產後坐月｜過度進補隨時補到大出血！即看補身三大關鍵

經常都有媽媽，甚至新手陪月補到「出事」，然後找坐月專家凱晴媽媽求助。凱晴媽媽向各位分享兩個真實例子，希望幫大家理解正確補身的重要性。

本文作者：凱晴媽媽創辦人（凱晴媽媽教室｜產前產後・中藥養生・專欄授權）



「補身」是否越多越好？

其實「補身」並不是越多越好，補得正確剛是最有效的方法。真正有效的補身，講究三樣事情——「補咩、幾時補、補幾多」。

例子一：過於活血 補到大出血

坐月專家凱晴媽媽分享兩則例子，曾有媽媽坐月未夠十日便開始大補，結果補到大出血，需要入院止血。

由於產後媽媽的身體仍然處於修復期，若太早服用上過於活血的補品，反而會刺激血脈未穩，導致出血加劇，得不償失。

例子二：補到頭昏腦脹 心浮氣躁

另外，亦有媽媽覺得自己氣虛，於是每天飲用人參、紅參補氣。結果補到頭昏腦脹、心浮氣躁——其實原因出自於補氣過度，導致陽氣上浮，反而出現不舒服的狀況。

補身應該幾時補？

補身不單止需要考慮「補甚麼」，同時要學識「甚麼時候補」和「補多少」。

1. 春生夏長、秋收冬藏——四季有節奏，並非全年都適合大補

2. 月經後、產後中段才適合溫補

補身應該補幾多？

至於補多少便需要視乎媽媽們的個人體質、狀態、反應。有時候少少、慢慢地補，反而可以吸收得更好。

如果媽媽出現脹氣、失眠、情緒不穩的狀況，無需暫停補身，而是需要改變補的方法，先理氣、解鬱、安神，再慢慢調補。

補身並不是「堆料落肚」，而是幫助身體調和——氣血要順、陰陽要穩、飲食要清、情緒要靜。有時侯挑選到一碗適合自己的湯水，已經比十碗大補湯更有效。

補得正確才能吸收，達致真正有用。聽身體說話，才是媽媽最實在的智慧。

《本文資料獲凱晴媽媽教室｜產前產後・中藥養生・專欄授權轉載，原文為「補咩、幾時補、補幾多：媽媽補身三大關鍵！」》