家長群組瘋傳｜有學生誤食牛奶妹入浴劑送院 網民：包裝激似零食

牛奶妹入浴劑當糖食？綜合資訊，警方及消防收到報案，指有4名小學生誤服「洗衣粉」及「清潔劑」。及後，網上流傳學校通告指，有4名學生誤會激似糖果包裝的「入浴劑」，現時沒有大礙，不需洗胃，而學生亦已回校上課。



學生誤將入浴劑當成「爆炸糖」

原來有小六學生誤將依包入浴劑當糖食，全部送院洗胃！學生以為係爆炸糖 網上

社交平台流傳學校通告，指有小六班班主任午膳後，發現有4名學生疑誤服少量入浴劑。惟包裝與一般糖果極為相似，包裝雖有註明「入浴劑」、「Don't Eat」等字眼，不過不太明顯。不細心查看的話，其實跟原裝糖果包裝極為相似。

左圖：涉事入浴劑

右圖：原裝糖果包裝

4名學生均清醒送往博愛醫院治理

4名涉事學生均清醒，被送往博愛醫院治理。經診斷後沒有大礙、不用洗胃，需回家觀察及休息，學生亦已回校上課。

學校向家長提醒，必須留意提供給學生的食物安全性，更要特別留意包裝上的標籤及字眼，防止防同類事件再次發生。

過往亦有誤當食物的包裝

日本知名糖果公司「UHA味覺糖」推出的軟糖深受喜愛，該公司更推出護手霜，其香氣、包裝跟軟糖一樣，不小心查看隨時中招。過去亦有民眾「中伏」，一打開便開吃，細心查看才驚覺，包裝上印有「hand cream」、「do not eat」等小字警告。

左圖：糖果味護手霜

右圖：原裝糖果