛飾，留下難忘回憶！

「PICKLE JAM! 自由打」

日期：即日起至4月17日

時間：10am – 10pm

地點：東港城１樓中庭

參加方法：The Point會員於東港城指定「即賺分」商戶以電子貨幣消費滿指定金額即可換領「PICKLE JAM! 自由打」一次。



「PICKLEBALL! 體驗班」

日期：4月3至7、11及12日(共10天)

時間：1pm – 5pm (每日4節 ； 每節６人）

地點：東港城１樓中庭



復活節好去處2026【2.9】置富Malls x Capybara PIMOO CAPY豚長 Chill in Charge

置富Malls聯乘卡皮巴拉小黃豚至Chill「豚」隊，呈獻「置富Malls x Capybara PIMOO CAPY豚長 Chill in Charge」春季裝置，作為水豚的一員，圓碌碌的小黃豚頭和身的1:1比例展示「圓」美身形，四肢短小卻靈活，招牌的零表情給人一種鬆弛治癒感，偶爾一笑又可以萌倒眾生。

「置富Malls x Capybara PIMOO CAPY豚長 Chill in Charge」

日期：3月19日至6月21日

地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站A出口）；置富都會L7大堂



復活節好去處2026【2.10】黃金海岸「黃金海岸尋蛋樂」

今年黃金海岸於4月3日至6日舉辦「黃金海岸尋蛋樂」，好玩活動包括：尋蛋遊戲「尋蛋樂」，收集特定彩蛋換獎品，「遙控挖泥車掘蛋大作戰」、「大型滾蛋之旅」、「復活迷宮陣」、「復活節特色工作坊」以及「復活美食市集」。

「黃金海岸尋蛋樂」

日期：4月3日至6日

地點：黃金海岸

購票方法：門票由3月13日起於Klook網上平台發售，門票售價為HK$220，可供一位成人及一位小童（3 - 10歲）入場。



復活節好去處2026【2.11】MOSTown 新港城中心 x Jumptopia 復活島最勇登山隊

「MOSTown 新港城中心 x Jumptopia復活島最勇登山隊」主題歷險彈床遊樂區，引入完整故事線及多重感官特效，有全長超過30米的叢林主題彈床，挑戰三大關卡包括：20米長障礙賽道「勇氣試煉場」、Jumptopia史上最高- 9米高垂直「神聖大山」。

「MOSTown 新港城中心 x Jumptopia 復活島最勇登山隊」

日期：即日起至4月9日

時間：星期一至五：中午12時至晚上8時；星期六、日及公眾假期：上午11時至晚上8時

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站B出口）

購票方法：

．門票於Klook網上平台發售，每節名額數量有限，先到先得，售完即止。

．由即日起可於活動現場購票。



復活節好去處2026【2.12】華懋集團8大商場「可可研究所Chocolate Lab」

中庭設置近5米高巨大化朱古力噴泉主題裝置，與一眾萌兔跳進朱古力噴泉，讓大小朋友都能一邊品嚐朱古力一邊與萌兔打卡，捕捉每個甜蜜時刻！重頭節目「可可研究精讀班」由IICCT國際認證朱古力品鑑師Manman Chan坐陣，主持多場工作坊，親授精品朱古力嚐味秘笈。

「可可研究所Chocolate Lab 」

日期：3月19日至4月19日

地點：如心廣場一期中庭



復活節好去處2026【2.14】Mikiki「Lazy Corgi春日農莊派對」

必睇9大農莊打卡位及玩樂區！焦點必定是逾３.5米高巨型充氣「Lazy Corgi」，滿滿的夢幻鬱金香花圃；旁邊更有2.8米高巨型充氣花壺及3.2米高歐陸風田園風車，田園氣息啱哂打卡！場內更有巨型充氣鬱金香、繡球小卡車等打卡位。小朋友更可化身成小農夫，玩「眼明手快趕雞仔回家」、「復活節滾蛋樂」、「哥基美食大挑戰」遊戲，贏走驚喜小禮品！

日期：3月21日至4月12日

地點：Mikiki 地下中庭A區



復活節好去處2026【2.15】朗豪坊 《 Rilakkuma ’ s Enchanted Wishes POP - UP SHOP 》

3.5 米高的魔法師造型輕鬆小熊將率領小白熊、小黃雞及茶小熊，帶領粉絲踏上一場充滿驚喜的幻彩旅程。粉絲可穿梭於巨型魔法書、七彩神秘藥水瓶、於魔鏡前與輕鬆小熊一同施法。現場設有互動體驗區，揭開魔法師的神秘工具，更可於魔法扭卡機隨機獲取全球限量閃卡。限定商店更將推出逾30款全球首發 Rilakkuma's Enchanted Wishes」主題限量精品及逾200款日版原創新品。

日期：4月1日至4月26日

地點：朗豪坊4樓通天廣場



復活節好去處2026【2.16】AIRSIDE X海綿寶寶「比奇堡滋味派對 」

兩位來自比奇堡的明星居民——海綿寶寶與派大星化身巨型吹氣裝置，熱情迎接大家。眼前更有巨型漢堡、雪糕新地、「三層傻瓜蛋莓果聖代」，勢成現場最甜蜜打卡焦點！現場更可參與海綿寶寶手機繩DIY體驗！

日期：3月27日至4月23日

地點：AIRSIDE中庭



復活節好去處2026【2.17】YOHO MALL ｜Lifelike 「角色聯『萌』期間限定店」

Lifelike「角色聯『萌』期間限定店」將於元朗YOHO MALL I 中庭登場，帶來多款以經典迪士尼與彼思人氣動畫電影角色為主題的產品，涵蓋《反斗奇兵》、《怪獸大學》、《反斗車王》、《玩轉腦朋友》、《優獸大都會》及《熊抱青春記》等。

Lifelike「角色聯『萌』期間限定店」

日期： 3月28日至4月19日

開放時間： 上午11時至下午9時



復活節好去處2026【2.18】THE SOUTHSIDE 藝術企劃「SOUTHSIDE ARTival」

THE SOUTHSIDE位處黃竹坑新興藝術社區，今年將呈獻首個大型藝術企劃 — 「SOUTHSIDE ARTival」。活動匯聚多個本地藝術單位、品牌及南區學生，以藝術蛋為主題，結合不同素材及媒介展現創意。

THE SOUTHSIDE「SOUTHSIDE ARTival」

日期：2026年3月27日至5月10日

展覽地點：THE SOUTHSIDE 中庭及不同樓層



復活節好去處2026【2.19】大埔超級城復活節呈獻「春日花開香港遊」

新鴻基地產旗下新界東北最大型商場大埔超級城，派出四位充滿港式特點的卡通角色，由 4月1日起舉辦「春日花開香港遊」旅行團 ！現誠邀各位於大埔超級城內期間限定的３米高鐘樓集合，於粉紅色櫻花樹下打卡並參與商場舉行的連串精彩活動。

復活繽紛購物節

日期 ：即日起至4月7日

時間 ：11am – 9 pm

地點 ：大埔超級城 C 區中庭



有機好物市集

日期 ：2026 年 4 月 10 至 12 日

時間 ：12nn – 7 pm

地點 ：大埔超級城 A 區 L 2



復活節好去處2026【2.20】灣仔合和商場「怪獸復活平衡車 X 彈床天地」

灣仔地標合和商場聯同平衡車著名品牌STRIDER HK與去年最大旗艦店登陸合和商場的歡樂天地攜手呈獻 「怪獸復活平衡車 x彈床天地」主題活動 ， 兩大玩樂區域「怪獸限定冒險障礙賽道」與「歡樂天地復活彈床」 震撼升級回歸並首度同時開放，加入四大關卡以及2.5米高吹氣復活怪獸，共迎歡樂與刺激兼備的節日時光。

日期及時間：2026年4月1日至12日下午1時至晚上７時

地點：灣仔皇后大道東183號合和商場3樓中庭



復活節好去處2026【2.21】 K11 Art Mall「新奇士Joocies大派對Pop Up Store 」

K11 ArtMall 推出「新奇士 Joocies 大派對」限時快閃店，為日常新鮮柑橘注入潮流趣味！快閃店將首度亮相 Joocies——專為新奇士橙而設、以盲盒形式登場的柑橘收納盒，配搭可替換、可收藏的小配件，讓大家自由混搭，玩出專屬個人風格。

「新奇士 Joocies 大派對」限時快閃店

日期及時間：

• 4 月 9 日：下午 5 點至晚上 9 點；• 4 月 10 至 12 日：早上 11 點至晚上 9 點

地點：尖沙咀 K11 Art Mall G/F 露天廣場



復活節好去處2026【2.22】 中港城「Art Jamming Gathering」

邀請大家透過色彩與筆觸展開一段屬於自己的星光藝術旅程。坐擁180度維港景致的海豚池平台花園變身成交流創意的藝術平台，參加者可於目前全香港最大的7米高MOLLY 20周年騎師造型特別版雕像下取得創作靈感，將心中的意念與城市風景一同落筆成畫，定格成只屬於自己的藝術畫作。

日期：2026年4月6日（星期一）

時間：下午2時至4時

地點：中港城海豚池平台花園



復活節好去處2026【2.23】荃灣廣場「卡牌玩樂祭」

荃灣廣場一連5日舉行免費入場卡牌盛會《CARD FEST》，逾70 間交易攤位將輪流登場，場內搜羅了海量超珍藏PTCG卡，包括大熱的梵高系列、日版郵票盒美人系列、NBA 運動卡、 MAGIC：魔法風雲會等人氣系列，同場更設有Pokémon 寶可夢周邊限定店，帶來多款人氣 IP 系列潮玩及精選收藏單品，絕對是卡迷不容錯過的年度派對。

「Sanrio characters 夢幻飛航期間限定店」開放詳情：

開放日期：2026年3月25日至4月14日

活動地點：荃灣廣場L1長廊

開放時間：上午11時至晚上9時



卡牌盛會《CARD FEST》免費入場詳情：

開放日期：2026年4月3日至7日

活動地點：荃灣廣場L1中庭

開放時間：上午11時半至晚上9時



復活節去處2026【3】玩樂篇

復活節去處2026【3.1】全港10+室內遊樂場推介 任玩波波池/滑梯/迷宮/彈床

親子室內遊樂場

復活節去處2026【3.2】親子餐廳2026｜香港20+親子餐廳推介 送兒童餐禮物 自製薄餅蛋糕

親子餐廳2026

復活節去處2026【3.3】親子好去處2026｜香港40+戶外免費公園/商場遊樂場/滑梯跳彈床

戶外公園/遊樂場

復活節去處2026【3.4】親子自助餐2026｜精選13+小童免費自助餐 任食鴨肝/龍蝦/生蠔

親子自助餐2026