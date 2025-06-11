坐月餐單｜產後必知10+調理食療　附坐月食譜注意事項｜持續更新

產後媽媽需要好好調理身體，由於分娩過程會令身體損耗大量氣血，抵抗力下降，加上睡眠不足與情緒波動，若飲食不當，容易留下各種慢性不適。因此坐月期間的飲食和護理尤其重要。以下整理了產後坐月宜食用的食物及注意事項，當中也包括高齡產婦的飲食注意事項，幫各位媽媽調理身體。



高齡媽媽宜補肝腎緩衰老

生產時年齡在35歲或以上的產婦都屬高齡產婦，會較易出現妊娠糖尿、高血壓等問題。35歲後陽氣衰退，面色無華，腎氣與肝血亦不足，因此出現脫髮和白髮。懷孕生產的過程，本來就對母體有所消耗，加上高齡，身體的耗損和產後復原必比年輕媽媽大和慢。因此高齡媽媽日常更要注重健脾補肝腎，以延緩衰老。

高齡媽媽宜多吃以下3類食品：



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高齡媽媽日常飲食宜忌：



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坐月餐單1：薑汁撞奶 驅寒上奶

薑性質溫熱，可以驅風驅寒，產婦可視乎惡露狀況而進食，順產最快12日後可食用，而開刀則要等21日後才可以進食。奶味甘性平，含豐富鈣質及蛋白質幫助上奶，但如有奶塞，切勿飲奶

材料：薑、全脂奶200ml、糖1茶匙（如想更健康，可以不用加）

做法：

1. 刮走薑皮用刀背剁碎，用手榨出1至1.5湯匙的薑汁，將薑汁放進碗中。

2. 將全脂奶加熱，如想吃甜，可以落一茶匙糖，當看見奶冒煙，便可關火。

3. 將奶撞入碗內的薑汁裡，等約10分鐘便完成！



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坐月餐單2：甜醋排骨 開胃養顏

甜醋是產婦用作補身的調味醋，具有開胃養顏作用，絕對適合用於產婦補身食療。這食譜尤其適合夏天食用，非常開胃！

材料：添丁甜醋、排骨350g、蒜頭

醬汁：水250ml、鹽半茶匙、甜醋250ml

做法：

1. 先將排骨洗淨，用少許油、半茶匙鹽、一茶匙豆粉來醃製最少20mins 備用，以及將蒜頭切片備用

2. 開鑊倒油，先放蒜頭爆鑊，然後放入排骨以中細火煎至四邊呈金黃色

3. 倒入醬汁，先用大火煮滾，再以中火煮10至15mins 至收汁，即成



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坐月餐單3：薑粒三文魚蛋炒飯 護心活血

三文魚含有豐富的omega-3脂肪酸、鉀質、維他命和蛋白質，能有效地維護心血管、腦部和眼睛的健康。如餵哺母乳的媽媽進食三文魚，便可以把營養傳給寶寶。薑可以驅風驅寒，行氣活血。不過產後的媽媽不適宜過早食用薑，否則會影響傷口的癒合。順產至少12日後，開刀則視乎情況而定。

材料：白飯2碗、三文魚柳1塊、生薑適量切粒（大約手掌大小的四分之一）、雞蛋1隻、食鹽少許、油少許

做法：

1. 先將三文魚去皮，平底鑊只需下少量油（三文魚會出好的魚油），煎熟三文魚後弄碎，用碗裝起備用。

2. 薑切細粒，下鑊爆香，香味散發後可以下飯一起炒，下一茶匙鹽。

3. 薑粒與飯融為一體後，在鑊中間畫留空一個圈，倒入蛋液後等一至兩秒，再炒均勻。

4. 最後下三文魚碎，炒均勻即成。



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