坐月湯水｜產後調理必知15+湯水茶飲食譜生血上奶潤腸｜持續更新

坐月對產後媽媽來說很重要。媽媽在分娩的過程中耗傷氣血，容易造成身體各種不適。如果不好好坐月調理，日後或容易腰背酸痛、頭痛疲乏、月經不調。坐好月能幫助恢復最好狀態。以下分享超過15個坐月湯水食譜，各位媽媽可參考調理身體。



坐好月子要均衡飲食

產後進補除了服用中藥調理身體的虛損之外，食療上應以均衡飲食為原則，不偏食，多攝取營養價值高的食物，例如進食含有鐵質食物，適量蛋白質等。

水果方面，可取性溫，具補血作用的水果，如櫻桃、龍眼、葡萄等。另外可根據季節選取不同的肉類進補：冬季取羊肉，夏季取魚肉、豬肉，春秋季取魚肉、豬肉、雞肉。另外可適量飲用紅糖水，不僅可補血，補充足夠水分定時排尿，能避免尿滯留的情況。

產後首三天身體較虛弱，建議不宜過補，可選用較容易消化的食物，如稀飯、蛋花湯等，以少食多餐的形式進食，每餐不宜過飽。

坐月湯水1｜寧心安神茶 減壓安神

此茶中百合養心安神，穩定神經；佛手疏肝理氣；紅棗養血安神；枸杞子補肝腎。全方達到調和氣血，安定神志的功效。

材料：百合12克 佛手10克 紅棗4粒（去核） 枸杞子10克

煮法：所有材料放入杯中，用500毫升熱水沖泡，焗15分鐘待適當溫度後即可飲用。



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坐月湯水2｜黨參南棗鷓鴣湯 健脾補氣血

鷓鴣助健脾溫補，配撘黨參南棗圓肉補氣血，而蟲草花與姬松茸助強身健體幫助造血。這款湯水很適合產婦飲用！

材料：陳皮一角、鷓鴣一隻、豬𦟌/豬軟骨/豬骨約$50、黨參一條、圓肉一個手掌心份量、栗子半斤、蟲草花一個手掌心份量、姬松茸一個手掌心份量

做法：

1. 鷓鴣劏洗淨，與豬𦟌/豬軟骨/豬骨一齊汆水

2. 其他材料洗淨

3. 將全部材料放入煲內，用2升水，先大火煲滾，再中細火約2小時，飲湯吃湯料。



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坐月湯水3｜螺頭百合粟米湯 滋陰補腎

螺頭可滋陰健脾補腎，營養價值很高，是其中一種高蛋白質低脂肪食物；淮山補脾胃、益肺滋腎；杞子滋肝補腎；粟米含豐富膳食纖維，能改善產後便秘問題。

材料：鮮螺頭 2個、百合1匙、杞子1匙、淮山、粟米1條、蜜棗 2粒、豬展$35

做法：

1. 螺頭洗淨去除黑潺的斑垢

2. 粟米切件備用

3. 豬展切件出水備用

4. 百合、杞子、淮山及蜜棗洗淨略浸備用

5. 將所有材料放入煲以大火煲滾，再用文火煲2-3小時便成

6. 螺頭可滋陰健脾補腎，營養價值很高，是其中一種高蛋白質低脂肪食物；

7. 淮山補脾胃、益肺滋腎；杞子滋肝補腎；

8. 粟米含豐富膳食纖維，能改善產後便秘問題。



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坐月湯水４｜木瓜通草章魚茨實黑棗湯 利水通乳

木瓜通草章魚茨實黑棗湯中的通草有利水通乳的作用，除了催奶，對改善小便不利、水腫、目昏和鼻塞情況均有效。不過，此湯較爲寒涼，不適合每天飲用，每周可喝1至2次，分量也不用多。

材料：熟木瓜 300克（半斤）、章魚 40克（半隻）、通草 2g、黑棗 6粒、茨實 40克、眉豆 40克、圓肉 10粒、陳皮 1片、水 2公升

做法：

1. 木瓜去核去皮切大塊。

2. 章魚剪細，黑棗、眉豆、陳皮，略沖水。

3. 凍水加入所有材料，大火滾起後轉中小火煲2小時。

小貼士：

1. 可加入豬手或雞腳一起煲（肉類先跑活水會更清甜）。



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坐月湯水５｜山藥排骨湯 祛瘀生新

剛生產完，子宮內還存有惡露未排清，需要靠食物配合中藥促進血液循環、祛瘀血、健脾胃以造新血。山藥排骨湯就有助祛瘀生新。

材料：

枸杞子2錢、紅棗5粒，薑片3片、山藥300克、排骨300克

做法：

1. 枸杞洗淨瀝乾，紅棗洗淨去核，山藥洗淨去皮切塊，排骨汆燙洗淨備用。

2. 將2升水、薑片放入鍋中煮滾，再放入枸杞、紅棗、排骨，轉小火煮20分鐘。

3. 加入山藥續煮5分鐘，鹽巴調味，完成。



坐月湯水６｜淮山杞子石祟魚湯 生血上奶

魚類，味甘性平，能滋陰健脾生血，可以促進產婦的氣血恢復，促使傷口癒合。另外，產婦精血充足，才能產生足夠的乳汁餵哺母乳，因此食魚可以有助上奶。從營養學角度，魚含有豐富蛋白質、鈣質，作為授乳媽媽的營養補充品，亦非常合適。

若買不到石崇魚，也可以使用其他魚如牛鰍、石斑、鰂魚、紅衫魚、大眼雞等代替石崇魚。但是，鯉魚就要盡量避免，因為易令傷口產生肉芽，有礙美觀。

材料：石崇魚一斤、淮山8-10片、杞子1湯匙、茨實1湯匙、紅棗4-6粒去核、薑數片

做法：

1. 藥材類浸泡15分鐘後瀝乾

2. 石崇魚讓魚檔劏乾淨，洗好用廚房紙印乾水份

3. 燒熱油爆香一份薑片，將石崇魚煎香兩面

4. 澆入2升水，大火滾10分鐘

5. 可將魚放入魚袋(免飲用時有魚骨)， 連湯加入湯煲

6. 加入其餘材料，大火煲滾，轉細火煲1.5小時。

7. 可加適量鹽調味，完成。



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坐月湯水7｜青木瓜章魚王不留行湯 增加奶量

坐月飲青木瓜章魚王不留行湯能增加奶量，令母乳保持奶量和質量，更有健脾、胃，滋陰養血的功效。

材料：青木瓜或蓮藕 300克（半斤）、章魚 40克（半隻）、王不留行 40克、花生 40克、無花果乾 2隻、陳皮 1片、水 2公升

做法：

1. 青木瓜去核切大塊或蓮藕連皮洗刷乾淨在切大塊。

2. 章魚剪細，和王不留行，略沖水。

3. 凍水加入材料，大火滾起後轉中小火煲2小時。

4. 隨喜好加入鹽來調味。

5. 亦可加入瘦肉或豬骨一起煲。（肉類先跑活水會更清甜）



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坐月湯水8｜蜂蜜芝麻潤腸茶 潤腸通便

蜂蜜芝麻潤腸茶有助滋補養顏，潤腸通便。蜂蜜、芝麻兩者都具滑腸功效。芝麻含好油脂，可以幫助滋潤腸道，促進排便。

材料：黑芝麻粉2湯匙、蜂蜜適量

做法：黑芝麻粉放杯中，加入熱水調勻，待水溫下降後，加入蜂蜜調味，即可飲用。早上空腹飲用效果較佳。



坐月湯水9｜無花果合桃炒米茶 滋陰益腎

無花果合桃炒米茶有助滋陰益腎，潤腸通便。此款湯水較為適合輕症患者，如產婦疼痛情況嚴重，建議由醫師開立具針對性的處方。

材料：無花果乾5粒、去殼合桃5粒、炒米茶1包

做法：全部材料洗淨，放入鍋內，加入1000毫升清水，煎煮15分鐘，代水飲用，並食用無花果及合桃。



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坐月湯水10｜獨活寄生烏雞湯 祛風除濕

獨活寄生烏雞湯有助養血通絡，祛風散寒除濕。此款湯水較為適合輕症患者，如產婦疼痛情況嚴重，王曉新中醫師建議由醫師開立具針對性的處方。

材料：桑寄生15克、獨活6克、當歸6克、川芎6克、熟地15克、白芍15克、大棗3枚、雞血藤15克、烏雞1隻

做法：所有材料洗淨，藥材先浸半小時，加入10碗水煎煮滾後，放入烏雞同煮兩小時，調味即成。



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坐月湯水11｜玫瑰花杞子茶 疏肝養血

乳頭由肝所主， 壓力易致肝氣鬱結，令泵奶時出奶欠暢。杞子養血明目，玫瑰花疏肝解鬱，心情放鬆，泵奶時也出奶暢順，此茶飲對壓力引起的胃痛更有緩解作用。

材料：玫瑰花3-5朵、杞子10-15粒。

做法：材料加熱水200ml焗服，1-2次。



坐月湯水12｜無花果麥冬桂圓茶 養血通乳

無花果麥冬桂圓茶有助生津、養血、通乳。麥冬有養陰生津，潤肺清心的功效；桂圓有補血補氣作用。

材料：土耳奇大粒無花果乾1-2枚、麥冬10粒、桂圓5-8顆

做法：材料加熱水200ml-300ml焗服，可搗爛無花果令味道更易釋出，加入少許蜂蜜，味道更佳，可反覆沖泡至味道轉淡。



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坐月湯水13｜黃芪南棗水 補氣養顏

黃芪具有補氣、養血、益中的功效，而南棗具有健腦安神、補脾養胃，美容養顏的功效。

材料：10-15g黃芪、南棗

做法：煮10分鐘出味即可，黃芪切片更容易出味



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