育兒心得｜分享針對3類性格孩子誇獎指南　有效提升學習主動性

上周出差在高鐵上，小姨神秘兮兮發給我一條影片。說找到讓她家老大遠遠好好寫作業的絕招了，就是有點考驗演技。



遠遠你們可能不知道——不提學習什麼都好，一提學習就像樹懶附體；作業不催不動，一催就給你上演苦大仇深；好容易開始寫了，3分鐘的任務，能磨成半個小時......（以上是來自親媽的吐槽，不關我事）

什麼絕招能「治」他？我好奇點開了影片。好傢伙，看完只有兩個字——大寫的「服氣」。同樣是輔導作業，差別怎麼就這麼大呢？

這表情，這語氣，這話術，這教科書級別的「演繹」。這麼說吧，天王老子來了，都得做兩套卷子再走。你就感覺，這孩子哪是做對了題，這是拿了諾貝爾獎吧！

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彈幕戲稱：你P的U真的特別的A。

我轉手發給C爸，讓他趕緊取取經。說真的，儘管這位姐妹的做法看起來有點「浮誇」，但她確實戳破了一個真相——就是誇孩子這事兒，真的能誇出主動性。

不信？看孩子的狀態就知道了~眼睛亮了，腰桿直了，一臉「我還能再來一題」的傲嬌小表情。那種被看見、被認可的感覺，比什麼大道理都管用。

但問題來了。很多姐妹都說：

道理我都懂，怎麼我誇就沒用呢？我家孩子壓根不吃這套，誇多了還嫌我假。

還真讓你說對了。誇孩子不能一個套路打天下。

有的孩子吃「浮誇風」

有的吃「內斂風」

還有的只吃「震驚體」



你誇到他心坎上，孩子眼裏有光；誇不到位，你一個人演完全場，她還得鄙夷的埋怨一句：媽，你真假……

別問我怎麼知道的，都是血與淚的教訓。

所以今天我來給大家拆解一下——我這幾年總結出來的，「不同類型」孩子的「誇獎指南」。正所謂，一個猴一個拴法兒。親測有效，童叟無欺。誇對了，皆大歡喜；誇錯了，你就鬧心去吧~

第一類孩子：迷糊型孩子——就吃震驚體

你們家有沒有這樣的娃？每天懵懵懂懂，稀裏糊塗。

起牀，襪子能找十分鐘

出門，今天忘帶作業、明天忘帶水杯

上課，老師在上面激情澎湃，他在下面默默摳橡皮

寫作業，人看着是在書桌前，魂已經飛出外太空



小姨家遠遠就是這樣的類型。

這類「佛系」的鈍感娃，最吃震驚體！越誇張越好！因為這類孩子天生注意力就容易飄，你輕飄飄的一句「還不錯」，對他來說跟耳邊風沒什麼區別。

想讓他聽進去，必須得讓他的目光、注意力，全都集中在你身上。所以你就得連表情帶動作，全方位無死角地誇張起來。

比如他數學口算（心算）這次正確率不錯。你得——瞪大眼睛，捂住嘴巴，發出一聲驚歎：「天吶！這是你自己做的嗎？媽媽都不敢相信，又快正確率又高，你也太厲害了吧！」

給他報的英語課第一節上得挺積極，你就得跟發現新大陸似的：「什麼？今天英語課上最積極的那個人是你？那還是我兒子嗎？這勁頭兒，簡直跟換了個人似的！」

去超市購物，他幫你提了東西，你就得滿懷崇拜和感激：「你勁兒也太大了，這麼重的東西都能提動，這得讓我省多大勁兒！這個家沒有我大兒子可怎麼辦！」

記住一個公式：表情要炸裂+ 語氣要浮誇 + 肢體要豐富 = 小迷糊型孩子的最佳誇法。



他就吃這一套。你越誇張，他越覺得自己「真的做到了」，下次就會更努力地去爭取這種被看見的感覺。強烈建議你回家試一試。連誇三天，記得來給我個反饋~

第二種類型：要強型孩子——觸景生情法

CC就屬於這一種。別看平時好像不那麼努力，但其實人家自己心裏是有小目標的。如果沒達到，憋着勁兒也要往前衝。

一道數學題沒解出來，就算你勸她，「算了，先做別的吧~」她也不會聽，只會想着：不行，我必須把它做出來才行。

一次考試沒考好，你也不用太安慰，她自己就已經暗暗較上勁了：下一次，我要奪回屬於我的名次。

這樣的孩子怎麼誇？

你要是張口就來「你真棒」，太沒水平了。她不但不領情，可能還會在心裏翻個白眼：這還用你說？咱要誇，就得誇到點上——譬如某種少見的品質。而且，不要直接誇「我女兒很要強，為了目標而努力。」而是要學會借景生情、有感而發。

來，進入我的小劇場。我是這樣跟CC說的——

看她一直在跟數學題較勁，我就在旁邊如有所思的看着她，說：「誒，我突然發現你身上有一樣東西，你們同齡人好像很少見。」

她馬上就好奇了：什麼？

「我也說不上來……」小小的賣個關子——「就是吧，好像只要你想達到什麼目標，你就特別專注。你看家裏這麼吵吵鬧鬧，奶奶做飯、爸爸擦地、弟弟噼裏啪啦玩玩具。你竟然不受影響，還能埋頭做你的事兒。」

然後頓了一頓，補上一句：「你看好多在學術上有成就的科學家，是不是都這樣？」

你猜怎麼着？CC不好意思、又得意的抿嘴一笑，那是被「真正看見」之後才有的笑。

這種「借景生情」的誇法，核心就一個——你要讓孩子感覺到，你不是在「誇」他，你是在「發現」他。你不是在完成誇獎的任務，你是真的被他觸動了。這才叫誇到孩子心坎裏，以後保準再接再厲，越戰越勇。

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第三種類型：小機靈鬼型——以退為進法

這類孩子，聰明得有點過分了。你說什麼，人家都能一秒識別你的真實意圖。

你誇他作業寫得快，他立馬get到：你不就希望我天天都寫這麼快麼；你誇他對弟弟真好，他馬上反應過來，你不就是希望我下次還讓着他麼？然後他就開始跟你博弈了：「哼，又想套路我？我才不上當呢。」精！太精了！

對付這種高智商選手，咱還得換個打法——以退為進的誇。

比如他今天破天荒地作業寫得飛快。你可以這樣做：眉頭微皺，倒吸一口氣，用一種「難以置信」的語氣說：「嘶~~~今天作業這麼快就寫完了？怎麼做到的？」

難得大方的把自己的巧克力分給弟弟——「咦？今天弟弟給你要零食，怎麼你倆沒吵起來，你咋哄的他啊？」

今天主動收拾了房間——「嘶~~~你這房間收拾得……我都懷疑是不是走錯門了。這是從哪偷師的收納大法？」

注意，你的表情要介於「震驚」和「好奇」之間。不能是「表揚」，得是「我真的被驚到了」。

然後等他解釋完，你再做出一個恍然大悟的表情：「哦~~~原來是這麼回事啊！」最後，微微一笑，什麼也不說。相信我，這一套組合拳下來，比一萬句誇獎都管用。

為什麼？因為這種孩子要的根本不是你的表揚，他要的是——你被他的表現「震住了」。是你的「沒想到你還能這樣」。你表現得越意外，他越有成就感。你越是「被他驚訝到了」，他越是想下次再來一次。

寫在最後：當然了，誇孩子這事兒，沒有標準答案。但有一點是共通的——所有孩子都渴望被看見，被理解，被真的認可。

下次誇孩子之前，不妨先停一停，想一想：我家娃是哪種類型？他今天真正值得被看見的點是什麼？然後，用他最能接收到的方式，告訴他：你真的挺棒的。

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我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫生；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者。‍‍



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