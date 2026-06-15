學童近視｜眼科醫生剖析八大近視治療方法 免患青光眼/視網膜脫落

學童視力講座於5月29日（星期五）完滿舉行，為家長講解學童近視問題及近視控制方法，解答有關近視成因、治療及日常護眼習慣等疑問！現場講座除了分享知識，更設問答環節，為家長解惑！



講座圍繞學童近視控制主題

易惠芳眼科專科醫生主講「把握視力發展黃金期：拆解如何控制學童近視」講座，內容圍繞學童近視控制的相關主題，包括兒童近視日益普遍的趨勢、近視的成因及相關影響因素、高度近視帶來的風險、何時應尋求專業眼科檢查，以及近視控制的方法等。

家長在孩子的早期發現、生活習慣管理及治療決策中扮演著關鍵的角色，亦是應對兒童近視問題的主要決策者。因此，是次講座希望幫助家長更了解兒童近視問題及控制方法。

講座嘉賓介紹

易惠芳眼科專科醫生

易惠芳眼科專科醫生畢業於香港中文大學，現為香港中文大學及香港大學名譽臨床助理教授。

學童視力講座精華回顧

講座的主題為「把握視力發展黃金期：拆解如何控制學童近視」。講座先解釋甚麼是近視，然後點出香港學童近視問題嚴峻，尤其是疫情後小朋友的近視率急升，6至8歲組別升幅達50%，近視年齡亦有下降趨勢，6歲已有近兩成小朋友近視。現時，香港兒童近視率更屬全球最高之列。

近視成因多的是 忽視隨時成青光眼或視網膜脫落

易醫生詳細講解近視的成因，包括家族史、生活習慣，以及其他尚未被完全了解的因素。近視亦會對小朋友的日常生活帶來影響，例如導致學習困難、減少參與運動及其他日常活動等。

其後，易醫生亦分享近視的長遠影響，原來近視越深，眼疾風險越高，有機會導致青光眼、白內障、黃斑點病變及視網膜脫落，最嚴重更可導致永久失明。

矯視手術無法減低眼疾風險

另外，講座亦提到許多人關注的矯視手術問題。矯視手術無法減低眼疾風險。激光矯視手術只能改善視力，無法縮短已拉長的眼球，因此眼球過長所帶來風險在手術後依然存在。儘早開始近視控制及治療，才是保護小朋友眼睛的根本方法。

八大常見近視治療及控制方法

易醫生亦列舉了8種常見的近視治療及控制方法，包括眼鏡、角膜矯形眼鏡硬性鏡片（OK鏡）、控制近視眼鏡（又稱離焦眼鏡，DIMS）、藥物、隱形眼鏡、屈光手術、植入式隱形眼鏡（ICL）及晶體植入術，並詳細講解各種方法背後的原理，以及相關優點與風險，當中包括：

‧ 角膜矯形隱形眼鏡（Ortho-K／OK鏡）：是一種硬性鏡片，需要在晚間睡覺時佩戴。原理是透過鏡片稍微壓平角膜。透過夜間的微調，令小朋友在日間量度視力時，感覺近視度數減輕或消失，從而不需要佩戴眼鏡。但OK鏡有很多潛在的併發症，例如眼痛、眼紅、眼球缺氧、角膜感染、角膜瘢痕，甚至永久性視力受損。

‧ 控制近視眼鏡（又稱離焦眼鏡，DIMS）：利用光學技術，在視網膜前方形成「近視離焦」信號，從而抑制眼球拉長和度數增加，減慢近視加深速度。

另一方面，低濃度阿托品眼藥水（Atropine Eye Drops）則是常用的近視控制藥物，是目前眼科醫生非常認同且普遍使用的藥物治療方法，國際文獻已廣泛證實其作用。

小朋友只需在每晚睡前滴一滴低濃度阿托品眼藥水，就能有效減慢近視加深。這種眼藥水需要由眼科專科醫生處方，臨床研究顯示可有效減慢近視加深速度，亦可預防近視。

建立護眼習慣 定期檢查視力

講座最後亦分享護眼法則，自然光中的多巴胺分泌有助保護眼睛，研究顯示戶外活動可降低近視發生率，小朋友應每天進行戶外活動，例如課後到操場玩耍。

另外，易醫生分享「20-20-20」護眼習慣，即是每近距離用眼20分鐘，便望向20呎外景物，持續20秒；及較適合香港環境的「30-30-30」，近距離用眼30分鐘，望向30呎外景物，持續30秒。此外，亦建議小朋友保持正確閱讀姿勢、減少長時間使用電子產品，以及維持保持充足睡眠。

易醫生亦提醒家長定期帶小朋友進行視力檢查。衛生署建議4歲以上就應定期檢查視力，如發現有近視應立即跟進，把握治療黃金期，並建議每6至12個月覆診，由專業眼科醫生或視光師進行全面檢查。現場亦設Q&A環節，歡迎家長提問。