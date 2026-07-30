外婆親吻嬰兒腳掌致嘴唇腫脹疑受香港腳感染　醫生提醒要注意衛生

內地一名婦人因親吻嬰兒腳掌導致嘴唇腫脹，懷疑受嬰兒「香港腳」感染。醫生提醒，家長日常應注意BB鞋襪清潔及透氣，預防真菌感染。同時切勿胡亂親吻BB腳板，以免接觸細菌、真菌或其他致敏原，引發皮膚問題！



長輩親吻BB腳掌致嘴唇腫脹

嬰兒的腳掌皮嫰肉厚，不少家長或長輩都喜歡親嬰兒的腳掌，逗寶寶開心。不不過，原來親腳掌也可能會導致過敏？據內地媒體報道，河北一名婦人不聽家人勸阻，偏要親寶寶的腳掌，結果上唇腫得像香腸一樣。

事後婦人求醫，醫生表示寶寶可能有「香港腳」，外婆在親他的腳掌時可能受到感染，導致嘴唇腫脹。醫生進一步提醒，嬰兒腳部汗腺十分發達，他們的活動量較大，腳部容易產生大量汗水。在潮濕環境下，容易滋生細菌，甚至可能有「香港腳」問題。家長在與寶寶親密互動時，一定要格外注意衛生問題。

預防幼兒香港腳 要注意清潔習慣

醫生亦建議家長應避免為嬰幼兒穿不透氣的鞋襪，也要勤換洗。日常應單獨清洗嬰幼兒的貼身衣物與鞋襪，必要時可放置日光下暴曬。同時要注意避免讓寶寶在公共場所玩耍時赤腳，或穿著別人的鞋襪，以免感染真菌、香港腳等皮膚疾病。

嘴唇腫脹亦可能屬急性過敏 未必由香港腳引起

不過，亦有內地皮膚科醫生指出，事主嘴唇腫脹可能屬於「血管性水腫」，即急性過敏反應，與急性蕁麻疹類似。他指出，6歲以下兒童出現香港腳的情況較少見，事主未必是對孩子腳上的汗液過敏，也有可能是進食或接觸了某些致敏原所致。

甚麼是「香港腳」？

「香港腳」是一種常見的足癬，通常感染腳趾間的皮膚，可能出現水泡，或皮膚乾裂脫落的病徵，患處會十分痕癢。如處理不當，患處會演變成細菌性皮膚炎及有發膿現象。

香港腳常見症狀

1.趾間脫皮：常出現在第4和第5腳趾間，初期會出現皮膚浸軟、脫皮、趾縫裂開的症狀，並會伴隨異味。

2.水皰型：腳掌底部或腳邊會出現大小不一、帶痕癢感的小水泡。

3.厚皮型：腳底及腳跟皮膚變得乾燥、增厚、粗糙及脫皮，容易龜裂，痕癢感通常較輕微。

4.糜爛型：趾縫間皮膚因潮濕而發白、脫皮甚至潰爛，可能伴隨細菌感染。