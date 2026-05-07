毀掉孩子最隱蔽方式：父母假裝情緒穩定？專家揭展現真實更重要

前兩天有姐妹私信：「跟孩兒他爹育兒觀不合，總發生爭執，每次吵架都怕影響孩子，現在憋得乳腺結節都快能串手鍊了！"



我知道，很多朋友都有這種顧慮。忍一時卵巢囊腫，退一步乳腺增生。最後憋出內傷還要被專家PUA：

父母吵架=孩子天塌了。

父母吼孩子=把娃腦子搞壞了。



看完我的內心一萬個問號？現在經營婚姻的門檻都這麼高了嗎？吵個架都不行了？咱就說，誰能做到生活中完全不吵架。

尤其，當你面對的是——「東西永遠找不到，事情永遠做不對。簡單的事情困難化，困難的事情艱難化。幹什麼什麼不行，幫倒忙第一名。大腦發育不完全，小腦完全不發育」的豬隊友。

你要說一點不吵架，一點不「抒發」下負面情緒，就算是神仙都難做到。咱不是說，在孩子面前吵架，或者衝孩子發火就是對的。但拋開頻率談傷害，都是耍流氓。

咱不是機器人，有血有肉自然就會有情緒。孩子也並不需要輸入「程序般穩定」的養育流程。我反而認為在孩子面前真實的表露情緒，有重大積極的意義。

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1. 關於夫妻能否當孩子面爭吵

衝突，本就是生活的一部分。能忍當然儘量忍，但忍不住了，也無需為了孩子，刻意營造什麼假和睦的家庭氛圍。

首先，咱先分清環境和事件的區別。

事件是：家庭平常很和睦，偶爾會吵架。那偶爾吵的那一次架就是事件。

環境是：家裏天天吵架，吵架已經成了家常便飯。那這種爭吵就變成了環境。



在心理學上，孩子大腦的修復能力很強，父母或是兩代人之間偶爾的爭吵並不會給他造成傷害。偶爾吵架就像系統自動更新，天天干架才是中了病毒好嗎？更何況，任何一個孩子，都不需要一個情緒完美穩定的父母。

娃不需要AI父母！他們要的是真人體驗卡！他需要的是，看見真實的父母是如何處理情緒的。尤其是，這兩年我愈發發現，什麼樣性格的父母，大概率就會養出一個什麼樣性格的小孩。有了二胎，我看CC教訓DD的暴燥樣子，簡直就是第二個我～

那麼，這樣的孩子—— 他並不需要，我的爸爸，時時刻刻都在裝作一個情緒穩定的爸爸，或者我的媽媽時刻，是在扮演一個完美的媽媽。

他們不希望在你那裏學到的是，我要時刻掩蓋自己的情緒，實在掩蓋不了了，然後我爆發了。再然後開始內耗，我討厭這樣暴躁的自己，我為什麼不能情緒穩定一點。

這隻會讓孩子覺得，我天生是一個很糟糕的人。這才是真的會毀了他，因為他現在沒有成熟的經驗和能力控制自己。孩子真正需要看見的，是像一面鏡子一樣。

情緒起伏的時候，我怎麼做能夠有效的處理情緒，我怎麼接納這樣真實的、脾氣不太好自己，我怎麼自洽「即便是這樣的自己，我也愛。」而不是反覆內耗，懊惱自己如何變成一個沒脾氣的「淡人」。

所以，如果你也經常有情緒，不要害怕這個情緒的出現。雖然原件不完美，但做好修復，複印件依然可以變好。我們這個原件，正好可以向孩子示範：

我們是怎麼和這些情緒相處的？

我和爸爸吵架後，又怎麼把關係修復起來的？

我是怎麼道歉的？

我是怎樣重新建立鏈接的？

我是怎麼接納這樣的自己做到自洽的？



如果你的情緒一直都（假裝）平穩，你的孩子學什麼呢？

所以，相信示範的力量。當着孩子面吵了架，也當着孩子的面和好。讓孩子看到完整的父母從情緒爬坡——發火——逐漸冷靜——和好如初的完整示範。這樣孩子就能明白，人與人相處都是會有衝突的，這沒什麼可怕的，重要的是，怎麼去解決？

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2. 關於父母能否對孩子發火？

我是覺得適當對孩子表達憤怒，是必要的。你猜，孩子為什麼總在咱發脾氣的邊緣反覆試探？

說了玩具不玩了要收拾好，偏偏就扔一地；

說好了就看10分鐘手機，但過了半小時了還是不還給你；

明明應該晚上9點準時上牀，就是磨磨蹭蹭不洗漱......



難道單純就是為了「氣」我們嗎？一個扎心的事實，有時候還真是。小不點們可聰明的很，他們會通過觀察你有沒有生氣，來判斷自己的行為是不是觸及了的底線。

我們表達憤怒，也是在告訴孩子，你的這個行為，觸及到了我的底線，是不被允許的。只有這樣，得到一種真實的反饋，它才能意識到，自己繼續作妖的行為，是否需要適可而止。

媽媽情緒好的時候，我就耍耍賴皮、撒撒嬌；媽媽情緒不好的時候，我就適當收斂、見好就收。這不就是人與人最真實的相處狀態嗎？

所以，我想跟大家說，千萬不要有那種，衝孩子發了火我就錯了的心態。我們無需刻意對孩子隱瞞這種感受，也不必因為某一次的爆發，就過分苛責自己。當然了，不是讓你肆無忌憚地亂發脾氣！

你可以真實，但沒必總是失控。作為大人，跟孩子衝突頻繁時，我們要學會率先從權力鬥爭中退出來。因為，作為成年人，你一定會比孩子更有經驗，更有方法。（我不是PUA你）

很多事，其實剛有第一步，我們就能知道後邊2、3、4步大概會怎麼發展。大概率，你是完全可以避免走到失控那一步的。

最近我總能成功避免跟CC的大戰！比如，某天我做好了早餐，叫CC來吃。

CC：我今天不想吃早飯，你別逼我吃！要是擱以往我會着急地說「早飯不吃不行的 。然後，CC就會回：我就是不吃、早起吃不下、你做的這個我不愛吃......

我呢？被挑釁後更有話說了。你甭管我有沒有廚藝，但被質疑了就不行。「做什麼你愛吃？不吃早飯，上午能有精神聽課嗎？」最後我倆就會槓上，局面一團糟，誰都不開心。

很多次之後，我發現：有時候，孩子就是會主動發起這種權力鬥爭。當他們大聲宣稱自己要做什麼、或者堅決不做什麼，或者指責你做了根本沒做過的事，就像在向你下 「戰書」。

以往，作為成年人的我，不假思索地就會同意這場權力鬥爭的邀請。來啊，戰啊！即便最後鬧得雞飛狗跳、尖叫收場，但每次都飛蛾撲火。後來，我就想明白了，我為什麼要迎戰呢？

我吵贏了她也不會吃早飯，甚至還會帶着情緒去上學。我還得在她走後，後悔不該發脾氣。傷敵八百，自損一千。何必呢？其實，孩子發出戰事邀請，只不過是在尋求掌控感。我放水一次，給她一點掌控權又能怎樣呢？

所以，那天早晨CC再次宣戰時，我非常平靜地跟她說：「哦，你今天不想吃早飯？可以。不過我擔心你上午上課會餓，要不我給你裝點兒小麪包在書包裏，課間要是餓了就能吃？」

當我這麼回應，不再執着於「她非不吃，我非讓她吃」這件事後。你猜怎麼着？CC穿好衣服，接好水，離校車來還有5分鐘。她說，乾等着也是等着，我吃幾口吧？以往劍拔弩張的對峙，到底是沒有再來～

作為父母，你一定是比孩子看得遠的，哪些衝突是可預見？可避免的？關鍵就在於當下你的選擇，是戰！還是退？

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我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫生；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者。‍‍



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