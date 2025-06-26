冷氣機｜已清洗濾網開機仍有異味？日本三菱：「撳1個掣」就搞掂

又到了該開冷氣的季節，只是家裏的冷氣明明洗好濾網了，為甚麼打開後卻散發陣陣臭味？只能花大錢請人來洗冷氣了嗎？冷氣異味該如何消除？日本網友分享一招，不用花大錢就能改善，就連日本三菱電機也說超有用。



冷氣出現異味洗濾網、內部清潔都沒用？

之前有日本網友在網絡上說，最近打開冷氣的時候，室內會一股異味，無論是進行內部清潔，或是洗濾網等都無法去除，於是打電話詢問冷氣客服，對方建議他將冷氣開到16度運行1小時，並將所有窗戶打開試試看。

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冷氣開16度1小時、打開所有窗戶可改善冷氣臭味

後來該網友按照這個方法，嘗試了一次，冷氣異味居然神奇消失了，於是他特別分享這個方法給所有人，如果有冷氣異味問題，可以嘗試看看。而該文章也獲得許多人回應及點讚，甚至就連日本媒體《ねとらぼ》也親自詢問三菱電機，得到回覆「這個方法真的有用」。

根據《ねとらぼ》詢問日本三菱電機，得到的回覆是這個方法確實有效，也非常推薦客戶使用。冷氣以較低溫度運行時，熱交換器和排水盤上殘留的氣味成分會溶解在凝結水中，進而被沖洗掉，讓氣味減輕，而打開窗戶可以將空氣中漂浮氣味排出室外，因此一邊通風、一邊低溫運行冷氣非常有效。

吹冷氣省電又涼快的方法

日本三菱電機說，這個方法確實有效，推薦大家如果定期清洗濾網或使用冷氣內建的「內部清潔功能」後仍無法去除氣味，建議試試看「通風並以最大功率運行」方法。

不過也提醒大家，可別為了怕有異味就一直開着16度冷氣，這可是相當耗電傷荷包的做法。台電曾在粉專分享，冷氣溫度設定26～28度搭配電風扇，會讓室內吹起來最涼快而且又省電，而且一定要緊閉窗戶。

另外，也建議一定要定期清洗冷氣濾網，沒洗濾網、濾網堆積太多灰塵，冷房效果會降低，冷氣可是不會冷的，建議2～3周定期清洗濾網，可以用清水或中性清潔劑沖洗，不要大力刷，也絕對不可以使用化學藥劑或是熱水，建議陰乾或拭乾，但不要放在陽光下曝曬，避免濾網脆化、變形。

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