兒童長高｜兒科醫生教食5種優質蛋白質 助孩子均衡飲食 成長發育

如何幫孩子補充蛋白質，除了雞蛋外，還有哪些優質蛋白質呢？蛋白質被稱為「生命的積木」，蛋白質是建構細胞、組成身體組織、幫助肌肉合成的重要營養素，優質蛋白質的食物來源很多，建議每一種都要均衡攝取，才能獲取各類必需胺基酸，滿足成長所需。

本文作者：阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師



1. 蛋類

蛋類如雞蛋、鴨蛋、鵪鶉蛋等都是良好的蛋白質來源，即睇其營養成分！

圖片：阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師

2. 豆類

豆類製品本身油脂量偏低，還含有膳食纖維、植化素等營養素，不過要精挑相關製品，建議選擇無糖豆漿、嫩豆腐、傳統豆腐等較少加工的豆製品。

3. 肉類

肉類如雞肉、牛肉、豬肉、羊肉等，原則上只要是看得見原型食物的肉類皆可，不必太過苛求是否是紅肉或白肉，均衡攝取較重要，但要避免選擇炸雞、雞塊、火腿、熱狗等過多加工的肉品。

4. 海鮮類

海鮮類除了有優質蛋白質，更含有優質的脂肪，也就是DHA、EPA，另外也有鐵、鋅等微量元素，是人體較易缺乏的營養素，常見食物如一般魚類、貝類、蝦類、小卷、花枝等，食用原則仍是以看得見原型食物的海鮮類。

5. 乳品類

乳品類是我們相當熟悉的食物，除了含有豐富的鈣質，也有良好的蛋白質，建議發育期的孩子每天喝2杯乳品，同時攝取鈣和蛋白質，一舉兩得。

優質蛋白質的食物來源很多，建議每一種都要攝取才能補充不同的胺基酸，幫助組成、修復身體各部位組織，促進成長發育，讓孩子們吃肉肉長肉肉吧！

《本文獲阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師授權轉載》

阿包醫生

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