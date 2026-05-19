TikTok挑戰｜加州學生跟風吞「水晶寶寶」送醫　體積膨脹恐窒息

撰文：阿言
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TikTok挑戰出事｜近年，TikTok挑戰引發多個兒童安全問題，皆因TikTok用戶發起的危險挑戰，導致不少兒童及青少年跟風出事。近日，洛杉磯地區校方向家長發出警告，指有學生吞食「水晶寶寶」（水珠）被送醫，而相關部門亦表示，吞食水珠挑戰對孩子構成了致命威脅。

TikTok挑戰吞水晶寶寶 有學生被送醫

福克斯新聞報導，洛杉磯聯合學區（LAUSD）轄下高中Robert Fulton College Preparatory School ，有多名學生因吞下水珠後，感到身體不適而就醫。

而當地學校官員也警告，吞食水珠挑戰看似無害，但實際是對孩子構成健康風險及致命威脅。而官員也發現，TikTok平台上的內容，正在慫恿學生盲目跟風挑戰，鼓勵他們吞下水珠。

水晶寶寶是什麼？

水晶寶寶是一種遇水後膨脹好幾倍的水珠，又稱水晶凝膠。左圖顯示水珠膨脹前後的對比（綠色珠子左下有一紅色小顆粒，僅如針頭大小），而右圖顯示一名兒童正在玩一盆水珠。
*兩張照片均未註明拍攝日期
*圖片來源為美國消費品安全委員會

圖片來源：美國消費品安全委員會

誤食水晶寶寶會有什麼問題？

美國消費品安全委員會（CPSC）指，乾燥狀態下的水晶寶寶體積如針頭大小，當接觸到水後，其體積會膨脹至原始大小的100倍。

如誤食的話，有機會引發劇烈的不適感、嘔吐、脫水、腸道阻塞、窒息，甚至危及生命的內臟損傷，或需要透過手術才能取出。

水晶寶寶含丙烯酰胺毒性

此外，CPSC更發布了產品安全警告，指水晶寶寶含有丙烯酰胺毒性。除了引發腸阻塞窒息外，更具備高度神經毒性與致癌風險。部分廉價水晶寶寶在製造過程中，可能殘留未聚合的「丙烯酰胺單體」。

神經毒性：直接損害神經系統，可能導致無力、抽搐及步態不穩等症狀。
腦部損傷與致癌性： 曾有臨床與實驗數據顯示，攝入或接觸殘留單體，會引起嚴重的腦部損傷，且被國際癌症研究機構（IARC）列為可能致癌物。

若懷疑孩子誤吞了「水晶寶寶」，或將其塞入耳道或鼻孔中，應立即尋求醫療協助。

過往有多項TikTok挑戰危害兒童安全

本報查閱過去半年，已有多宗跟風挑戰危害兒童安全，包括「挑戰放減壓玩具入微波爐加熱險毀容」、「斷片挑戰」 繩纏頸部最終窒息身亡、「挑戰吸入至少一罐除臭劑，致在家昏迷身亡」、「杯麵挑戰致兒童嚴重燙傷」等等。

目前，TikTok利用AI年齡檢測封鎖未滿13歲用戶，以保障青少年網絡安全。包括過16歲才可用私訊功能、18歲以下設螢幕使用時間限制，並在就寢時段停止推送通知；同時，加強內容過濾機制，過濾不適合青少年的內容。
惟現時跟風挑戰接二連二出現，更有多宗兒童「跟風」模仿挑戰，到底如何保護青少年?

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