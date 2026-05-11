央視曝兒童化妝品安全問題　三無產品假貨充斥可致皮膚發炎潰爛

撰文：阿言
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兒童化妝品安全問題備受關注。內地不少標榜「兒童專用」的化妝品在網上熱賣，但央視報導揭發，這些產品都涉及標示不清、違規銷售、安全性成疑等問題，更有許多產品是由成人化妝品冒充的假貨。

兒童化妝品亂象叢生　安全問題引關注

據《央視》報導，內地兒童化妝品亂象叢生，不少產品屬「三無」商品，未符合「兒童專用」標準。報導指出，不少媒體曾揭露兒童使用化妝品後，導致皮膚出現紅腫、起疹、過敏、潰爛的事件，亦有許多家長在網上分享真實案例，分享對這些產品安全性的擔憂。

內地記者發現，不少普通化妝品被包裝成「兒童專用」，在網上購物平台上有著高銷量，這些產品標榜「嬰童級」、「溫和無害」，在商品描述、詳情頁及售後評價中都明確顯示，產品的針對人群為兒童。

缺兒童專用「小金盾」實為成人產品

根據內地《兒童化妝品監督管理規定》，兒童化妝品應在包裝及宣傳頁面，標示兒童化妝品標誌「小金盾」。但是，網上購物平台上，許多標榜「兒童專用」的商品都未含此標誌。面對詢問時，商家都宣稱產品適合兒童使用，提供化妝品備案編號，表示產品是經過藥監部門備案的正規化妝品。

記者在國家藥品監督管理局官網，搜尋商家提供的備案編號，發現在官方資料中，備案適用人群為「普通人群」，即是一般的成人化妝品。

兒童化妝品標準嚴格　為省成本用成人化妝品冒充

北京工商大學輕工科學與工程學院教授孟宏指出，為保障兒童健康，內地對兒童化妝品制定了更嚴格的檢測標準和管理規定。她表示，兒童的皮膚較薄，屏障較弱，因此兒童化妝品的原料規定要溫和無刺激，配方要簡單，嚴格限制重金屬與微生物含量，生產環境、過程控制、檢測要求都比一般化妝品高。

孟教授指，正規的兒童產品從審批、檢測到生產，成本都非常高。因此，有不少不法商家為了降低成本，便會用成人化妝品冒充兒童化妝品，換包裝後就以「兒童專用」的名目出售。

這現象不僅在網上平台出現，在門店亦出現同樣的現象。商家在被問及產品是否具備合規資質時，都表示「很安全」、「銷量大」等說法敷衍帶過，部分商戶又搶回商品、阻止拍照，並驅趕記者，可見商家對產品狀況是知情的，但仍售賣不合資格的產品。

彩妝套盒玩具藏隱憂　三無產品源頭不明欠保障

近期市面流行「兒童彩妝套盒玩具」，內含膏狀化妝品，可塗抹在臉上。內地規定，這類玩具應按照兒童化妝品類別生產與監管，同時要在包裝及商品頁面上標示「小金盾」。

記者到訪「三無」彩妝套盒玩具的生產源頭，廠家表示一旦被監管部門查到生產這些三無彩妝玩具，就會以不做外銷為由全身而退。廠家更進一步透露，當地的兒童化妝品玩具，包括兒童用來化妝的粉末、膏體等，都是由小作坊加工壓制而成，與國家要求的潔淨車間相距甚遠，沒有任何衛生及安全保障。

網上熱賣兒童燙染髮產品　實屬違規商品

除了化妝品，網上購物平台亦有不少聲稱兒童專用的燙髮、染髮產品，銷量更是由幾百到幾萬不等。這些產品的宣傳手法一致，商家同樣在面對提問時，提供產品的備案編號。

內地明文規定，不允許生產或銷售兒童染髮、燙髮產品。後來記者走訪化妝品批發商城時，商戶們均表示市場上不存在兒童專用燙髮或染髮產品。

兒童燙染產品髮屬假貨　未獲批准上市

記者追查產品的生產廠商後，向廠商佯裝想大量採購兒童專用燙髮水，但廠商方解釋這類產品不符合國家規定，表示沒有生產相關產品，相關的「兒童專用燙髮水」是盜用了正規廠商的產品資訊以生產假貨。

報導指染髮膏、燙髮水成分刺激性強，屬於高風險化妝品，被納入「國產特殊化妝品」，上市須取得相關註冊資格，有嚴格的審批和管理程序。目前未有任何一款兒童專用的燙髮、染髮產品允許上市銷售，市面上所有相關產品都不符合國家標準。

目前未有任何一款兒童專用的燙髮、染髮產品允許上市銷售，市面上所有相關產品都不符合國家標準。（央視財經調查）
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