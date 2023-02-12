車厘子屬溫熱性水果 孕婦貧血女士食可補充鐵質 4類人不建議多吃

很多人都喜歡吃又甜又大粒的車厘子，適逢車厘子當造，有些人可能會不經意吃下很多。中醫爸爸提醒，其實車厘子和荔枝一樣屬溫熱性水果，不是所有人都適合多吃，尤其是咳嗽不停、剛剛痊癒的大人小朋友就不太適合食用車厘子。

（資料獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）



中醫建議每日每次只可以讓小朋友吃5粒，1-3歲最好只給1-2粒，而且小朋友吃時要望實，因為顆粒狀的水果很容易卡住喉嚨。

（PhotoAC）

因車厘子同荔枝一樣屬溫熱，所以要適量食用。以下體質人士最好不要吃：

1. 熱氣咳嗽、帶有黃痰

2. 熱氣便秘

3. 糖尿及腎病患者

（Pixabay）

甚麼人士較適合？

1.孕婦及新手媽媽

妊娠婦女對鐵的需要量高，對防治媽媽出現缺鐵性貧血有良好的效果，可補充哺乳期對鐵的需要量，又可增強體質，健腦益智。

2.女士有貧血或月經過多等症狀

車厘子含鐵極其豐富，居各種水果之首。鐵是合成人體血紅蛋白的原料，因此，女士多吃車厘子可以緩解貧血。

其他注意事項

1. 成人也不要吃超過10個左右。

2. 車厘子核含氰甙，記得要吐核。

3. 如多吃後發生不適，可用甘蔗汁清熱解毒。如成效不彰，應盡快求醫。

《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》

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士多啤梨車厘子點洗最好？果欄檔主教路清洗前唔好咁做

天氣漸冷，又到士多啤梨和車厘子「當造」的季節，在街市或超市不時看到又紅又飽滿大家都忍不住買多少回家享用。食用前大家會如何清洗呢？浸泡？還是用水喉沖洗？資深果欄檔主陳文玲（Mandy）將教大家正確的清洗方法，還叮囑大家清洗之前先別急著摘椗。

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士多啤梨不宜浸洗。(gettyimage)

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果欄檔主：宜沖不宜浸

陳文玲指，千萬不能浸泡士多啤梨，「因為有農藥是水溶性的，浸泡方法會令農藥反過來滲透至士多啤梨的果肉之中。」而最好的清洗方法是以水喉花灑式（sprinkling）地沖洗。要注意的是，沖洗時不要摘去士多啤梨頂部，因為那是士多啤梨吸收養份的地方，除去它就會令士多啤梨失去保護屏障，吸收到水入面的雜質。只需揭開頂部的葉沖走泥塵，進食時才摘走頂部。

陳文玲指波蘭一個研究以16種農藥為樣本，發現用水喉水沖洗士多啤梨長達5分鐘後，就可以去除部分農藥。例如19.8%的乙嘧酚磺胺酯（bupirimate），以及68.1 %的毒死蜱（chlorpyrifos）。坊間亦有人提出過用醋清洗，但美國猶他洲立大學的研究就指，水果的殘餘農藥含量不會受酸鹼值（pH value）影響。

最重要是果農質素

陳文玲坦言很難用水完全沖走水果的殘餘農藥，但「沖得幾多得幾多」，而沖洗的時間就視乎市民對果農的信心，「如果你對他們很有信心，了解他們的種植方式，基本上可在農場即摘即食；如果沒有信心，沖洗多久都不敢吃」。水果的品質和安全性很視乎農民的經驗、種植方法和道德價值，如果農民選用的農藥是合乎標準的話，大部分都會在種植過程中揮發，不會殘留在水果之中。所以她提醒市民，最重要是挑選有信譽的良心果農，確保水果的源頭是安全的。